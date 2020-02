Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

flyman написав: lapay написав: От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди.

Може і б віддала, якби не добробати.

Зараз і йдуть на них наїзди.

Може і б віддала, якби не добробати.

Зараз і йдуть на них наїзди. Може і б віддала, якби не добробати.Зараз і йдуть на них наїзди.



И где эти добробаты были вместе с активистами майдана и партией сволота когда оккупировали Крым?

Може і б віддала, якби не добробати.

Зараз і йдуть на них наїзди. Може і б віддала, якби не добробати.Зараз і йдуть на них наїзди.



И где эти добробаты были вместе с активистами майдана и партией сволота когда оккупировали Крым? И где эти добробаты были вместе с активистами майдана и партией сволота когда оккупировали Крым?

а ти ніби сам забув як то було



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%C2%BB



Дивну дату початку операції «з повернення Кримського півострова та міста Севастополь» зауважив активіст самооборони м. Сватове Луганської області, історик та журналіст за освітою, Володимир Просін. Як видно з фото медалі, Міністерство оборони РФ чітко вказало термін проведення операції: 20 лютого—18 березня 2014. Чому офіційна дата 20 лютого — початок операції «за повернення Криму»? Як виглядає з позиції міжнародного права початок операції РФ у Криму 20 лютого, коли в Україні чинним президентом держави був Віктор Янукович? Як пояснити, що дата початку операції «За повернення Криму» й дата розстрілу Небесної сотні на Майдані в Києві — одна й та ж — 20 лютого?



а ти ніби сам забув як то було

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%C2%BB

Дивну дату початку операції «з повернення Кримського півострова та міста Севастополь» зауважив активіст самооборони м. Сватове Луганської області, історик та журналіст за освітою, Володимир Просін. Як видно з фото медалі, Міністерство оборони РФ чітко вказало термін проведення операції: 20 лютого—18 березня 2014. Чому офіційна дата 20 лютого — початок операції «за повернення Криму»? Як виглядає з позиції міжнародного права початок операції РФ у Криму 20 лютого, коли в Україні чинним президентом держави був Віктор Янукович? Як пояснити, що дата початку операції «За повернення Криму» й дата розстрілу Небесної сотні на Майдані в Києві — одна й та ж — 20 лютого?

Відтак, Міноборони РФ започаткуванням своєї медалі зруйнувало міфи пропаганди РФ, що сепаратизм в Україні «породжений переворотом київської хунти». Отже, навіть Крим почав своє «повернення» до Росії за дві доби до відсторонення від влади Януковича та відставки його з поста Президента

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

detroytred написав: Там, где у Запада есть реальное желание серьёзных изменений, там результат.

Вы серьёзно считаете, что Запад при желании не добился бы, чтобы на посадах оказались более приличные лица, чем Холодницкий, дама?

И не заставил бы эту даму работать?

Запад изображает помощь.

Наши изображают работу.



Вы серьёзно считаете, что Запад при желании не добился бы, чтобы на посадах оказались более приличные лица, чем Холодницкий, дама?

И не заставил бы эту даму работать?



Запад изображает помощь.

Наши изображают работу. Там, где у Запада есть реальное желание серьёзных изменений, там результат.Вы серьёзно считаете, что Запад при желании не добился бы, чтобы на посадах оказались более приличные лица, чем Холодницкий, дама?И не заставил бы эту даму работать?Запад изображает помощь.Наши изображают работу.

Якби Захід міг з кожного лайна зробити цукерку, то ми всі давно б жили в шоколаді, бо Захід був майже по всьому світу.

Якби Захід міг з кожного лайна зробити цукерку, то ми всі давно б жили в шоколаді, бо Захід був майже по всьому світу.

Захід не може робити дії проти закону, і нам не дає. І не потрібно, треба щоб само суспільство дозріло, як в Румунуї. Коли в нас будуть такі демонстрації, як в Румунії, щоб саджали бень і вовків, тоді і будуть конкретні реформи. Не раніше.

Не так.

Там, где у Запада есть желание (интерес), там он делает.

Где нет - там не делает.



Демонстрации ОРГАНИЗОВЫВАЮТ.

Профсоюзами в Штатах заправляла раньше мафия - те же власть имущие, разве что неофициальные.

Систему противовесов, легализацию профсоюзных боссов делали отцы.



Скорость *созревания* народа зависит от того, как этому созреванию способствуют власть имущие.

Если наши тулят только байки-шоу, а не способствуют развитию общественных организаций, профсоюзов, то они будут *созрнвать* до второго пришествия.

Не так.

Там, где у Запада есть желание (интерес), там он делает.

Где нет - там не делает.

Демонстрации ОРГАНИЗОВЫВАЮТ.

Профсоюзами в Штатах заправляла раньше мафия - те же власть имущие, разве что неофициальные.

Систему противовесов, легализацию профсоюзных боссов делали отцы.

Скорость *созревания* народа зависит от того, как этому созреванию способствуют власть имущие.

Если наши тулят только байки-шоу, а не способствуют развитию общественных организаций, профсоюзов, то они будут *созрнвать* до второго пришествия.

Ждите))

Повідомлень: 23021 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 13:21 lapay написав: Якби Захід міг з кожного лайна зробити цукерку, то ми всі давно б жили в шоколаді, бо Захід був майже по всьому світу.

Захід не може робити дії проти закону, і нам не дає. І не потрібно, треба щоб само суспільство дозріло, як в Румунуї. Коли в нас будуть такі демонстрації, як в Румунії, щоб саджали бень і вовків, тоді і будуть конкретні реформи. Не раніше. Якби Захід міг з кожного лайна зробити цукерку, то ми всі давно б жили в шоколаді, бо Захід був майже по всьому світу.Захід не може робити дії проти закону, і нам не дає. І не потрібно, треба щоб само суспільство дозріло, як в Румунуї. Коли в нас будуть такі демонстрації, як в Румунії, щоб саджали бень і вовків, тоді і будуть конкретні реформи. Не раніше.



Запад и есть закон - за счет своей репутации общества благосостояния. Например, они признали законным незаконный майдан, и тот стал законным (сорян за каламбур).



А то, что Запад не может сделать из каждого дерьма конфетку - дык это понятно. Но тебе еще для полной адекватности необходимо прийти к пониманию, что и не хочет.



Сложившаяся модель перераспределения благ предполагает отсутствие прямой зависимости между производством и потреблением. На то есть много причин и предпосылок, то главнейшая - это фидуциарные деньги. Первый (т.н. золотой) миллиард потребляет как 4 последних, а производит... как "обычный" миллиард - о реальной продуктивности труда без привязки к его стоимости мы уже говорили.



Запад и есть закон - за счет своей репутации общества благосостояния. Например, они признали законным незаконный майдан, и тот стал законным (сорян за каламбур).

А то, что Запад не может сделать из каждого дерьма конфетку - дык это понятно. Но тебе еще для полной адекватности необходимо прийти к пониманию, что и не хочет.

Сложившаяся модель перераспределения благ предполагает отсутствие прямой зависимости между производством и потреблением. На то есть много причин и предпосылок, то главнейшая - это фидуциарные деньги. Первый (т.н. золотой) миллиард потребляет как 4 последних, а производит... как "обычный" миллиард - о реальной продуктивности труда без привязки к его стоимости мы уже говорили.

Вот и делай выводы, зачем первому миллиарду кого-то апгрейдить до своего уровня, "разбавляя" его таким образом. Нет, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Неспроста эта поговорка существует...

Повідомлень: 4798 З нами з: 02.05.18 Подякував: 895 раз. Подякували: 2041 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 13:23 zРадио написав: lapay написав: Якби Захід міг з кожного лайна зробити цукерку, то ми всі давно б жили в шоколаді, бо Захід був майже по всьому світу.

Захід не може робити дії проти закону, і нам не дає. І не потрібно, треба щоб само суспільство дозріло, як в Румунуї. Коли в нас будуть такі демонстрації, як в Румунії, щоб саджали бень і вовків, тоді і будуть конкретні реформи. Не раніше. Якби Захід міг з кожного лайна зробити цукерку, то ми всі давно б жили в шоколаді, бо Захід був майже по всьому світу.Захід не може робити дії проти закону, і нам не дає. І не потрібно, треба щоб само суспільство дозріло, як в Румунуї. Коли в нас будуть такі демонстрації, як в Румунії, щоб саджали бень і вовків, тоді і будуть конкретні реформи. Не раніше.



Запад и есть закон. Например, они признали законным незаконный майдан, и тот стал законным (сорян за каламбур).



А то, что Запад не может сделать из каждого дерьма конфетку - дык это понятно. Но тебе еще для полной адекватности необходимо прийти к пониманию, что и не хочет.



Сложившаяся модель перераспределения благ предполагает отсутствие прямой зависимости между производством и потреблением. На то есть много причин и предпосылок, то главнейшая - это фидуциарные деньги. Первый (т.н. золотой) миллиард потребляет как 4 последних, а производит... как "обычный" миллиард - о реальной продуктивности труда без привязки к его стоимости мы уже говорили.



Вот и делай выводы, зачем первому миллиарду кого-то апгрейдить до своего уровня, "разбавляя" его таким образом. Нет, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Неспроста эта поговорка существует... Запад и есть закон. Например, они признали законным незаконный майдан, и тот стал законным (сорян за каламбур).А то, что Запад не может сделать из каждого дерьма конфетку - дык это понятно. Но тебе еще для полной адекватности необходимо прийти к пониманию, что и не хочет.Сложившаяся модель перераспределения благ предполагает отсутствие прямой зависимости между производством и потреблением. На то есть много причин и предпосылок, то главнейшая - это фидуциарные деньги. Первый (т.н. золотой) миллиард потребляет как 4 последних, а производит... как "обычный" миллиард - о реальной продуктивности труда без привязки к его стоимости мы уже говорили.Вот и делай выводы, зачем первому миллиарду кого-то апгрейдить до своего уровня, "разбавляя" его таким образом. Нет, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Неспроста эта поговорка существует...

а що не законого у Майдані?



Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.



Хоча кому я пояснюю, рабам совка цього не зрозуміти.

а що не законого у Майдані?

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Хоча кому я пояснюю, рабам совка цього не зрозуміти.

Як писав М.Горький "рождьонний ползать лєтать нє может"

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17293 З нами з: 09.03.14 Подякував: 992 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 13:24 shapo написав: flyman написав: lapay написав: От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди. От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди.

Може і б віддала, якби не добробати.

Зараз і йдуть на них наїзди. Може і б віддала, якби не добробати.Зараз і йдуть на них наїзди.



И где эти добробаты были вместе с активистами майдана и партией сволота когда оккупировали Крым? И где эти добробаты были вместе с активистами майдана и партией сволота когда оккупировали Крым?

flyman просто не замечает, что эти добробаты не с неба свалились, а были кем-то организованы.

flyman просто не замечает, что эти добробаты не с неба свалились, а были кем-то организованы.

Часто с корочками МВД.

Повідомлень: 23021 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 13:30 quote="4859255:detroytred"

shapo написав: flyman написав: lapay написав: От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди. От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди.

Може і б віддала, якби не добробати.

Зараз і йдуть на них наїзди. Може і б віддала, якби не добробати.Зараз і йдуть на них наїзди.



И где эти добробаты были вместе с активистами майдана и партией сволота когда оккупировали Крым? И где эти добробаты были вместе с активистами майдана и партией сволота когда оккупировали Крым?

flyman просто не замечает, что эти добробаты не с неба свалились, а были кем-то организованы.

Часто с корочками МВД.

========



і?

і?

Мова про те, щя як Чехословаччина у 1938 лапки не підняли перед агресором.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17293 З нами з: 09.03.14 Подякував: 992 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 13:33 zРадио написав: lapay написав: Якби Захід міг з кожного лайна зробити цукерку, то ми всі давно б жили в шоколаді, бо Захід був майже по всьому світу.

Захід не може робити дії проти закону, і нам не дає. І не потрібно, треба щоб само суспільство дозріло, як в Румунуї. Коли в нас будуть такі демонстрації, як в Румунії, щоб саджали бень і вовків, тоді і будуть конкретні реформи. Не раніше. Якби Захід міг з кожного лайна зробити цукерку, то ми всі давно б жили в шоколаді, бо Захід був майже по всьому світу.Захід не може робити дії проти закону, і нам не дає. І не потрібно, треба щоб само суспільство дозріло, як в Румунуї. Коли в нас будуть такі демонстрації, як в Румунії, щоб саджали бень і вовків, тоді і будуть конкретні реформи. Не раніше.



Запад и есть закон - за счет своей репутации общества благосостояния. Например, они признали законным незаконный майдан, и тот стал законным (сорян за каламбур).



А то, что Запад не может сделать из каждого дерьма конфетку - дык это понятно. Но тебе еще для полной адекватности необходимо прийти к пониманию, что и не хочет.



Сложившаяся модель перераспределения благ предполагает отсутствие прямой зависимости между производством и потреблением. На то есть много причин и предпосылок, то главнейшая - это фидуциарные деньги. Первый (т.н. золотой) миллиард потребляет как 4 последних, а производит... как "обычный" миллиард - о реальной продуктивности труда без привязки к его стоимости мы уже говорили.



Вот и делай выводы, зачем первому миллиарду кого-то апгрейдить до своего уровня, "разбавляя" его таким образом. Нет, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Неспроста эта поговорка существует... Запад и есть закон - за счет своей репутации общества благосостояния. Например, они признали законным незаконный майдан, и тот стал законным (сорян за каламбур).А то, что Запад не может сделать из каждого дерьма конфетку - дык это понятно. Но тебе еще для полной адекватности необходимо прийти к пониманию, что и не хочет.Сложившаяся модель перераспределения благ предполагает отсутствие прямой зависимости между производством и потреблением. На то есть много причин и предпосылок, то главнейшая - это фидуциарные деньги. Первый (т.н. золотой) миллиард потребляет как 4 последних, а производит... как "обычный" миллиард - о реальной продуктивности труда без привязки к его стоимости мы уже говорили.Вот и делай выводы, зачем первому миллиарду кого-то апгрейдить до своего уровня, "разбавляя" его таким образом. Нет, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Неспроста эта поговорка существует...

Сама так.

Потребительная стоимость...

Формируемая спросом-предложением.

Спрос - у Запада (у него деньги).

Предложение -- у других (у азиатов, которые трудятся в Китае на Фоксконе)).

Предложения (рабсилы) избыток.



Винегрет конечно))

Сама так.

Потребительная стоимость...

Формируемая спросом-предложением.

Спрос - у Запада (у него деньги).

Предложение -- у других (у азиатов, которые трудятся в Китае на Фоксконе)).

Предложения (рабсилы) избыток.

Винегрет конечно))

Но суть видна: между оценкой труда банковского клерка Запада и азиата-работяги, делающему ему айфон.

Повідомлень: 23021 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 13:37 Тракторист написав: yanyura написав: Все они признаны, как самостоятельные государства, от 1-й (ТРСК, ДНР, ЛНР), до максимум 5-ю (Абхазия и ЮО) странами/"странами". Все они признаны, как самостоятельные государства, от 1-й (ТРСК, ДНР, ЛНР), до максимум 5-ю (Абхазия и ЮО) странами/

и кто же признал ДНР и ЛНР? и кто же признал ДНР и ЛНР?

ДНР

27 июня 2014 года независимость была признана частично признанной республикой Южной Осетией.

ЛНР

18 июня 2014 года независимость была признана частично признанной республикой Южной Осетией.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B2%D0%B0

ДНР

27 июня 2014 года независимость была признана частично признанной республикой Южной Осетией.

ЛНР

18 июня 2014 года независимость была признана частично признанной республикой Южной Осетией.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B2%D0%B0

Потому-то я и написал "странами" (именно в кавычках).

