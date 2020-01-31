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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5401540254035404>
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:43

  flyman написав:quote="4859255:detroytred"
  shapo"[quote="4859226:flyman"[quote="4858466:lapay написав:От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди.

Може і б віддала, якби не добробати.
Зараз і йдуть на них наїзди.


И где эти добробаты были вместе с активистами майдана и партией сволота когда оккупировали Крым?[/quote]
flyman просто не замечает, что эти добробаты не с неба свалились, а были кем-то организованы.
Часто с корочками МВД.
========

і?
Мова про те, щя як Чехословаччина у 1938 лапки не підняли перед агресором.[/quote]
------------------------------


Лучше не обобщенно Украина, Чехословакия, а конкретно.
В обществе всегда были, есть и будут готовые бороться....
При любых условиях, при любых раскладах, хоть с кем, хоть с инопланетянами с супероружием и миллионным превосходством.
Главное -- чтобы были заинтересованные их организовать.

В Чехословакии не нашлось.
А тут Ав-ков, Беня, некоторые меры.

Кстати, если бы что-то подобное добробатам предложили отставникам ВСУ, то набралось бы немало...
Особенно с условием - что только бывшие всл, без мвд-ков, гражданских и пр.

40+ млн.. людей. Разных.
Насрести десятки добробатов по любому вкусу возможно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:43

  shapo написав:И где эти добробаты были вместе с активистами майдана и партией сволота когда оккупировали Крым?



  flyman написав:а ти ніби сам забув як то було

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%C2%BB

Дивну дату початку операції «з повернення Кримського півострова та міста Севастополь» зауважив активіст самооборони м. Сватове Луганської області, історик та журналіст за освітою, Володимир Просін. Як видно з фото медалі, Міністерство оборони РФ чітко вказало термін проведення операції: 20 лютого—18 березня 2014. Чому офіційна дата 20 лютого — початок операції «за повернення Криму»? Як виглядає з позиції міжнародного права початок операції РФ у Криму 20 лютого, коли в Україні чинним президентом держави був Віктор Янукович? Як пояснити, що дата початку операції «За повернення Криму» й дата розстрілу Небесної сотні на Майдані в Києві — одна й та ж — 20 лютого?
Відтак, Міноборони РФ започаткуванням своєї медалі зруйнувало міфи пропаганди РФ, що сепаратизм в Україні «породжений переворотом київської хунти». Отже, навіть Крим почав своє «повернення» до Росії за дві доби до відсторонення від влади Януковича та відставки його з поста Президента


Что ты тут какие-то российские медальки постишь?
23—24 февраля под давлением пророссийских активистов была осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя. 26 февраля сторонники Меджлиса и новой украинской власти попытались занять здание крымского парламента и заблокировали его работу. Рано утром 27 февраля российский спецназ занял здания органов власти АР Крым, после чего депутаты Верховного Совета АР Крым, собравшиеся в здании парламента, отправили в отставку правительство Анатолия Могилёва и назначили главой нового правительства Крыма лидера партии «Русское единство» Сергея Аксёнова, заявившего о непризнании нового руководства Украины и обратившегося к руководству России.
Вот последовательность событий - https://lb.ua/news/2019/02/26/420609_ro ... onika.html, так что не ври про Януковича при власти.
Я спросил где были все "герои" майдана и нацики-патриоты когда Россия входила в Крым?
Вояки,менты и сбу-ники Крыма получавшие неизвестно за что зарплату 20 лет, а теперь и пенсии, вроде как предали кормившую их Украину, пришедшие к власти Турчиновы и ко обосрались и молчалив тряпочку, а "герои майдана"почему не выехали туда?
Востаннє редагувалось shapo в Суб 01 лют, 2020 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:48

"Зелёная ЭЭ"

Зелёная злектро энергия и украинские реалии с привкусом куриного помёта.
https://opentv.media/video-u-novooleksa ... NtH_5oiOPQ
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8161063376
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:59

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:а "герои майдана"почему не выехали туда?

Подождите немного, скоро выедут (пойдут пешком):

06 декабря 2019
«Мы идем к себе домой»: Чубаров анонсировал марш на Крымский полуостров
...
«Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной ненасильственной мирной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства». Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на Крымский полуостров. Мы идем к себе домой», – сказал Чубаров.

По словам главы Меджлиса, организаторы намерены также обратиться к ряду стран и международным организациям, чтобы они приняли участие в марше. Чубаров добавил, что уже создан штаб, состав которого назовут после ряда консультаций, а дата акции будет известна позже, поскольку подготовка «может занять не один, и не два месяца».

https://ru.krymr.com/a/news-krym-chubar ... 11050.html

Пока прошло менее 2-х месяцев.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:01

  yanyura написав:Подождите немного, скоро выедут (пойдут пешком):


Щас.
Им в Киеве комфортнее с русским языком бороться, а там и убить могут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:07

  zРадио написав:
  flyman написав:а що не законого у Майдані?

Статртя 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.


Молодец. Теперь попробуй найти среди форм непосредственной демократии такую, которая бы подходила протесту с использованием зажигательных смесей и камней. А еще попробуй найти исторические свидетельства тому, что такая форма непосредственной демократии признавалась в демократических государствах законной и не пресекалась властями

і що? Конституцію нах? (https://www.pravda.com.ua/articles/2014/01/9/7009213/ почитай, як маєш час)

чи що ти хочеш сказати?
чи може є країни із двічі несудим?

із не дуже давньої історії

навскидку:
Польща, Угорщина, Чехословаччина, Румунія.

Можна ще твій коханий СРСР який почався із Петроградського жовтневого перевороту.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:11

  shapo написав:
  yanyura написав:Подождите немного, скоро выедут (пойдут пешком):


Щас.
Им в Киеве комфортнее с русским языком бороться, а там и убить могут

А я ему верю - ну не может же глава Меджлиса обманывать не только крымских татар, но и "международную общественность"!

Сказал пойдут, значит пойдут, и сроки указал вполне реальные - "как только, так сразу!":
подготовка «может занять не один, и не два месяца»
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:11

  flyman написав:Можна ще твій коханий СРСР який почався із Петроградського жовтневого перевороту.


Независимость Украины - результат неудачного августовского путча ГКЧП.
2 майдана это что,конституционная смена власти????
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:17

  shapo написав:
  flyman написав:Можна ще твій коханий СРСР який почався із Петроградського жовтневого перевороту.


Независимость Украины - результат неудачного августовского путча ГКЧП.
2 майдана это что,конституционная смена власти????

Майдан - форма демократичного воєвиявлення народу.
Шапо, що не зрозуміло?
Краще розкажи, Ізраїль яким народним демократичним воєвиявленням утворився?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:23

  shapo написав:Независимость Украины - результат неудачного августовского путча ГКЧП.
2 майдана это что,конституционная смена власти????

  flyman написав:Майдан - форма демократичного воєвиявлення народу.
Шапо, що не зрозуміло?

Серьезно?
А почему тебе тогда революция или октябрьский переворот ( по вкусу) 1917г не нравится?


  flyman написав:Краще розкажи, Ізраїль яким народним демократичним воєвиявленням утворився?


Израиль образован решением ООН.
А народное волеизявление это война народа Израиля с первого дня своего существования с арабами мечтающими его уничтожить как совсем незадолго до этого немецкие нацисты и их пособники в разных странах, в т.ч. и в Украине, пытались это сделать во время ВМВ
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