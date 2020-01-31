Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo"[quote="4859226:flyman"[quote="4858466:lapay написав:От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди.
Може і б віддала, якби не добробати. Зараз і йдуть на них наїзди.
И где эти добробаты были вместе с активистами майдана и партией сволота когда оккупировали Крым?[/quote] flyman просто не замечает, что эти добробаты не с неба свалились, а были кем-то организованы. Часто с корочками МВД. ========
і? Мова про те, щя як Чехословаччина у 1938 лапки не підняли перед агресором.[/quote] ------------------------------
Лучше не обобщенно Украина, Чехословакия, а конкретно. В обществе всегда были, есть и будут готовые бороться.... При любых условиях, при любых раскладах, хоть с кем, хоть с инопланетянами с супероружием и миллионным превосходством. Главное -- чтобы были заинтересованные их организовать.
В Чехословакии не нашлось. А тут Ав-ков, Беня, некоторые меры.
Кстати, если бы что-то подобное добробатам предложили отставникам ВСУ, то набралось бы немало... Особенно с условием - что только бывшие всл, без мвд-ков, гражданских и пр.
40+ млн.. людей. Разных. Насрести десятки добробатов по любому вкусу возможно.
Дивну дату початку операції «з повернення Кримського півострова та міста Севастополь» зауважив активіст самооборони м. Сватове Луганської області, історик та журналіст за освітою, Володимир Просін. Як видно з фото медалі, Міністерство оборони РФ чітко вказало термін проведення операції: 20 лютого—18 березня 2014. Чому офіційна дата 20 лютого — початок операції «за повернення Криму»? Як виглядає з позиції міжнародного права початок операції РФ у Криму 20 лютого, коли в Україні чинним президентом держави був Віктор Янукович? Як пояснити, що дата початку операції «За повернення Криму» й дата розстрілу Небесної сотні на Майдані в Києві — одна й та ж — 20 лютого? Відтак, Міноборони РФ започаткуванням своєї медалі зруйнувало міфи пропаганди РФ, що сепаратизм в Україні «породжений переворотом київської хунти». Отже, навіть Крим почав своє «повернення» до Росії за дві доби до відсторонення від влади Януковича та відставки його з поста Президента
Что ты тут какие-то российские медальки постишь? 23—24 февраля под давлением пророссийских активистов была осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя. 26 февраля сторонники Меджлиса и новой украинской власти попытались занять здание крымского парламента и заблокировали его работу. Рано утром 27 февраля российский спецназ занял здания органов власти АР Крым, после чего депутаты Верховного Совета АР Крым, собравшиеся в здании парламента, отправили в отставку правительство Анатолия Могилёва и назначили главой нового правительства Крыма лидера партии «Русское единство» Сергея Аксёнова, заявившего о непризнании нового руководства Украины и обратившегося к руководству России. Вот последовательность событий - https://lb.ua/news/2019/02/26/420609_ro ... onika.html, так что не ври про Януковича при власти. Я спросил где были все "герои" майдана и нацики-патриоты когда Россия входила в Крым? Вояки,менты и сбу-ники Крыма получавшие неизвестно за что зарплату 20 лет, а теперь и пенсии, вроде как предали кормившую их Украину, пришедшие к власти Турчиновы и ко обосрались и молчалив тряпочку, а "герои майдана"почему не выехали туда?
Востаннє редагувалось shapo в Суб 01 лют, 2020 13:49, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:а "герои майдана"почему не выехали туда?
Подождите немного, скоро выедут (пойдут пешком):
06 декабря 2019 «Мы идем к себе домой»: Чубаров анонсировал марш на Крымский полуостров ... «Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной ненасильственной мирной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства». Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на Крымский полуостров. Мы идем к себе домой», – сказал Чубаров.
По словам главы Меджлиса, организаторы намерены также обратиться к ряду стран и международным организациям, чтобы они приняли участие в марше. Чубаров добавил, что уже создан штаб, состав которого назовут после ряда консультаций, а дата акции будет известна позже, поскольку подготовка «может занять не один, и не два месяца».
Статртя 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.
Молодец. Теперь попробуй найти среди форм непосредственной демократии такую, которая бы подходила протесту с использованием зажигательных смесей и камней. А еще попробуй найти исторические свидетельства тому, что такая форма непосредственной демократии признавалась в демократических государствах законной и не пресекалась властями
shapo написав:Независимость Украины - результат неудачного августовского путча ГКЧП. 2 майдана это что,конституционная смена власти????
flyman написав:Майдан - форма демократичного воєвиявлення народу. Шапо, що не зрозуміло?
Серьезно? А почему тебе тогда революция или октябрьский переворот ( по вкусу) 1917г не нравится?
flyman написав:Краще розкажи, Ізраїль яким народним демократичним воєвиявленням утворився?
Израиль образован решением ООН. А народное волеизявление это война народа Израиля с первого дня своего существования с арабами мечтающими его уничтожить как совсем незадолго до этого немецкие нацисты и их пособники в разных странах, в т.ч. и в Украине, пытались это сделать во время ВМВ