Додано: Суб 01 лют, 2020 13:43

flyman написав: quote="4859255:detroytred"

shapo"[quote="4859226:flyman"[quote="4858466:lapay написав: От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди. От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди.

Може і б віддала, якби не добробати.

Зараз і йдуть на них наїзди. Може і б віддала, якби не добробати.Зараз і йдуть на них наїзди.

И где эти добробаты были вместе с активистами майдана и партией сволота когда оккупировали Крым?[/quote]flyman просто не замечает, что эти добробаты не с неба свалились, а были кем-то организованы.Часто с корочками МВД.========і?Мова про те, щя як Чехословаччина у 1938 лапки не підняли перед агресором.[/quote]------------------------------Лучше не обобщенно Украина, Чехословакия, а конкретно.В обществе всегда были, есть и будут готовые бороться....При любых условиях, при любых раскладах, хоть с кем, хоть с инопланетянами с супероружием и миллионным превосходством.Главное -- чтобы были заинтересованные их организовать.В Чехословакии не нашлось.А тут Ав-ков, Беня, некоторые меры.Кстати, если бы что-то подобное добробатам предложили отставникам ВСУ, то набралось бы немало...Особенно с условием - что только бывшие всл, без мвд-ков, гражданских и пр.40+ млн.. людей. Разных.Насрести десятки добробатов по любому вкусу возможно.