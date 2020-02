Додано: Суб 01 лют, 2020 15:06

YKK написав: flyman написав: Майдан - форма демократичного воєвиявлення народу. Майдан - форма демократичного воєвиявлення народу.

Чего то я не помню упоминания о вооруженном захвате власти, т.е майдане в Конституции Украины. Напомните статью? Чего то я не помню упоминания о вооруженном захвате власти, т.е майдане в Конституции Украины. Напомните статью?

А що Майдан захопив, яку владу, чи кого?

ВРУ була на місця, а х, да, ВФЯ втік. А що Майдан захопив, яку владу, чи кого?ВРУ була на місця, а х, да, ВФЯ втік.

