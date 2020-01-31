Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Серьезно Турция действительно не аннексировала Северный Кипр.
Хрен редьки не слаще. (с) Турецкая Республика Северного Кипра = Приднестровская Молдавская Республика = Республика Южная Осетия = Республика Абхазия = Донецкая Народная Республика = Луганская Народная Республика. Все они признаны, как самостоятельные государства, от 1-й (ТРСК, ДНР, ЛНР), до максимум 5-ю (Абхазия и ЮО) странами/"странами".
Насчет хрена и редьки - согласен. Но юридически - это две большие разницы
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
detroytred написав: Вся хрень, что у нас по-прежнему: на словах - против совка, а на деле власть имущие хотят советской халявы - чтобы пересичный работал, как при совке -- за копейки. Зато они получали прибыль и жили, как при капитализме. Поэтому такая роль-ставка на патриотизм...
Но в реалиях -- Ганапольский на Прямом прямым)) текстом в студии в лоб порохофилам: что расхорохорились? В реале сколько вышло под офис во время встречи ЗЕ и пу, чтобы напомнить о красных линиях, столько и выйдет против рашки в Киеве. Что пересичный-обыватель рассудит: а нам то что, расстреливать на улицах не будут, переживем. И т.д. (конечно он утрировал, но смысл понятен).
Один к одному, как рассуждали французы: "немцы - цивилизованная европейская нация, наши виноградники и сыроварни не тронут, может, хоть они с большевиками и Народным фронтом разберутся".
Так и наши обыватели - "это ж братья, может, хоть они с нациками разберутся, а то пенсия маленькая и по-русски запрещают говорить".
Поэтому я и упоминал о родственниках и французах.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Печерский райсуд Киева удовлетворил требование замглавы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова о том, что он якобы непрерывно проживал в Украине последние пять лет.
Ну так кто должен был *разобраться* с судьёй Волковой, которая ещё в 2007 году была уволена https://m.gordonua.com/news/politics/su ... 46767.html и которая выпустила из под стражи Садовника!!!! Я понимаю, что пусть есть огромные сложности заменить всех судей в Украине, но НЕ убрать из судовой системы хотябы таких одиозных судей, как Волкова; не создать инструмент, удерживающих подобных судей в хоть каких-то рамках --- это что? Это чей провал, косяк, если не сказать больше? Это чья судовая реформа, названная, точнее признання ПАПом ключевой, основной, без которой ...? Короче: хоть ЗЕ, хоть Портнов, хоть Волкова и т.д. -- это следствие.
Способ один - диктатура и телесные наказания, как в Сингапуре. Стандартным законным путем это сделать невозможно. Правда, при этом придется послать нах маразматическую Эвропу.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Можна ще твій коханий СРСР який почався із Петроградського жовтневого перевороту.
Ни одна из перечисленных стран на момент путча не была демократией. Есть большая разница - там, где власть можно поменять на выборах, любой силовой протест, завершающийся победой протестующих - это государственный переворот. Там где процедуры выборов нет, т.е. нет других путей смены власти - там да, бунт является единственным ответом.
Что касается Конституции - юрист из тебя такой же, как из меня балерина В ней нет ни прямой нормы, ни даже косвенного намека на возможность смены власти в обход выборов. Твой бред - это вольное прочтение и призыв к самоуправству!
Starikan написав:Один к одному, как рассуждали французы: "немцы - цивилизованная европейская нация, наши виноградники и сыроварни не тронут, может, хоть они с большевиками и Народным фронтом разберутся".
Так и наши обыватели - "это ж братья, может, хоть они с нациками разберутся, а то пенсия маленькая и по-русски запрещают говорить".
Поэтому я и упоминал о родственниках и французах.
Пример неудачный. Французы потеряли в Первую мировую войну 6% населения поэтому просто боялись воевать с гитлеровской Германией. Плюс режим Виши прекрасный пример коллаборантов которых и в оккупационной зоне хватало. В маки было большинство иностранцев и евреев. Украинские нацики это провокаторы делающие картинку для российского ТВ
Можна ще твій коханий СРСР який почався із Петроградського жовтневого перевороту.
Ни одна из перечисленных стран на момент путча не была демократией. Есть большая разница - там, где власть можно поменять на выборах, любой силовой протест, завершающийся победой протестующих - это государственный переворот. Там где процедуры выборов нет, т.е. нет других путей смены власти - там да, бунт является единственным ответом.
Что касается Конституции - юрист из тебя такой же, как из меня балерина В ней нет ни прямой нормы, ни даже косвенного намека на возможность смены власти в обход выборов. Твой бред - это вольное прочтение и призыв к самоуправству!
Майдан виразив протест. Президент втік.
Вибрали нового. Потім переобрали ВРУ.
Розкажи ліпше, чому ЗЕ розігнав ВРУ? На якій законній підставі?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/