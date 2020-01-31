detroytred написав:

Вся хрень, что у нас по-прежнему: на словах - против совка, а на деле власть имущие хотят советской халявы - чтобы пересичный работал, как при совке -- за копейки. Зато они получали прибыль и жили, как при капитализме.Поэтому такая роль-ставка на патриотизм...Но в реалиях -- Ганапольский на Прямом прямым)) текстом в студии в лоб порохофилам: что расхорохорились? В реале сколько вышло под офис во время встречи ЗЕ и пу, чтобы напомнить о красных линиях, столько и выйдет против рашки в Киеве. Что пересичный-обыватель рассудит: а нам то что, расстреливать на улицах не будут, переживем. И т.д.(конечно он утрировал, но смысл понятен).