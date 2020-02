Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5402540354045405 Додано: Суб 01 лют, 2020 15:15 shapo написав: Starikan написав: Один к одному, как рассуждали французы: "немцы - цивилизованная европейская нация, наши виноградники и сыроварни не тронут, может, хоть они с большевиками и Народным фронтом разберутся".

Так и наши обыватели - "это ж братья, может, хоть они с нациками разберутся, а то пенсия маленькая и по-русски запрещают говорить".

Поэтому я и упоминал о родственниках и французах. Один к одному, как рассуждали французы: "немцы - цивилизованная европейская нация, наши виноградники и сыроварни не тронут, может, хоть они с большевиками и Народным фронтом разберутся".Так и наши обыватели - "это ж братья, может, хоть они с нациками разберутся, а то пенсия маленькая и по-русски запрещают говорить".Поэтому я и упоминал о родственниках и французах.

Пример неудачный.

Французы потеряли в Первую мировую войну 6% населения поэтому просто боялись воевать с гитлеровской Германией. Плюс режим Виши прекрасный пример коллаборантов которых и в оккупационной зоне хватало.

В маки было большинство иностранцев и евреев.

Украинские нацики это провокаторы делающие картинку для российского ТВ Пример неудачный.Французы потеряли в Первую мировую войну 6% населения поэтому просто боялись воевать с гитлеровской Германией. Плюс режим Виши прекрасный пример коллаборантов которых и в оккупационной зоне хватало.В маки было большинство иностранцев и евреев.Украинские нацики это провокаторы делающие картинку для российского ТВ

Вы не читали предыдущую переписку с Детройтредом. В частности, о 6% я писал, этот фактор тоже играл роль.

Додано: Суб 01 лют, 2020 15:25
shapo написав: Украинские нацики это провокаторы делающие картинку для российского ТВ



много букафф, захочеш асілішь





Наступление на национальные движения

Параллельно с этим же Российскую империю уже в первой половине XIX века начали потрясать выступления угнетенных народов, которые приобретали именно националистическое содержание и с началом XX века особенно усилились. Особую опасность составляли евреи, поляки и отчасти и украинцы. Именно поэтому для российских властей задачей номер один (поскольку речь шла о сохранении самой империи) стало распространение нового видения имперской идеологии (с усиленным акцентом на «русскость») и массовое рекрутирование ее адептов. И эта идеология прежде всего должна быть направлена на борьбу с национальными движениями среди упомянутых выше народов....





«... спасай Россию»

Итак, российская идеологическая система хорошо наладила процедуру вербовки новых адептов в ряды распространителей «русского мира» из разных деклассированных элементов. И чем хуже работала экономика и менее эффективной была государственная машина в целом, тем больше становилась их численность. То есть сеять беспорядок для российской пропаганды было крайне важно, поскольку это автоматически увеличивает количество тех, кто может стать в ее ряды. Так было во времена еврейских погромов начала XX века, так было и в начале 2014 года в Крыму (здесь евреев «заменили» татарами) и на Донбассе (а здесь громили пособников «киевской хунты»). Но главное - не кого громить, а сам процесс...











http://argumentua.com/stati/russkii-natsionalizm-i-ukraina

http://argumentua.com/stati/russkii-natsionalizm-i-ukraina-chast-3-vnedrenie-imperskoi-ideologii

http://argumentua.com/stati/russkii-natsionalizm-i-ukraina-chast-3-vnedrenie-imperskoi-ideologii

http://argumentua.com/stati/russkii-natsionalizm-i-ukraina-chast-4-imperskaya-ideologiya-v-ukraine-pered-pervoi-mirovoi много букафф, захочеш асілішьПараллельно с этим же Российскую империю уже в первой половине XIX века начали потрясать выступления угнетенных народов, которые приобретали именно националистическое содержание и с началом XX века особенно усилились.Именно поэтому для российских властей задачей номер один (поскольку речь шла о сохранении самой империи) сталои массовое рекрутирование ее адептов. И эта идеология прежде всего должна быть направлена на борьбу с национальными движениями среди упомянутых выше народов....«... спасай Россию»Итак, российская идеологическая система хорошо наладила процедуру вербовки новых адептов в ряды распространителей «русского мира» из разных деклассированных элементов. И чем хуже работала экономика и менее эффективной была государственная машина в целом, тем больше становилась их численность. То есть сеять беспорядок для российской пропаганды было крайне важно, поскольку это автоматически увеличивает количество тех, кто может стать в ее ряды.(а здесь громили пособников «киевской хунты»). Но главное - не кого громить, а сам процесс... Востаннє редагувалось flyman в Суб 01 лют, 2020 15:30, всього редагувалось 1 раз. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: Суб 01 лют, 2020 15:29
detroytred написав: Там, где у Запада есть реальное желание серьёзных изменений, там результат.

Вы серьёзно считаете, что Запад при желании не добился бы, чтобы на посадах оказались более приличные лица, чем Холодницкий, дама?

И не заставил бы эту даму работать?

Запад изображает помощь.

Наши изображают работу.

Вы серьёзно считаете, что Запад при желании не добился бы, чтобы на посадах оказались более приличные лица, чем Холодницкий, дама?

И не заставил бы эту даму работать?

Запад изображает помощь.

Наши изображают работу. Там, где у Запада есть реальное желание серьёзных изменений, там результат.Вы серьёзно считаете, чтоИ не заставил бы эту даму работать?Наши изображают работу.

Давайте уже скажем прямым текстом: Запад не позволяет использовать методы Ли Куана.

С разгоном судей и массовыми посадками, без вмешательства всяких Административных, Верховных и Конституционных судов. С бамбуковыми палками по пяткам.



А без этого никакие реформы не состоятся. И нечего Пороха в этом обвинять: кого ни поставить - будет то же самое. Давайте уже скажем прямым текстом: Запад не позволяет использовать методы Ли Куана.С разгоном судей и массовыми посадками, без вмешательства всяких Административных, Верховных и Конституционных судов. С бамбуковыми палками по пяткам.А без этого никакие реформы не состоятся. И нечего Пороха в этом обвинять: кого ни поставить - будет то же самое. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16604 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 15:40 flyman написав: shapo написав: Украинские нацики это провокаторы делающие картинку для российского ТВ Украинские нацики это провокаторы делающие картинку для российского ТВ



много букафф, захочеш асілішь





Наступление на национальные движения

Параллельно с этим же Российскую империю уже в первой половине XIX века начали потрясать выступления угнетенных народов, которые приобретали именно националистическое содержание и с началом XX века особенно усилились. Особую опасность составляли евреи, поляки и отчасти и украинцы. Именно поэтому для российских властей задачей номер один (поскольку речь шла о сохранении самой империи) стало распространение нового видения имперской идеологии (с усиленным акцентом на «русскость») и массовое рекрутирование ее адептов. И эта идеология прежде всего должна быть направлена на борьбу с национальными движениями среди упомянутых выше народов....





«... спасай Россию»

Итак, российская идеологическая система хорошо наладила процедуру вербовки новых адептов в ряды распространителей «русского мира» из разных деклассированных элементов. И чем хуже работала экономика и менее эффективной была государственная машина в целом, тем больше становилась их численность. То есть сеять беспорядок для российской пропаганды было крайне важно, поскольку это автоматически увеличивает количество тех, кто может стать в ее ряды. Так было во времена еврейских погромов начала XX века, так было и в начале 2014 года в Крыму (здесь евреев «заменили» татарами) и на Донбассе (а здесь громили пособников «киевской хунты»). Но главное - не кого громить, а сам процесс...



http://argumentua.com/stati/russkii-natsionalizm-i-ukraina

http://argumentua.com/stati/russkii-natsionalizm-i-ukraina-chast-3-vnedrenie-imperskoi-ideologii

http://argumentua.com/stati/russkii-natsionalizm-i-ukraina-chast-3-vnedrenie-imperskoi-ideologii

http://argumentua.com/stati/russkii-natsionalizm-i-ukraina-chast-4-imperskaya-ideologiya-v-ukraine-pered-pervoi-mirovoi много букафф, захочеш асілішьПараллельно с этим же Российскую империю уже в первой половине XIX века начали потрясать выступления угнетенных народов, которые приобретали именно националистическое содержание и с началом XX века особенно усилились.Именно поэтому для российских властей задачей номер один (поскольку речь шла о сохранении самой империи) сталои массовое рекрутирование ее адептов. И эта идеология прежде всего должна быть направлена на борьбу с национальными движениями среди упомянутых выше народов....«... спасай Россию»Итак, российская идеологическая система хорошо наладила процедуру вербовки новых адептов в ряды распространителей «русского мира» из разных деклассированных элементов. И чем хуже работала экономика и менее эффективной была государственная машина в целом, тем больше становилась их численность. То есть сеять беспорядок для российской пропаганды было крайне важно, поскольку это автоматически увеличивает количество тех, кто может стать в ее ряды.(а здесь громили пособников «киевской хунты»). Но главное - не кого громить, а сам процесс...



Насмешил.

Какие погромы крымских татар в 2014?

Да в большинстве своем они побежали принимать российское гражданство впереди паровоза https://glavcom.ua/publications/124441- ... imost.html

Додано: Суб 01 лют, 2020 15:44
Starikan написав: Вы не читали предыдущую переписку с Детройтредом. В частности, о 6% я писал, этот фактор тоже играл роль.

А ваш комментарий про нациков вообще не имеет отношения к моему посту. Я писал об обывателях, а не о нациках.

А ваш комментарий про нациков вообще не имеет отношения к моему посту. Я писал об обывателях, а не о нациках. Вы не читали предыдущую переписку с Детройтредом. В частности, о 6% я писал, этот фактор тоже играл роль.А ваш комментарий про нациков вообще не имеет отношения к моему посту. Я писал об обывателях, а не о нациках.



Видимо, это было в прошлом году

Какие погромы крымских татар в 2014?

Додано: Суб 01 лют, 2020 16:04
shapo написав: Насмешил.

Какие погромы крымских татар в 2014?

Да в большинстве своем они побежали принимать российское гражданство впереди паровоза https://glavcom.ua/publications/124441-



С татарами там всё просто, переехали на континент примерно 10 процентов.

Можно погуглить видео разных блогеров из крымско-татарских посёлков, серьезные такие домики, которым большинство украинских селян явно позавидуют. Возможно блогеры не всё охватили, и есть скудные и убогие дома, но в целом очевидно, что довольно значительная прослойка татар себя чувствует явно неплохо.

Как-то в прошлом году был у товарища, он как раз по скайпу разговаривал с татарином из Крыма, тот стоматолог, помпезное внутреннее убранство в доме, богатая лестница на второй этаж, жизнь явно удалась, главное говорит не лезть в политику. С татарами там всё просто, переехали на континент примерно 10 процентов.Можно погуглить видео разных блогеров из крымско-татарских посёлков, серьезные такие домики, которым большинство украинских селян явно позавидуют. Возможно блогеры не всё охватили, и есть скудные и убогие дома, но в целом очевидно, что довольно значительная прослойка татар себя чувствует явно неплохо.Как-то в прошлом году был у товарища, он как раз по скайпу разговаривал с татарином из Крыма, тот стоматолог, помпезное внутреннее убранство в доме, богатая лестница на второй этаж, жизнь явно удалась, главное говорит не лезть в политику. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15045 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3922 раз. Подякували: 5952 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 16:29 shapo написав: Какие погромы крымских татар в 2014?

Да в большинстве своем они побежали принимать российское гражданство впереди паровоза https://glavcom.ua/publications/124441- ... imost.html

Додано: Суб 01 лют, 2020 16:29
shapo написав: Какие погромы крымских татар в 2014?

Да в большинстве своем они побежали принимать российское гражданство впереди паровоза https://glavcom.ua/publications/124441-

А сравнение несуществоваших погромов крымских татар 2014г с Кишиневским погромом 1903г , Екатеринославским 1905г и пр.или Львовским 1941г просто кощунство



http://argumentua.com/stati/odna-iz-pervykh-deportatsii-rossiiskoi-imperii-kak-krymskimi-grekami-zaselili-dikoe-pole



«Одиссея» греков от Екатерины и Потемкина



Греков угнали на земли бывшего Самарского куреня Войска Запорожского. Центром поселения было «высочайше» предназначено Новоселицу (сейчас Новомосковск Днепропетровской области).



Греков, депортированных из Крыма, насчитывалось 18 391 человек, из них 87 представителей духовенства. С ними было 12 598 армян, которых вывезли под Ростов, где они основали города Чалтыр и Мясникован.



По дороге из Крыма в Новоселицы греки устроили митрополиту такой скандал, что он бежал в карете Суворова под охрану российских штыков. Находясь в карете, «Игнатий залепил уши воском, чтобы не слышать проклятия своей паствы», отмечал историк Тимошевский.





«Целые семейства пострадали жизнью, а многие лишились половины оных и ни одно семейство не осталось без потери отца, матери, брата, сестры и детей; словом сказать из 9 тысяч мужского пола выходцев не осталось и третьей части ...» - вспоминали греческие представители в письме в Петербург через сорок лет после депортации. «Одиссея» греков от Екатерины и ПотемкинаГреков угнали на земли бывшего Самарского куреня Войска Запорожского. Центром поселения было «высочайше» предназначено Новоселицу (сейчас Новомосковск Днепропетровской области).Греков, депортированных из Крыма, насчитывалось 18 391 человек, из них 87 представителей духовенства. С ними было 12 598 армян, которых вывезли под Ростов, где они основали города Чалтыр и Мясникован.По дороге из Крыма в Новоселицы греки устроили митрополиту такой скандал, что он бежал в карете Суворова под охрану российских штыков. Находясь в карете, «Игнатий залепил уши воском, чтобы не слышать проклятия своей паствы», отмечал историк Тимошевский.«Целые семейства пострадали жизнью, а многие лишились половины оных и ни одно семейство не осталось без потери отца, матери, брата, сестры и детей; словом сказать из 9 тысяч мужского пола выходцев не осталось и третьей части ...» - вспоминали греческие представители в письме в Петербург через сорок лет после депортации. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

