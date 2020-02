Додано: Суб 01 лют, 2020 17:14



Я знаю 4, кроме языков программирования. Естественно ур-одский беляз и не рассматривала для изучения. Намеренно. Свой быд-лоязык сами учите



і пішло-поїхало

Группа белорусских националистов, члены которой ранее были замечены в преследовании граждан, в том числе, подростков, не желающих пользоваться белорусским языком в коммуникации с ними, направила заявление в органы внутренних дел Республики Беларусь с требованием привлечь .. к административной ответственности за нарушение законодательства о языках



