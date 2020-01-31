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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5403540454055406
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:14

  flyman написав:Да чули: "Майдан справацировал Путена.".
Що заїло платівку?


Провокатор? Перечитай комментарий и выдохни. Ну или похмелись - тут уже сам думай, как мозги заставить работать
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:14

Re: Політичні дискусії

а ось і тіпічний руській міръ:
https://ebanoe.it/2020/01/25/epam-fires-qa-girl/
Я знаю 4, кроме языков программирования. Естественно ур-одский беляз и не рассматривала для изучения. Намеренно. Свой быд-лоязык сами учите

https://nn.by/?c=ar&i=243324&lang=ru
https://42.tut.by/669780

і пішло-поїхало
https://www.change.org/p/%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B4-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC

Группа белорусских националистов, члены которой ранее были замечены в преследовании граждан, в том числе, подростков, не желающих пользоваться белорусским языком в коммуникации с ними, направила заявление в органы внутренних дел Республики Беларусь с требованием привлечь .. к административной ответственности за нарушение законодательства о языках

Вже і в Білорусі фошисти переслідують за язик, провоцирутють на захист руськоязичних. :shock:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:56

  Starikan написав:
  detroytred написав: Там, где у Запада есть реальное желание серьёзных изменений, там результат.
Вы серьёзно считаете, что Запад при желании не добился бы, чтобы на посадах оказались более приличные лица, чем Холодницкий, дама?
И не заставил бы эту даму работать?
Запад изображает помощь.
Наши изображают работу.

Давайте уже скажем прямым текстом: Запад не позволяет использовать методы Ли Куана.
С разгоном судей и массовыми посадками, без вмешательства всяких Административных, Верховных и Конституционных судов. С бамбуковыми палками по пяткам.

А без этого никакие реформы не состоятся. И нечего Пороха в этом обвинять: кого ни поставить - будет то же самое.

А говорили, что Янукович плохой и все из-за него.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:59

  flyman написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:
Майдан виразив протест.
Президент втік.

Вибрали нового.
Потім переобрали ВРУ.

Розкажи ліпше, чому ЗЕ розігнав ВРУ? На якій законній підставі?


Если бы форма протеста была законной - без разбоя, использования зажигательного и огнестрельного оружия и силового захвата административных зданий - никуда бы овощ не сбежал. Ты так говоришь, как будто он просто обиделся, плюнул на все, записал прощальное слово и под объективы телекамер покинул территорию страны...

Нет, он обоснованно боялся закончить как Каддафи, или Чаушеску, поэтому струсил и исчез. С небольшой, правда, разницей - он не был ни диктатором, ни тираном, а народный гнев подогревался провокациями, вбросами фейков и разжиганием ненависти к власти и ее электорату

Да чули: "Майдан справацировал Путена.".
Що заїло платівку?

Я думал, ты адекватный.
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