Провокатор? Перечитай комментарий и выдохни. Ну или похмелись - тут уже сам думай, как мозги заставить работать
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:14
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:14
Re: Політичні дискусії
а ось і тіпічний руській міръ:
Я знаю 4, кроме языков программирования. Естественно ур-одский беляз и не рассматривала для изучения. Намеренно. Свой быд-лоязык сами учите
і пішло-поїхало
Группа белорусских националистов, члены которой ранее были замечены в преследовании граждан, в том числе, подростков, не желающих пользоваться белорусским языком в коммуникации с ними, направила заявление в органы внутренних дел Республики Беларусь с требованием привлечь .. к административной ответственности за нарушение законодательства о языках
Вже і в Білорусі фошисти переслідують за язик, провоцирутють на захист руськоязичних.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:56
А говорили, что Янукович плохой и все из-за него.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:59
Я думал, ты адекватный.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
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