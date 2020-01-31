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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5403540454055406
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:14

  flyman написав:Да чули: "Майдан справацировал Путена.".
Що заїло платівку?


Провокатор? Перечитай комментарий и выдохни. Ну или похмелись - тут уже сам думай, как мозги заставить работать
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:14

Re: Політичні дискусії

а ось і тіпічний руській міръ:
https://ebanoe.it/2020/01/25/epam-fires-qa-girl/
Я знаю 4, кроме языков программирования. Естественно ур-одский беляз и не рассматривала для изучения. Намеренно. Свой быд-лоязык сами учите

https://nn.by/?c=ar&i=243324&lang=ru
https://42.tut.by/669780

і пішло-поїхало
https://www.change.org/p/%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B4-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC

Группа белорусских националистов, члены которой ранее были замечены в преследовании граждан, в том числе, подростков, не желающих пользоваться белорусским языком в коммуникации с ними, направила заявление в органы внутренних дел Республики Беларусь с требованием привлечь .. к административной ответственности за нарушение законодательства о языках

Вже і в Білорусі фошисти переслідують за язик, провоцирутють на захист руськоязичних. :shock:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:56

  Starikan написав:
  detroytred написав: Там, где у Запада есть реальное желание серьёзных изменений, там результат.
Вы серьёзно считаете, что Запад при желании не добился бы, чтобы на посадах оказались более приличные лица, чем Холодницкий, дама?
И не заставил бы эту даму работать?
Запад изображает помощь.
Наши изображают работу.

Давайте уже скажем прямым текстом: Запад не позволяет использовать методы Ли Куана.
С разгоном судей и массовыми посадками, без вмешательства всяких Административных, Верховных и Конституционных судов. С бамбуковыми палками по пяткам.

А без этого никакие реформы не состоятся. И нечего Пороха в этом обвинять: кого ни поставить - будет то же самое.

А говорили, что Янукович плохой и все из-за него.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:59

  flyman написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:
Майдан виразив протест.
Президент втік.

Вибрали нового.
Потім переобрали ВРУ.

Розкажи ліпше, чому ЗЕ розігнав ВРУ? На якій законній підставі?


Если бы форма протеста была законной - без разбоя, использования зажигательного и огнестрельного оружия и силового захвата административных зданий - никуда бы овощ не сбежал. Ты так говоришь, как будто он просто обиделся, плюнул на все, записал прощальное слово и под объективы телекамер покинул территорию страны...

Нет, он обоснованно боялся закончить как Каддафи, или Чаушеску, поэтому струсил и исчез. С небольшой, правда, разницей - он не был ни диктатором, ни тираном, а народный гнев подогревался провокациями, вбросами фейков и разжиганием ненависти к власти и ее электорату

Да чули: "Майдан справацировал Путена.".
Що заїло платівку?

Я думал, ты адекватный.
Манипуляторы:
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:03

  shapo написав:Какие погромы крымских татар в 2014?
Да в большинстве своем они побежали принимать российское гражданство впереди паровоза https://glavcom.ua/publications/124441- ... imost.html
А сравнение несуществоваших погромов крымских татар 2014г с Кишиневским погромом 1903г , Екатеринославским 1905г и пр.или Львовским 1941г просто кощунство


  flyman написав:http://argumentua.com/stati/odna-iz-pervykh-deportatsii-rossiiskoi-imperii-kak-krymskimi-grekami-zaselili-dikoe-pole

«Одиссея» греков от Екатерины и Потемкина

Греков угнали на земли бывшего Самарского куреня Войска Запорожского. Центром поселения было «высочайше» предназначено Новоселицу (сейчас Новомосковск Днепропетровской области).

Греков, депортированных из Крыма, насчитывалось 18 391 человек, из них 87 представителей духовенства. С ними было 12 598 армян, которых вывезли под Ростов, где они основали города Чалтыр и Мясникован.


А это вообще к чему???
Речь шла о погромах крымских татар 2014г, а не депортации греков с армянами в 1778.
Кстати, если Екатерина всех депортировала откуда они снова там появились в 1944г и снова были депортированы Сталиным?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:18

  shapo написав:
  shapo написав:Какие погромы крымских татар в 2014?
Да в большинстве своем они побежали принимать российское гражданство впереди паровоза https://glavcom.ua/publications/124441- ... imost.html
А сравнение несуществоваших погромов крымских татар 2014г с Кишиневским погромом 1903г , Екатеринославским 1905г и пр.или Львовским 1941г просто кощунство


  flyman написав:http://argumentua.com/stati/odna-iz-pervykh-deportatsii-rossiiskoi-imperii-kak-krymskimi-grekami-zaselili-dikoe-pole

«Одиссея» греков от Екатерины и Потемкина

Греков угнали на земли бывшего Самарского куреня Войска Запорожского. Центром поселения было «высочайше» предназначено Новоселицу (сейчас Новомосковск Днепропетровской области).

Греков, депортированных из Крыма, насчитывалось 18 391 человек, из них 87 представителей духовенства. С ними было 12 598 армян, которых вывезли под Ростов, где они основали города Чалтыр и Мясникован.


А это вообще к чему???
Речь шла о погромах крымских татар 2014г, а не депортации греков с армянами в 1778.
Кстати, если Екатерина всех депортировала откуда они снова там появились в 1944г и снова были депортированы Сталиным?
до того, що імперська політика і методи не міняються протягом віків, не залежно,яка лейба: Росіїйська Імперія, СРСР чи РФ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:27

  shapo написав:А это вообще к чему???
Речь шла о погромах крымских татар 2014г, а не депортации греков с армянами в 1778.
Кстати, если Екатерина всех депортировала откуда они снова там появились в 1944г и снова были депортированы Сталиным?


  flyman написав:до того, що імперська політика і методи не міняються протягом віків, не залежно,яка лейба: Росіїйська Імперія, СРСР чи РФ


Для того чтобы заниматься погромами вовсе не обязательно быть империей.
Этим занимался украинец Богдан Хмельницкий в составе Речи Посполитой
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:39

  shapo написав:Кстати, если Екатерина всех депортировала откуда они снова там появились в 1944г и снова были депортированы Сталиным?
Те саме запитання до Вас
Якщо Хмельницький займався погромами в 1650
Якщо Петлюра знищував в 1918
Бандера знищував в 1938
Гітлер знищував в 1944
Сталін знищував в 1950
Брєжнєв з Горбачовим-відпускав
То звідки Ви сьогодні в Києві?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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