Провокатор? Перечитай комментарий и выдохни. Ну или похмелись - тут уже сам думай, как мозги заставить работать
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:14
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:14
Re: Політичні дискусії
а ось і тіпічний руській міръ:
Я знаю 4, кроме языков программирования. Естественно ур-одский беляз и не рассматривала для изучения. Намеренно. Свой быд-лоязык сами учите
і пішло-поїхало
Группа белорусских националистов, члены которой ранее были замечены в преследовании граждан, в том числе, подростков, не желающих пользоваться белорусским языком в коммуникации с ними, направила заявление в органы внутренних дел Республики Беларусь с требованием привлечь .. к административной ответственности за нарушение законодательства о языках
Вже і в Білорусі фошисти переслідують за язик, провоцирутють на захист руськоязичних.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:56
А говорили, что Янукович плохой и все из-за него.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:59
Я думал, ты адекватный.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:03
А это вообще к чему???
Речь шла о погромах крымских татар 2014г, а не депортации греков с армянами в 1778.
Кстати, если Екатерина всех депортировала откуда они снова там появились в 1944г и снова были депортированы Сталиным?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:18
до того, що імперська політика і методи не міняються протягом віків, не залежно,яка лейба: Росіїйська Імперія, СРСР чи РФ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:27
Для того чтобы заниматься погромами вовсе не обязательно быть империей.
Этим занимался украинец Богдан Хмельницкий в составе Речи Посполитой
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:39
Те саме запитання до Вас
Якщо Хмельницький займався погромами в 1650
Якщо Петлюра знищував в 1918
Бандера знищував в 1938
Гітлер знищував в 1944
Сталін знищував в 1950
Брєжнєв з Горбачовим-відпускав
То звідки Ви сьогодні в Києві?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:56
Как эпидемия «черной смерти» помогла создать еврейскую общину Польши
Выжившие евреи направились на восток. На тот момент единственной европейской страной, не убивавшей евреев и готовой их принять, была Польша. Уже в XVI веке, два столетия спустя, краковский раввин Моше Иссерлес писал: «Если бы Бог не дал евреям Польшу, как убежище, судьбой народа Израиля, по-видимому, было бы уничтожение…»
Польшу, как убежище, дал польский король Казимир III Великий, который симпатизировад и покровительствовал евреям. Он наделял их привилегиями и поощрял экономическую деятельность. Благодаря этому новая еврейская община, состоящая, в основном, из беженцев из Западной Европы, стремительно росла и развивалась.
В той час то була не просто Польща, а Річ Посполита, до територій якої входили українські землі. От їм тут набагато краще жилося чив Західній Європі, де їм виділяли гетто. А в Московію їх не пускали, а при РІ була "смуга осілості".
Але в русофілів, як завжди, найклятіші вороги євреїв - українці (в яких Президент, і той єврей, от такі українці антисеміти).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:03
Снова дичь пишешь - настоящие русофилы как раз сами антисемиты. Это стандартная тема любых националистов - обвинять евреев во всех бедах. Тебе, как украинскому националисту, сложно понять, что бывают люди-не националисты, поэтому ты своих украинских оппонентов записываешь в российских националистов (вставателей с колен, или больных гундяем головного мозга)
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