Додано: Суб 01 лют, 2020 19:56

budivelnik написав: shapo написав: Кстати, если Екатерина всех депортировала откуда они снова там появились в 1944г и снова были депортированы Сталиным? Кстати, если Екатерина всех депортировала откуда они снова там появились в 1944г и снова были депортированы Сталиным? Те саме запитання до Вас

Якщо Хмельницький займався погромами в 1650

Якщо Петлюра знищував в 1918

Бандера знищував в 1938

Гітлер знищував в 1944

Сталін знищував в 1950

Брєжнєв з Горбачовим-відпускав

То звідки Ви сьогодні в Києві? Те саме запитання до ВасЯкщо Хмельницький займався погромами в 1650Якщо Петлюра знищував в 1918Бандера знищував в 1938Гітлер знищував в 1944Сталін знищував в 1950Брєжнєв з Горбачовим-відпускавТо звідки Ви сьогодні в Києві?

Как эпидемия «черной смерти» помогла создать еврейскую общину ПольшиВыжившие евреи направились на восток. На тот момент единственной европейской страной, не убивавшей евреев и готовой их принять, была Польша. Уже в XVI веке, два столетия спустя, краковский раввин Моше Иссерлес писал: «Если бы Бог не дал евреям Польшу, как убежище, судьбой народа Израиля, по-видимому, было бы уничтожение…»Польшу, как убежище, дал польский король Казимир III Великий, который симпатизировад и покровительствовал евреям. Он наделял их привилегиями и поощрял экономическую деятельность. Благодаря этому новая еврейская община, состоящая, в основном, из беженцев из Западной Европы, стремительно росла и развивалась.В той час то була не просто Польща, а Річ Посполита, до територій якої входили українські землі. От їм тут набагато краще жилося чив Західній Європі, де їм виділяли гетто. А в Московію їх не пускали, а при РІ була "смуга осілості".Але в русофілів, як завжди, найклятіші вороги євреїв - українці (в яких Президент, і той єврей, от такі українці антисеміти).