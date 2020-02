Додано: Суб 01 лют, 2020 20:18

budivelnik написав: zРадио написав: Вопрос на засыпку - а песикотами за коммуналку можно рассчитаться? Вопрос на засыпку - а песикотами за коммуналку можно рассчитаться? Запропонувавшого - навіть колеги з фракції назвали довбо.обом...

Цікаво

Як тоді можна назвати паршивеньку копію запропонувавшого? Запропонувавшого - навіть колеги з фракції назвали довбо.обом...ЦікавоЯк тоді можна

зрадіо



https://my.ua/news/cluster/2020-02-01-prodai-sobaku-zaplati-kommunalku-poiavilis-zabavnye-fotozhaby-na-skandalnogo-slugu-naroda























зрадіо

