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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 54055406540754085409>
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:08

Вопрос на засыпку - а песикотами за коммуналку можно рассчитаться? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:11

  zРадио написав:Вопрос на засыпку - а песикотами за коммуналку можно рассчитаться? :mrgreen:
Запропонувавшого - навіть колеги з фракції назвали довбо.обом...
Цікаво
Як тоді можна назвати паршивеньку копію запропонувавшого?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:14

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Снова дичь пишешь - настоящие русофилы как раз сами антисемиты. Это стандартная тема любых националистов - обвинять евреев во всех бедах.

Сіоністів теж туди запишиш? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:18

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Вопрос на засыпку - а песикотами за коммуналку можно рассчитаться? :mrgreen:
Запропонувавшого - навіть колеги з фракції назвали довбо.обом...
Цікаво
Як тоді можна назвати паршивеньку копію запропонувавшого?

зрадіо

https://my.ua/news/cluster/2020-02-01-prodai-sobaku-zaplati-kommunalku-poiavilis-zabavnye-fotozhaby-na-skandalnogo-slugu-naroda

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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:27

  budivelnik написав:
  shapo написав:Кстати, если Екатерина всех депортировала откуда они снова там появились в 1944г и снова были депортированы Сталиным?
Те саме запитання до Вас
Якщо Хмельницький займався погромами в 1650
Якщо Петлюра знищував в 1918
Бандера знищував в 1938
Гітлер знищував в 1944
Сталін знищував в 1950
Брєжнєв з Горбачовим-відпускав
То звідки Ви сьогодні в Києві?


Во-первых,отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.
Во-вторых, Сталин не успел уничтожить евреев (помешала смерть 1953г). Уничтожение Еврейского антифашистского комитета это всего пару десятков человек, для того режима даже не статистическая ошибка.
В-третьих, из 3 млн евреев в 1941г в Украине оставалось по переписи 2001г чуть больше 100 тыс.человек. Из имеющих право на репатриацию в Израиль,наверное,раза в 3 больше
Востаннє редагувалось shapo в Суб 01 лют, 2020 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:35

  flyman написав:В той час то була не просто Польща, а Річ Посполита, до територій якої входили українські землі. От їм тут набагато краще жилося чив Західній Європі, де їм виділяли гетто. А в Московію їх не пускали, а при РІ була "смуга осілості".
Але в русофілів, як завжди, найклятіші вороги євреїв - українці (в яких Президент, і той єврей, от такі українці антисеміти).


1) если не забыли о чем писали, то вы утверждали, что погромы - исключительно прерогатива Российской империи.
Речь Посполита было вполне демократическое дворянское образование с выборностью короля.
2) кто и где хорошо жил вопрос дискуссионный т.к. не все украинцы при поляках были нищими
3) от того, что Зеленский - еврей по отцу , вовсе не исключается антисемитизм в Украине который никуда не делся. Его выбрали вовсе не из-за юдофильства, а потому, что галицкий проект с шоколадным Петро надоел хуже горькой редьки. Учитывая что рейтинг Зеленского сейчас из-за невыполнения предвыборных обещаний падает его еврейство в будущем будут припоминать все чаще
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:38

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Вопрос на засыпку - а песикотами за коммуналку можно рассчитаться? :mrgreen:
Запропонувавшого - навіть колеги з фракції назвали довбо.обом...
Цікаво
Як тоді можна назвати паршивеньку копію запропонувавшого?


2 тролля со стажем - budivelnik и flyman - не смогли распознать троллинга и сатиры в моем комментарии (рука лицо)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:46

  shapo написав:
  flyman написав:В той час то була не просто Польща, а Річ Посполита, до територій якої входили українські землі. От їм тут набагато краще жилося чив Західній Європі, де їм виділяли гетто. А в Московію їх не пускали, а при РІ була "смуга осілості".
Але в русофілів, як завжди, найклятіші вороги євреїв - українці (в яких Президент, і той єврей, от такі українці антисеміти).


1) если не забыли о чем писали, то вы утверждали, что погромы - исключительно прерогатива Российской империи.
Речь Посполита было вполне демократическое дворянское образование с выборностью короля.
2) кто и где хорошо жил вопрос дискуссионный т.к. не все украинцы при поляках были нищими
3) от того, что Зеленский - еврей по отцу , вовсе не исключается антисемитизм в Украине который никуда не делся. Его выбрали вовсе не из-за юдофильства, а потому, что галицкий проект с шоколадным Петро надоел хуже горькой редьки. Учитывая что рейтинг Зеленского сейчас из-за невыполнения предвыборных обещаний падает его еврейство в будущем будут припоминать все чаще

Петро не галицький, так що не тре ля-ля
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:47

  shapo написав:в Украине оставалось по переписи 2001г чуть больше 100 тыс.человек.
Як для 100000 - Вальцман :D і Зеленський -як Президенти -чудова ілюстрація погромів.
Цікаво
В якій ще країні світу,де євреї становлять 0,2% населення-їх представник займає найвищу посаду?
При чому саме цю країну( і її попередніх лідерів) такі як ви -звинувачуєте в антисемітизмі... і погромах
Чогось мені здається що це євреї в Умані влаштовують щорічний погром, кожен з яких більший від будь-якого з погромів які влаштовували українці.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:49

  flyman написав:Петро не галицький, так що не тре ля-ля


Петро молдавский,Зеленский криворожский, но они оба подыгрывают галичанам несмотря на то что второй пришел совсем на других лозунгах
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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