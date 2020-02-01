Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Кстати, если Екатерина всех депортировала откуда они снова там появились в 1944г и снова были депортированы Сталиным?
Те саме запитання до Вас Якщо Хмельницький займався погромами в 1650 Якщо Петлюра знищував в 1918 Бандера знищував в 1938 Гітлер знищував в 1944 Сталін знищував в 1950 Брєжнєв з Горбачовим-відпускав То звідки Ви сьогодні в Києві?
Во-первых,отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г. Во-вторых, Сталин не успел уничтожить евреев (помешала смерть 1953г). Уничтожение Еврейского антифашистского комитета это всего пару десятков человек, для того режима даже не статистическая ошибка. В-третьих, из 3 млн евреев в 1941г в Украине оставалось по переписи 2001г чуть больше 100 тыс.человек. Из имеющих право на репатриацию в Израиль,наверное,раза в 3 больше
Востаннє редагувалось shapo в Суб 01 лют, 2020 20:41, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:В той час то була не просто Польща, а Річ Посполита, до територій якої входили українські землі. От їм тут набагато краще жилося чив Західній Європі, де їм виділяли гетто. А в Московію їх не пускали, а при РІ була "смуга осілості". Але в русофілів, як завжди, найклятіші вороги євреїв - українці (в яких Президент, і той єврей, от такі українці антисеміти).
1) если не забыли о чем писали, то вы утверждали, что погромы - исключительно прерогатива Российской империи. Речь Посполита было вполне демократическое дворянское образование с выборностью короля. 2) кто и где хорошо жил вопрос дискуссионный т.к. не все украинцы при поляках были нищими 3) от того, что Зеленский - еврей по отцу , вовсе не исключается антисемитизм в Украине который никуда не делся. Его выбрали вовсе не из-за юдофильства, а потому, что галицкий проект с шоколадным Петро надоел хуже горькой редьки. Учитывая что рейтинг Зеленского сейчас из-за невыполнения предвыборных обещаний падает его еврейство в будущем будут припоминать все чаще
flyman написав:В той час то була не просто Польща, а Річ Посполита, до територій якої входили українські землі. От їм тут набагато краще жилося чив Західній Європі, де їм виділяли гетто. А в Московію їх не пускали, а при РІ була "смуга осілості". Але в русофілів, як завжди, найклятіші вороги євреїв - українці (в яких Президент, і той єврей, от такі українці антисеміти).
1) если не забыли о чем писали, то вы утверждали, что погромы - исключительно прерогатива Российской империи. Речь Посполита было вполне демократическое дворянское образование с выборностью короля. 2) кто и где хорошо жил вопрос дискуссионный т.к. не все украинцы при поляках были нищими 3) от того, что Зеленский - еврей по отцу , вовсе не исключается антисемитизм в Украине который никуда не делся. Его выбрали вовсе не из-за юдофильства, а потому, что галицкий проект с шоколадным Петро надоел хуже горькой редьки. Учитывая что рейтинг Зеленского сейчас из-за невыполнения предвыборных обещаний падает его еврейство в будущем будут припоминать все чаще
Петро не галицький, так що не тре ля-ля
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
shapo написав:в Украине оставалось по переписи 2001г чуть больше 100 тыс.человек.
Як для 100000 - Вальцман і Зеленський -як Президенти -чудова ілюстрація погромів. Цікаво В якій ще країні світу,де євреї становлять 0,2% населення-їх представник займає найвищу посаду? При чому саме цю країну( і її попередніх лідерів) такі як ви -звинувачуєте в антисемітизмі... і погромах Чогось мені здається що це євреї в Умані влаштовують щорічний погром, кожен з яких більший від будь-якого з погромів які влаштовували українці.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69