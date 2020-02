Додано: Суб 01 лют, 2020 21:01

Ой+ написав: shapo написав: Петро молдавский,Зеленский криворожский, но они оба подыгрывают галичанам несмотря на то что второй пришел совсем на других лозунгах Петро молдавский,Зеленский криворожский, но они оба подыгрывают галичанам несмотря на то что второй пришел совсем на других лозунгах



Я би сказав, що це більше стосується Кучми та Януковича. Прийшовши на проросійських гаслах, оба українізувалися і захотіли бути самими на чолі держави, а не попихачами чужої. Якщо це вважати підігруванням галичанам, то так.

Але швидко укр. євреї зреклись свого сородича - послухати червоненків з рабиновичами, то аж жалко стає Зе - вже готові його розпинати. Я би сказав, що це більше стосується Кучми та Януковича. Прийшовши на проросійських гаслах, оба українізувалися і захотіли бути самими на чолі держави, а не попихачами чужої. Якщо це вважати підігруванням галичанам, то так.Але швидко укр. євреї зреклись свого сородича - послухати червоненків з рабиновичами, то аж жалко стає Зе - вже готові його розпинати.

цікаво, чи побачим Зе у вишиванці, і якщо так, то що русофіли та ольгінці тоді отримають в методички цікаво, чи побачим Зе у вишиванці, і якщо так, то що русофіли та ольгінці тоді отримають в методички

Востаннє редагувалось flyman в Суб 01 лют, 2020 21:02, всього редагувалось 1 раз.

