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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:52
shapo написав: flyman написав:
Петро не галицький, так що не тре ля-ля
Петро молдавский,Зеленский криворожский, но они оба подыгрывают галичанам несмотря на то что второй пришел совсем на других лозунгах
Они подыгрывают не столько галичанам, сколько внешним кураторам. А почему те подыгрывают галичанам, догадаться несложно - так исторически сложилось. Галичане - одни из главных "шатунов" совка наряду с прибалтами. А после развала совка - носители идей неумеренной русофобии
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 01 лют, 2020 20:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:52
shapo написав: flyman написав:
Петро не галицький, так що не тре ля-ля
Петро молдавский,Зеленский криворожский, но они оба подыгрывают галичанам несмотря на то что второй пришел совсем на других лозунгах
Отже
Фраза КучмиТочку зрения определяет место сидения....
В черговий раз підтверджує те, що- Українці можуть терпіти при владі комуніста-директора-бджоляра-злодія-баригу-клоуна - тільки в тому випадку,коли ця компашка працює на благо України.
Як тільки космополіт чи новорос починає тягнути Україну в сторону росії - так відразу його зносять.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:56
budivelnik написав:
]Як для 100000 - Вальцман
і Зеленський -як Президенти -чудова ілюстрація погромів.
Цікаво
В якій ще країні світу,де євреї становлять 0,2% населення-їх представник займає найвищу посаду?
При чому саме цю країну( і її попередніх лідерів) такі як ви -звинувачуєте в антисемітизмі... і погромах
Чогось мені здається що це євреї в Умані влаштовують щорічний погром, кожен з яких більший від будь-якого з погромів які влаштовували українці.
1) Порошенко никакой не Вальцман, это вранье которое придумали в России,но охотно подхватили украинские нацики
2) Сейчас нет никаких погромов кроме бытового антисемитизма и не будет т.к. есть государство Израиль которое разберется с погромщиками в любой стране.
Речь идет о прошлом.
Евреи уже давно просят отдать могилу в Умани,но местные власти и жители живущие с погромной недели целый год почему-то этого делать не хотят.
3) Евреев непропорционально много было в СССР и многих других странах в науке, искусстве,бизнесе вовсе не из-за юдофильства, а вопреки антисемтизму.
Феномен Зеленского объясняется грамотной раскруткой и разочарованием населения во всем украинском политикуме
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:57
zРадио написав:
Галичане - одни из главных "шатунов" совка наряду с прибалтами
Нагадаю
Хто як не Бейкер (Держсекретар США) з трибуни ВР України - закликав не виходити з СРСР?
Тому не треба- ля-ля...
Друге питання, що економічна політика ,якої притримується США і Європа-виявилась більш життєздатною в порівнянні з економічною політикою совка№2
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:58
zРадио написав: shapo написав:
Петро молдавский,Зеленский криворожский, но они оба подыгрывают галичанам несмотря на то что второй пришел совсем на других лозунгах
Они подыгрывают не столько галичанам, сколько внешним кураторам. А почему те подыгрывают галичанам, догадаться несложно - так исторически сложилось. Галичане - одни из главных "шатунов" совка наряду с прибалтами. А после развала совка - носители идей неумеренной русофобии
Согласен.
Кроме того ,миллионная диаспора в Канаде преимущественно из Галичины
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:59
shapo написав:
Петро молдавский,Зеленский криворожский, но они оба подыгрывают галичанам несмотря на то что второй пришел совсем на других лозунгах
Я би сказав, що це більше стосується Кучми та Януковича. Прийшовши на проросійських гаслах, оба українізувалися і захотіли бути самими на чолі держави, а не попихачами чужої. Якщо це вважати підігруванням галичанам, то так.
Але швидко укр. євреї зреклись свого сородича - послухати червоненків з рабиновичами, то аж жалко стає Зе - вже готові його розпинати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:00
Starikan написав: detroytred написав:
Там, где у Запада есть реальное желание серьёзных изменений, там результат.
Вы серьёзно считаете, что Запад при желании не добился бы, чтобы на посадах оказались более приличные лица, чем Холодницкий, дама
?
И не заставил бы эту даму работать?Запад изображает помощь.
Наши изображают работу.
Давайте уже скажем прямым текстом: Запад не позволяет использовать методы Ли Куана.
С разгоном судей и массовыми посадками, без вмешательства всяких Административных, Верховных и Конституционных судов. С бамбуковыми палками по пяткам.
А без этого никакие реформы не состоятся. И нечего Пороха в этом обвинять: кого ни поставить - будет то же самое.
У меня мнение такое - что имеющихся инструментов у должностных лиц достаточно для наведения законного порядка, для привлечения к ответственности нарушителей.
Было бы желание.
У самых вышестоящих.
Без террора))
Тот же Янек вполне законно ЮВТ и Луценко привлёк.
Хоть он и в личных интересах, но я о том, что инструменты есть и ими можно пользоваться в интересах страны, общества.
Опять же пример с закрытием сейчас лотерей-казино.
Когда желания не было, то пели, что с ними невозможно бороться, нельзя по закону закрыть.
Возник личный интерес -- и в миг по закону закрыли.
Потом также и откроют.
Закон, что дышло...
То есть по желанию можно и на пользу государства-общества использовать. Улучшать, делать более независимым и объективным.
Было бы главное -- желание.
Желание у тех, у кого в руках ... эти самые инструменты.
Этими инструментами можно реформировать в сторону негатива (и получить пу или монополию рыгов), а можно в сторону позитива.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:01
Ой+ написав: shapo написав:
Петро молдавский,Зеленский криворожский, но они оба подыгрывают галичанам несмотря на то что второй пришел совсем на других лозунгах
Я би сказав, що це більше стосується Кучми та Януковича. Прийшовши на проросійських гаслах, оба українізувалися і захотіли бути самими на чолі держави, а не попихачами чужої. Якщо це вважати підігруванням галичанам, то так.
Але швидко укр. євреї зреклись свого сородича - послухати червоненків з рабиновичами, то аж жалко стає Зе - вже готові його розпинати.
цікаво, чи побачим Зе у вишиванці, і якщо так, то що русофіли та ольгінці тоді отримають в методички
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 01 лют, 2020 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:02
budivelnik написав:
Отже
Фраза КучмиТочку зрения определяет место сидения....
В черговий раз підтверджує те, що- Українці можуть терпіти при владі комуніста-директора-бджоляра-злодія-баригу-клоуна - тільки в тому випадку,коли ця компашка працює на благо України.
Як тільки космополіт чи новорос починає тягнути Україну в сторону росії - так відразу його зносять.
Какое еще "благо Украины".
Страна непрерывно идет вниз по всем показателям все 28 лет, а тут,оказывается, "снесли" Януковича то ли в 2004,то ли в 2014г.
То-то он уже в 2006г стал премьер-министром , а в 2010г президентом.
Да и переворот 2014г начинался как внутренняя борьба старой и молодой команды регионалов за власть и денежные потоки.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:02
shapo написав:
Сейчас нет никаких погромов кроме бытового антисемитизма и не будет т.к. есть государство Израиль которое разберется с погромщиками в любой стране.
Речь идет о прошлом.
Треуголку поправ..
Якби не СРСР в 1949 і не США потім - араби вам би давно вже секір башка зробили
І при цьому
Якби не митрополит Шептицький в Галичині і тисячі Українців в Україні, Білорусії чи Польщі- не прихистили твоїх соплемінників від газових камер - то не було б кому той Ізраїль будувати
Так що навчись бути вдячним, бо не я живу в ізраїлі а ти в Україні, а людина повинна поважати права господарів( які до того ж допомогли їй вижити)
Так що
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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