Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Суб 01 лют, 2020 21:03 shapo написав: budivelnik написав: Отже

Фраза Кучми

Точку зрения определяет место сидения....

В черговий раз підтверджує те, що- Українці можуть терпіти при владі комуніста-директора-бджоляра-злодія-баригу-клоуна - тільки в тому випадку,коли ця компашка працює на благо України.

Як тільки космopolіт чи новорос починає тягнути Україну в сторону росії - так відразу його зносять.



Какое еще "благо Украины".

Страна непрерывно идет вниз по всем показателям все 28 лет, а тут,оказывается, "снесли" Януковича то ли в 2004,то ли в 2014г.

То-то он уже в 2006г стал премьер-министром , а в 2010г президентом.

Да и переворот 2014г начинался как внутренняя борьба старой и молодой команды регионалов за власть и денежные потоки.

а галицький проект де?

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

Додано: Суб 01 лют, 2020 21:04 Re: Політичні дискусії shapo написав: flyman написав: Петро не галицький, так що не тре ля-ля



Петро молдавский,Зеленский криворожский, но они оба подыгрывают галичанам несмотря на то что второй пришел совсем на других лозунгах



Предвыборные лозунги Порошенко-2014 и Зеленского-2019 особо ни чем не отличались, по всем пунктам.



Петро молдавский,Зеленский криворожский, но они оба подыгрывают галичанам несмотря на то что второй пришел совсем на других лозунгах



Они подыгрывают не столько галичанам, сколько внешним кураторам. А почему те подыгрывают галичанам, догадаться несложно - так исторически сложилось. Галичане - одни из главных "шатунов" совка наряду с прибалтами. А после развала совка - носители идей неумеренной русофобии

Так ватанам галичани як кістка в горлі. Однім євреї навкруги ввижаються, іншим галичани.

Я би сказав, що це більше стосується Кучми та Януковича. Прийшовши на проросійських гаслах, оба українізувалися і захотіли бути самими на чолі держави, а не попихачами чужої. Якщо це вважати підігруванням галичанам, то так.
Але швидко укр. євреї зреклись свого сородича - послухати червоненків з рабиновичами, то аж жалко стає Зе - вже готові його розпинати.



А почему украинские евреи должны представлять какую-то единую политическую партию или движение?

Это только в антисемитских мифах евреи сплоченный народ преследующий единую цель управления миром о чем вещали и до, и продолжают вещать после Адольфа Алоизовича Шикльгрубера. А почему украинские евреи должны представлять какую-то единую политическую партию или движение?Это только в антисемитских мифах евреи сплоченный народ преследующий единую цель управления миром о чем вещали и до, и продолжают вещать после Адольфа Алоизовича Шикльгрубера. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2733 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 21:07 flyman написав: shapo написав: Какое еще "благо Украины".

Страна непрерывно идет вниз по всем показателям все 28 лет, а тут,оказывается, "снесли" Януковича то ли в 2004,то ли в 2014г.

То-то он уже в 2006г стал премьер-министром , а в 2010г президентом.

Да и переворот 2014г начинался как внутренняя борьба старой и молодой команды регионалов за власть и денежные потоки.

а галицький проект де?



Как где, да на майданах и после в правых секторах и пр. активистах.



Предвыборные лозунги Порошенко-2014 и Зеленского-2019 особо ни чем не отличались, по всем пунктам.



Я писал о Порошенко-2019

Страна непрерывно идет вниз по всем показателям все 28 лет, а тут,оказывается, "снесли" Януковича то ли в 2004,то ли в 2014г.

То-то он уже в 2006г стал премьер-министром , а в 2010г президентом.

Да и переворот 2014г начинался как внутренняя борьба старой и молодой команды регионалов за власть и денежные потоки. Какое еще "благо Украины".Страна непрерывно идет вниз по всем показателям все 28 лет, а тут,оказывается, "снесли" Януковича то ли в 2004,то ли в 2014г.То-то он уже в 2006г стал премьер-министром , а в 2010г президентом.Да иза власть и денежные потоки.

а галицький проект де? а галицький проект де?



Как где, да на майданах и после в правых секторах и пр. активистах.

це як, виходить, що регіонали, викликали дух Майдану із Галіції?

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

Додано: Суб 01 лют, 2020 21:11 shapo написав: budivelnik написав: Отже

Фраза Кучми

Точку зрения определяет место сидения....

В черговий раз підтверджує те, що- Українці можуть терпіти при владі комуніста-директора-бджоляра-злодія-баригу-клоуна - тільки в тому випадку,коли ця компашка працює на благо України.

Як тільки космополіт чи новорос починає тягнути Україну в сторону росії - так відразу його зносять. ОтжеФраза КучмиВ черговий раз підтверджує те, що-Як тільки космополіт чи новорос починає тягнути Україну в сторону росії - так відразу його зносять. Какое еще "благо Украины".

Страна непрерывно идет вниз по всем показателям все 28 лет, а тут,оказывается, "снесли" Януковича то ли в 2004,то ли в 2014г.

То-то он уже в 2006г стал премьер-министром , а в 2010г президентом.

Да и переворот 2014г начинался как внутренняя борьба старой и молодой команды регионалов за власть и денежные потоки. Какое еще "благо Украины".Страна непрерывно идет вниз по всем показателям все 28 лет, а тут,оказывается, "снесли" Януковича то ли в 2004,то ли в 2014г.То-то он уже в 2006г стал премьер-министром , а в 2010г президентом.Да и переворот 2014г начинался как внутренняя борьба старой и молодой команды регионалов за власть и денежные потоки. Сидять два діда...

Повз них проходить класна жіночка

Перший - от були часи , як тільки - так відразу все стоїть

Другий - і не кажи ,дівки тепер пішли не такі....

1 Вниз ми йдемо тільки очима пристаркуватого емігранта,який ніяк не може виїхати ,бо йому як поганому танцюристу щось заважає.

2 Я чудово памятаю що я їв , як вдягався, куди міг поїхати в 1970-1995 роках

І можу тепер порівняти з тим як це виглядає в моїх дітей



Тому бери в охапку тих 100000 які залишились і їдь в ізраїль...

Просто нагадаю тобі

Сидять два діда...
Повз них проходить класна жіночка
Перший - от були часи , як тільки - так відразу все стоїть
Другий - і не кажи ,дівки тепер пішли не такі....

1 Вниз ми йдемо тільки очима пристаркуватого емігранта,який ніяк не може виїхати ,бо йому як поганому танцюристу щось заважає.
2 Я чудово памятаю що я їв , як вдягався, куди міг поїхати в 1970-1995 роках
І можу тепер порівняти з тим як це виглядає в моїх дітей

Тому бери в охапку тих 100000 які залишились і їдь в ізраїль...
Просто нагадаю тобі
Тут ти хоч щось зробив і можеш вимагати хоч якоїсь поваги , а там ти полукровка, яка нічого вже не може створити для Ізраїля і приїхав на солодкі хліба...

http://forum.finance.ua/topic93912.html

Додано: Суб 01 лют, 2020 21:12 freeze написав: Предвыборные лозунги Порошенко-2014 и Зеленского-2019 особо ни чем не отличались, по всем пунктам.

Можна надіятись що не будуть відрізнятись
Лозунги Порошенка 2019 і Зеленського 2024...якщо останній дотягне.

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69

Повідомлень: 21976 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 21:14 budivelnik написав: Сидять два діда...

Повз них проходить класна жіночка

Перший - от були часи , як тільки - так відразу все стоїть

Другий - і не кажи ,дівки тепер пішли не такі....

1 Вниз ми йдемо тільки очима пристаркуватого емігранта,який ніяк не може виїхати ,бо йому як поганому танцюристу щось заважає.

2 Я чудово памятаю що я їв , як вдягався, куди міг поїхати в 1970-1995 роках

І можу тепер порівняти з тим як це виглядає в моїх дітей



Тому бери в охапку тих 100000 які залишились і їдь в ізраїль...

Просто нагадаю тобі

Тут ти хоч щось зробив і можеш вимагати хоч якоїсь поваги , а там ти полукровка, яка нічого вже не може створити для Ізраїля і приїхав на солодкі хліба... Сидять два діда...Повз них проходить класна жіночка- от були часи , як тільки - так відразу все стоїть- і не кажи ,дівки тепер пішли не такі....1 Вниз ми йдемо тільки очима пристаркуватого емігранта,який ніяк не може виїхати ,бо йому як поганому танцюристу щось заважає.2 Я чудово памятаю що я їв , як вдягався, куди міг поїхати в 1970-1995 рокахІ можу тепер порівняти з тим як це виглядає в моїх дітейТому бери в охапку тих 100000 які залишились і їдь в ізраїль...Просто нагадаю тобіТут ти хоч щось зробив і можеш вимагати хоч якоїсь поваги , а там ти полукровка, яка нічого вже не може створити для Ізраїля і приїхав на солодкі хліба...

думаю, він таки досить орусився, так що українську не може сприйняти, а там прийдеться вчити іврит. Дивно чому шапо не осуджує процес євреїзації.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

