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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 лют, 2020 21:03
shapo написав: budivelnik написав:
Отже
Фраза КучмиТочку зрения определяет место сидения....
В черговий раз підтверджує те, що- Українці можуть терпіти при владі комуніста-директора-бджоляра-злодія-баригу-клоуна - тільки в тому випадку,коли ця компашка працює на благо України.
Як тільки космополіт чи новорос починає тягнути Україну в сторону росії - так відразу його зносять.
Какое еще "благо Украины".
Страна непрерывно идет вниз по всем показателям все 28 лет, а тут,оказывается, "снесли" Януковича то ли в 2004,то ли в 2014г.
То-то он уже в 2006г стал премьер-министром , а в 2010г президентом.
Да и переворот 2014г начинался как внутренняя борьба старой и молодой команды регионалов
за власть и денежные потоки.
а галицький проект де?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:04
shapo написав: flyman написав:
Петро не галицький, так що не тре ля-ля
Петро молдавский,Зеленский криворожский, но они оба подыгрывают галичанам несмотря на то что второй пришел совсем на других лозунгах
Предвыборные лозунги Порошенко-2014 и Зеленского-2019 особо ни чем не отличались, по всем пунктам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:05
zРадио написав: shapo написав: flyman написав:
Петро не галицький, так що не тре ля-ля
Петро молдавский,Зеленский криворожский, но они оба подыгрывают галичанам несмотря на то что второй пришел совсем на других лозунгах
Они подыгрывают не столько галичанам, сколько внешним кураторам. А почему те подыгрывают галичанам, догадаться несложно - так исторически сложилось. Галичане - одни из главных "шатунов" совка наряду с прибалтами. А после развала совка - носители идей неумеренной русофобии
Так ватанам галичани як кістка в горлі. Однім євреї навкруги ввижаються, іншим галичани.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:05
Ой+ написав:
Я би сказав, що це більше стосується Кучми та Януковича. Прийшовши на проросійських гаслах, оба українізувалися і захотіли бути самими на чолі держави, а не попихачами чужої. Якщо це вважати підігруванням галичанам, то так.
Але швидко укр. євреї зреклись свого сородича - послухати червоненків з рабиновичами, то аж жалко стає Зе - вже готові його розпинати.
А почему украинские евреи должны представлять какую-то единую политическую партию или движение?
Это только в антисемитских мифах евреи сплоченный народ преследующий единую цель управления миром о чем вещали и до, и продолжают вещать после Адольфа Алоизовича Шикльгрубера.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:07
flyman написав: shapo написав:
Какое еще "благо Украины".
Страна непрерывно идет вниз по всем показателям все 28 лет, а тут,оказывается, "снесли" Януковича то ли в 2004,то ли в 2014г.
То-то он уже в 2006г стал премьер-министром , а в 2010г президентом.
Да и переворот 2014г начинался как внутренняя борьба старой и молодой команды регионалов
за власть и денежные потоки.
а галицький проект де?
Как где, да на майданах и после в правых секторах и пр. активистах.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:08
freeze написав:
shapo написав:Петро молдавский,Зеленский криворожский, но они оба подыгрывают галичанам несмотря на то что второй пришел совсем на других лозунгах
Предвыборные лозунги Порошенко-2014 и Зеленского-2019 особо ни чем не отличались, по всем пунктам.
Я писал о Порошенко-2019
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:11
shapo написав: flyman написав: shapo написав:
Какое еще "благо Украины".
Страна непрерывно идет вниз по всем показателям все 28 лет, а тут,оказывается, "снесли" Януковича то ли в 2004,то ли в 2014г.
То-то он уже в 2006г стал премьер-министром , а в 2010г президентом.
Да и переворот 2014г начинался как внутренняя борьба старой и молодой команды регионалов
за власть и денежные потоки.
а галицький проект де?
Как где, да на майданах и после в правых секторах и пр. активистах.
це як, виходить, що регіонали, викликали дух Майдану із Галіції?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 01 лют, 2020 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:11
Сидять два діда...
shapo написав: budivelnik написав:
Отже
Фраза КучмиТочку зрения определяет место сидения....
В черговий раз підтверджує те, що- Українці можуть терпіти при владі комуніста-директора-бджоляра-злодія-баригу-клоуна - тільки в тому випадку,коли ця компашка працює на благо України.
Як тільки космополіт чи новорос починає тягнути Україну в сторону росії - так відразу його зносять.
Какое еще "благо Украины".
Страна непрерывно идет вниз по всем показателям все 28 лет, а тут,оказывается, "снесли" Януковича то ли в 2004,то ли в 2014г.
То-то он уже в 2006г стал премьер-министром , а в 2010г президентом.
Да и переворот 2014г начинался как внутренняя борьба старой и молодой команды регионалов за власть и денежные потоки.
Повз них проходить класна жіночка
Перший - от були часи , як тільки - так відразу все стоїть
Другий - і не кажи ,дівки тепер пішли не такі....
1 Вниз ми йдемо тільки очима пристаркуватого емігранта,який ніяк не може виїхати ,бо йому як поганому танцюристу щось заважає.
2 Я чудово памятаю що я їв , як вдягався, куди міг поїхати в 1970-1995 роках
І можу тепер порівняти з тим як це виглядає в моїх дітей
Тому бери в охапку тих 100000 які залишились і їдь в ізраїль...
Просто нагадаю тобі
Тут ти хоч щось зробив і можеш вимагати хоч якоїсь поваги , а там ти полукровка, яка нічого вже не може створити для Ізраїля і приїхав на солодкі хліба...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:12
freeze написав:
Предвыборные лозунги Порошенко-2014 и Зеленского-2019 особо ни чем не отличались, по всем пунктам.
Можна надіятись що не будуть відрізнятись
Лозунги Порошенка 2019 і Зеленського 2024...якщо останній дотягне.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:14
budivelnik написав:Сидять два діда...
Повз них проходить класна жіночка
Перший - от були часи , як тільки - так відразу все стоїть
Другий - і не кажи ,дівки тепер пішли не такі....
1 Вниз ми йдемо тільки очима пристаркуватого емігранта,який ніяк не може виїхати ,бо йому як поганому танцюристу щось заважає.
2 Я чудово памятаю що я їв , як вдягався, куди міг поїхати в 1970-1995 роках
І можу тепер порівняти з тим як це виглядає в моїх дітей
Тому бери в охапку тих 100000 які залишились і їдь в ізраїль...
Просто нагадаю тобі
Тут ти хоч щось зробив і можеш вимагати хоч якоїсь поваги , а там ти полукровка, яка нічого вже не може створити для Ізраїля і приїхав на солодкі хліба...
думаю, він таки досить орусився, так що українську не може сприйняти, а там прийдеться вчити іврит. Дивно чому шапо не осуджує процес євреїзації.
Тобто євреям можна іврит в своїй державі просувати, а українцям в Україні українську не можна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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