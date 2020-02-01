Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Так ватанам галичани як кістка в горлі. Однім євреї навкруги ввижаються, іншим галичани.
Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле
budivelnik написав:1 Вниз ми йдемо тільки очима пристаркуватого емігранта,який ніяк не може виїхати ,бо йому як поганому танцюристу щось заважає.
Ненадолго же тебя хватило, прапорщик, опять перешел на привычное хамство. Я гражданин Украины с 1989г и мне плевать на то что об этом думает какой-то галицкий малообразованный рагуль. Эмигрантка - твоя сестра с детьми и еще десятки тысяч твоих земляков сбежавшие в отличие от евреев совсем не на историческую родину
budivelnik написав:2 Я чудово памятаю що я їв , як вдягався, куди міг поїхати в 1970-1995 роках І можу тепер порівняти з тим як це виглядає в моїх дітей
И какое будущее ждет здесь твоих детей кроме тряпок и возможности поехать в западном, а не в восточном направлении? Будут такими же мелкими торговцами как ты если не успеешь к тому времени сбанкрутовать
budivelnik написав:Тому бери в охапку тих 100000 які залишились і їдь в ізраїль...
Зови свою сестру,племянников и десятки тысяч земляков разбудовывать державу вместо москалей и жидив
budivelnik написав:Просто нагадаю тобі Тут ти хоч щось зробив і можеш вимагати хоч якоїсь поваги , а там ти полукровка, яка нічого вже не може створити для Ізраїля і приїхав на солодкі хліба...
По обыкновению неуч пишет о том о чем понятия не имеет. В Израиле абсолютно безразлично кто ты - полу-,четверть- кровка или вообще араб или русский. Если ты работаешь,платишь налоги, ведешь себя прилично ,то ты -уважаемый гражданин. Русская жена моего сына добилась там в профессиональной карьере больше чем сабры
lapay написав:Так ватанам галичани як кістка в горлі. Однім євреї навкруги ввижаються, іншим галичани.
Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле
1 У киянина-полтавчанина - така сама думка про агресію проти України як і в Галичанина. І як доказ цьому - той самий Зеленський,який забрав голоси і в проросійських і ультранаціоналістичних партій. Те що ти видаєш за думку киянина - є думкою переїхавшого з ордло в Київ ватана
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
flyman написав:думаю, він таки досить орусився, так що українську не може сприйняти, а там прийдеться вчити іврит. Дивно чому шапо не осуджує процес євреїзації. Тобто євреям можна іврит в своїй державі просувати, а українцям в Україні українську не можна.
Ты бы вначале узнал о статусе арабского языка в Израиле, а потом писал очередную чушь
shapo написав:Если ты работаешь,платишь налоги, ведешь себя прилично ,то ты -уважаемый гражданин.
Ти не будеш ні працювати - ні платити Ти будеш тільки споживати... Тому для тебе ще раз Тут ти хтось , бо працював і платив і можеш спробувати покачати права Там ти гой,який примазався і приїхав щоб комфортно померти.
shapo написав:Ты бы вначале узнал о статусе арабского языка в Израиле, а потом писал очередную чушь
Мені щось не віриться що ти знаєш арабський... А от вимагати щоб з тобою там спілкувались російською - ти не ризикнеш... бо швиденько витурять за такі вимоги і навіть слухати не захочуть про твої досягнення в стройбаті Казахстана
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле
Ватани можуть бути і киянами, і євреямі, і взагалі, інтернаціоналістами і антинацистами. Ти, з ярликами направо і наліво, про толерантність взагалі б мовчав в тряпочку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
flyman написав:думаю, він таки досить орусився, так що українську не може сприйняти, а там прийдеться вчити іврит. Дивно чому шапо не осуджує процес євреїзації. Тобто євреям можна іврит в своїй державі просувати, а українцям в Україні українську не можна.
Ты бы вначале узнал о статусе арабского языка в Израиле, а потом писал очередную чушь
до чого арабська, якщо питання стояло так (з легким натяком на ідиш):
Тобто євреям можна іврит в своїй державі просувати, а українцям в Україні українську не можна.
shapo написав:Если ты работаешь,платишь налоги, ведешь себя прилично ,то ты -уважаемый гражданин.
budivelnik написав:Ти не будеш ні працювати - ні платити Ти будеш тільки споживати... Тому для тебе ще раз Тут ти хтось , бо працював і платив і можеш спробувати покачати права Там ти гой,який примазався і приїхав щоб комфортно померти.
Еще один "знаток" Израиля который в очередной раз рассказывает что мне делать сейчас и что я буду делать в будущем и где. Для справки. По законам галахи я как раз еврей т.к. у меня мать еврейка, вот сын уже не считается евреем хотя имел право на репатриацию. Но на это в Израиле всем наплевать в отличие от убогих западенских рагулей застрявших в 19 веке
lapay написав:Так ватанам галичани як кістка в горлі. Однім євреї навкруги ввижаються, іншим галичани.
Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле
1 У киянина-полтавчанина - така сама думка про агресію проти України як і в Галичанина. І як доказ цьому - той самий Зеленський,який забрав голоси і в проросійських і ультранаціоналістичних партій. Те що ти видаєш за думку киянина - є думкою переїхавшого з ордло в Київ ватана
Лжец! Моя позиция в части российской агрессии ничем от твоей не отличается!
А эта к чему? Право на репатриацию имеют атеисты к коим относится большинство бывших советских граждан, и не только, так что про веру можешь заткнуться. Израильских арабов из Израиля тоже никто не изгоняет и они в армии не служат.