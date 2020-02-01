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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 54085409541054115412>
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:20

  lapay написав:Так ватанам галичани як кістка в горлі. Однім євреї навкруги ввижаються, іншим галичани. :)


Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:21

  budivelnik написав:1 Вниз ми йдемо тільки очима пристаркуватого емігранта,який ніяк не може виїхати ,бо йому як поганому танцюристу щось заважає.


Ненадолго же тебя хватило, прапорщик, опять перешел на привычное хамство.
Я гражданин Украины с 1989г и мне плевать на то что об этом думает какой-то галицкий малообразованный рагуль.
Эмигрантка - твоя сестра с детьми и еще десятки тысяч твоих земляков сбежавшие в отличие от евреев совсем не на историческую родину


  budivelnik написав:2 Я чудово памятаю що я їв , як вдягався, куди міг поїхати в 1970-1995 роках
І можу тепер порівняти з тим як це виглядає в моїх дітей


И какое будущее ждет здесь твоих детей кроме тряпок и возможности поехать в западном, а не в восточном направлении?
Будут такими же мелкими торговцами как ты если не успеешь к тому времени сбанкрутовать


  budivelnik написав:Тому бери в охапку тих 100000 які залишились і їдь в ізраїль...


Зови свою сестру,племянников и десятки тысяч земляков разбудовывать державу вместо москалей и жидив


  budivelnik написав:Просто нагадаю тобі
Тут ти хоч щось зробив і можеш вимагати хоч якоїсь поваги , а там ти полукровка, яка нічого вже не може створити для Ізраїля і приїхав на солодкі хліба...


По обыкновению неуч пишет о том о чем понятия не имеет.
В Израиле абсолютно безразлично кто ты - полу-,четверть- кровка или вообще араб или русский.
Если ты работаешь,платишь налоги, ведешь себя прилично ,то ты -уважаемый гражданин.
Русская жена моего сына добилась там в профессиональной карьере больше чем сабры
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:22

  zРадио написав:
  lapay написав:Так ватанам галичани як кістка в горлі. Однім євреї навкруги ввижаються, іншим галичани. :)
Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле
1 У киянина-полтавчанина - така сама думка про агресію проти України як і в Галичанина.
І як доказ цьому - той самий Зеленський,який забрав голоси і в проросійських і ультранаціоналістичних партій.
Те що ти видаєш за думку киянина - є думкою переїхавшого з ордло в Київ ватана
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:24

  flyman написав:думаю, він таки досить орусився, так що українську не може сприйняти, а там прийдеться вчити іврит. Дивно чому шапо не осуджує процес євреїзації.
Тобто євреям можна іврит в своїй державі просувати, а українцям в Україні українську не можна.


Ты бы вначале узнал о статусе арабского языка в Израиле, а потом писал очередную чушь
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:26

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Если ты работаешь,платишь налоги, ведешь себя прилично ,то ты -уважаемый гражданин.
Ти не будеш ні працювати - ні платити
Ти будеш тільки споживати...
Тому для тебе ще раз
Тут ти хтось , бо працював і платив і можеш спробувати покачати права
Там ти гой,який примазався і приїхав щоб комфортно померти.
  shapo написав:Ты бы вначале узнал о статусе арабского языка в Израиле, а потом писал очередную чушь
Мені щось не віриться що ти знаєш арабський...
А от вимагати щоб з тобою там спілкувались російською - ти не ризикнеш... бо швиденько витурять за такі вимоги і навіть слухати не захочуть про твої досягнення в стройбаті Казахстана
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:29

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле

Ватани можуть бути і киянами, і євреямі, і взагалі, інтернаціоналістами і антинацистами. :)
Ти, з ярликами направо і наліво, про толерантність взагалі б мовчав в тряпочку.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:29

  shapo написав:
  flyman написав:думаю, він таки досить орусився, так що українську не може сприйняти, а там прийдеться вчити іврит. Дивно чому шапо не осуджує процес євреїзації.
Тобто євреям можна іврит в своїй державі просувати, а українцям в Україні українську не можна.


Ты бы вначале узнал о статусе арабского языка в Израиле, а потом писал очередную чушь

до чого арабська, якщо питання стояло так (з легким натяком на ідиш):
Тобто євреям можна іврит в своїй державі просувати, а українцям в Україні українську не можна.


Євреї + юдаїзм + іврит = держава Ізраїль.

http://firtka.if.ua/blog/view/ak-vidrodzuvavsa-ivrit-i-izrail48888

Всі євреї з розумінням віднеслися до примусового вивчення мови своєї національності. І вивчення івриту для єврея це не право, а обов’язок.



той же "армовір", євреям можна, а українцям ні. Що за ?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 01 лют, 2020 21:41, всього редагувалось 4 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:31

  shapo написав:Если ты работаешь,платишь налоги, ведешь себя прилично ,то ты -уважаемый гражданин.


  budivelnik написав:Ти не будеш ні працювати - ні платити
Ти будеш тільки споживати...
Тому для тебе ще раз
Тут ти хтось , бо працював і платив і можеш спробувати покачати права
Там ти гой,який примазався і приїхав щоб комфортно померти.


Еще один "знаток" Израиля который в очередной раз рассказывает что мне делать сейчас и что я буду делать в будущем и где.
Для справки.
По законам галахи я как раз еврей т.к. у меня мать еврейка, вот сын уже не считается евреем хотя имел право на репатриацию.
Но на это в Израиле всем наплевать в отличие от убогих западенских рагулей застрявших в 19 веке
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:39

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  lapay написав:Так ватанам галичани як кістка в горлі. Однім євреї навкруги ввижаються, іншим галичани. :)
Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле
1 У киянина-полтавчанина - така сама думка про агресію проти України як і в Галичанина.
І як доказ цьому - той самий Зеленський,який забрав голоси і в проросійських і ультранаціоналістичних партій.
Те що ти видаєш за думку киянина - є думкою переїхавшого з ордло в Київ ватана


Лжец! Моя позиция в части российской агрессии ничем от твоей не отличается!
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:40

  flyman написав:до чого арабська, якщо питання стояло так (з легким натяком на ідиш):


Да до того, что арабов в Израиле 20%, примерно как русских в Украине


  flyman написав:http://firtka.if.ua/blog/view/ak-vidrodzuvavsa-ivrit-i-izrail48888Євреї + юдаїзм + іврит = держава Ізраїль.
той же "армовір", євреям можна, а українцям ні. Що за ?


А эта к чему?
Право на репатриацию имеют атеисты к коим относится большинство бывших советских граждан, и не только, так что про веру можешь заткнуться.
Израильских арабов из Израиля тоже никто не изгоняет и они в армии не служат.
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