shapo написав: flyman написав: думаю, він таки досить орусився, так що українську не може сприйняти, а там прийдеться вчити іврит. Дивно чому шапо не осуджує процес євреїзації.

Ты бы вначале узнал о статусе арабского языка в Израиле, а потом писал очередную чушь Ты бы вначале узнал о статусе арабского языка в Израиле, а потом писал очередную чушь

до чого арабська, якщо питання стояло так (з легким натяком на ідиш):

Тобто євреям можна іврит в своїй державі просувати, а українцям в Україні українську не можна.



Євреї + юдаїзм + іврит = держава Ізраїль.



http://firtka.if.ua/blog/view/ak-vidrodzuvavsa-ivrit-i-izrail48888



Всі євреї з розумінням віднеслися до примусового вивчення мови своєї національності. І вивчення івриту для єврея це не право, а обов’язок.





