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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 54085409541054115412> Додано: Суб 01 лют, 2020 21:20 lapay написав: Так ватанам галичани як кістка в горлі. Однім євреї навкруги ввижаються, іншим галичани. Так ватанам галичани як кістка в горлі. Однім євреї навкруги ввижаються, іншим галичани.



Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле zРадио

Повідомлень: 4812 З нами з: 02.05.18 Подякував: 895 раз. Подякували: 2041 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 21:21 budivelnik написав: 1 Вниз ми йдемо тільки очима пристаркуватого емігранта,який ніяк не може виїхати ,бо йому як поганому танцюристу щось заважає. 1 Вниз ми йдемо тільки очима пристаркуватого емігранта,який ніяк не може виїхати ,бо йому як поганому танцюристу щось заважає.



Ненадолго же тебя хватило, прапорщик, опять перешел на привычное хамство.

Я гражданин Украины с 1989г и мне плевать на то что об этом думает какой-то галицкий малообразованный рагуль.

Эмигрантка - твоя сестра с детьми и еще десятки тысяч твоих земляков сбежавшие в отличие от евреев совсем не на историческую родину





budivelnik написав: 2 Я чудово памятаю що я їв , як вдягався, куди міг поїхати в 1970-1995 роках

І можу тепер порівняти з тим як це виглядає в моїх дітей 2 Я чудово памятаю що я їв , як вдягався, куди міг поїхати в 1970-1995 рокахІ можу тепер порівняти з тим як це виглядає в моїх дітей



И какое будущее ждет здесь твоих детей кроме тряпок и возможности поехать в западном, а не в восточном направлении?

Будут такими же мелкими торговцами как ты если не успеешь к тому времени сбанкрутовать





budivelnik написав: Тому бери в охапку тих 100000 які залишились і їдь в ізраїль... Тому бери в охапку тих 100000 які залишились і їдь в ізраїль...



Зови свою сестру,племянников и десятки тысяч земляков разбудовывать державу вместо москалей и жидив





budivelnik написав: Просто нагадаю тобі

Тут ти хоч щось зробив і можеш вимагати хоч якоїсь поваги , а там ти полукровка, яка нічого вже не може створити для Ізраїля і приїхав на солодкі хліба... Просто нагадаю тобіТут ти хоч щось зробив і можеш вимагати хоч якоїсь поваги , а там ти полукровка, яка нічого вже не може створити для Ізраїля і приїхав на солодкі хліба...



По обыкновению неуч пишет о том о чем понятия не имеет.

В Израиле абсолютно безразлично кто ты - полу-,четверть- кровка или вообще араб или русский.

Если ты работаешь,платишь налоги, ведешь себя прилично ,то ты -уважаемый гражданин.

Русская жена моего сына добилась там в профессиональной карьере больше чем сабры Ненадолго же тебя хватило, прапорщик, опять перешел на привычное хамство.Я гражданин Украины с 1989г и мне плевать на то что об этом думает какой-то галицкий малообразованный рагуль.Эмигрантка - твоя сестра с детьми и еще десятки тысяч твоих земляков сбежавшие в отличие от евреев совсем не на историческую родинуИ какое будущее ждет здесь твоих детей кроме тряпок и возможности поехать в западном, а не в восточном направлении?Будут такими же мелкими торговцами как ты если не успеешь к тому времени сбанкрутоватьЗови свою сестру,племянников и десятки тысяч земляков разбудовывать державу вместо москалей и жидивПо обыкновению неуч пишет о том о чем понятия не имеет.В Израиле абсолютно безразлично кто ты - полу-,четверть- кровка или вообще араб или русский.Если ты работаешь,платишь налоги, ведешь себя прилично ,то ты -уважаемый гражданин.Русская жена моего сына добилась там в профессиональной карьере больше чем сабры Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2743 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 21:22 zРадио написав: lapay написав: Так ватанам галичани як кістка в горлі. Однім євреї навкруги ввижаються, іншим галичани. Так ватанам галичани як кістка в горлі. Однім євреї навкруги ввижаються, іншим галичани. Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле 1 У киянина-полтавчанина - така сама думка про агресію проти України як і в Галичанина.

І як доказ цьому - той самий Зеленський,який забрав голоси і в проросійських і ультранаціоналістичних партій.

Те що ти видаєш за думку киянина - є думкою переїхавшого з ордло в Київ ватана 1 У киянина-полтавчанина - така сама думка про агресію проти України як і в Галичанина.І як доказ цьому - той самий Зеленський,який забрав голоси і в проросійських і ультранаціоналістичних партій.Те що ти видаєш за думку киянина - є думкою переїхавшого з ордло в Київ ватана в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21985 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 21:24 flyman написав: думаю, він таки досить орусився, так що українську не може сприйняти, а там прийдеться вчити іврит. Дивно чому шапо не осуджує процес євреїзації.

Тобто євреям можна іврит в своїй державі просувати, а українцям в Україні українську не можна. думаю, він таки досить орусився, так що українську не може сприйняти, а там прийдеться вчити іврит. Дивно чому шапо не осуджує процес євреїзації.Тобто євреям можна іврит в своїй державі просувати, а українцям в Україні українську не можна.



Ты бы вначале узнал о статусе арабского языка в Израиле, а потом писал очередную чушь Ты бы вначале узнал о статусе арабского языка в Израиле, а потом писал очередную чушь Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2743 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 21:26 Re: Політичні дискусії shapo написав: Если ты работаешь,платишь налоги, ведешь себя прилично ,то ты -уважаемый гражданин. Если ты работаешь,платишь налоги, ведешь себя прилично ,то ты -уважаемый гражданин. Ти не будеш ні працювати - ні платити

Ти будеш тільки споживати...

Тому для тебе ще раз

Тут ти хтось , бо працював і платив і можеш спробувати покачати права

Там ти гой,який примазався і приїхав щоб комфортно померти.

shapo написав: Ты бы вначале узнал о статусе арабского языка в Израиле, а потом писал очередную чушь Ты бы вначале узнал о статусе арабского языка в Израиле, а потом писал очередную чушь Мені щось не віриться що ти знаєш арабський...

А от вимагати щоб з тобою там спілкувались російською - ти не ризикнеш... бо швиденько витурять за такі вимоги і навіть слухати не захочуть про твої досягнення в стройбаті Казахстана Ти не будеш ні працювати - ні платитиТи будеш тільки споживати...Тому для тебе ще разТут ти хтось , бо працював і платив і можеш спробувати покачати праваТам ти гой,який примазався і приїхав щоб комфортно померти.Мені щось не віриться що ти знаєш арабський...А от вимагати щоб з тобою там спілкувались російською - ти не ризикнеш... бо швиденько витурять за такі вимоги і навіть слухати не захочуть про твої досягнення в стройбаті Казахстана в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21985 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 21:29 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле

Ватани можуть бути і киянами, і євреямі, і взагалі, інтернаціоналістами і антинацистами.

Ти, з ярликами направо і наліво, про толерантність взагалі б мовчав в тряпочку. Ватани можуть бути і киянами, і євреямі, і взагалі, інтернаціоналістами і антинацистами.Ти, з ярликами направо і наліво, про толерантність взагалі б мовчав в тряпочку. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9830 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 21:29 shapo написав: flyman написав: думаю, він таки досить орусився, так що українську не може сприйняти, а там прийдеться вчити іврит. Дивно чому шапо не осуджує процес євреїзації.

Тобто євреям можна іврит в своїй державі просувати, а українцям в Україні українську не можна. думаю, він таки досить орусився, так що українську не може сприйняти, а там прийдеться вчити іврит. Дивно чому шапо не осуджує процес євреїзації.Тобто євреям можна іврит в своїй державі просувати, а українцям в Україні українську не можна.



Ты бы вначале узнал о статусе арабского языка в Израиле, а потом писал очередную чушь Ты бы вначале узнал о статусе арабского языка в Израиле, а потом писал очередную чушь

до чого арабська, якщо питання стояло так (з легким натяком на ідиш):

Тобто євреям можна іврит в своїй державі просувати, а українцям в Україні українську не можна.



Євреї + юдаїзм + іврит = держава Ізраїль.



http://firtka.if.ua/blog/view/ak-vidrodzuvavsa-ivrit-i-izrail48888



Всі євреї з розумінням віднеслися до примусового вивчення мови своєї національності. І вивчення івриту для єврея це не право, а обов’язок.





той же "армовір", євреям можна, а українцям ні. Що за ? до чого арабська, якщо питання стояло так (з легким натяком на ідиш):Євреї + юдаїзм + іврит = держава Ізраїль.той же "армовір", євреям можна, а українцям ні. Що за ? Востаннє редагувалось flyman в Суб 01 лют, 2020 21:41, всього редагувалось 4 разів. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17321 З нами з: 09.03.14 Подякував: 992 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 21:31 shapo написав: Если ты работаешь,платишь налоги, ведешь себя прилично ,то ты -уважаемый гражданин. Если ты работаешь,платишь налоги, ведешь себя прилично ,то ты -уважаемый гражданин.



budivelnik написав: Ти не будеш ні працювати - ні платити

Ти будеш тільки споживати...

Тому для тебе ще раз

Тут ти хтось , бо працював і платив і можеш спробувати покачати права

Там ти гой,який примазався і приїхав щоб комфортно померти. Ти не будеш ні працювати - ні платитиТи будеш тільки споживати...Тому для тебе ще разТут ти хтось , бо працював і платив і можеш спробувати покачати праваТам ти гой,який примазався і приїхав щоб комфортно померти.



Еще один "знаток" Израиля который в очередной раз рассказывает что мне делать сейчас и что я буду делать в будущем и где.

Для справки.

По законам галахи я как раз еврей т.к. у меня мать еврейка, вот сын уже не считается евреем хотя имел право на репатриацию.

Но на это в Израиле всем наплевать в отличие от убогих западенских рагулей застрявших в 19 веке Еще один "знаток" Израиля который в очередной раз рассказывает что мне делать сейчас и что я буду делать в будущем и где.Для справки.По законам галахи я как раз еврей т.к. у меня мать еврейка, вот сын уже не считается евреем хотя имел право на репатриацию.Но на это в Израиле всем наплевать в отличие от убогих западенских рагулей застрявших в 19 веке Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2743 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 21:39 budivelnik написав: zРадио написав: lapay написав: Так ватанам галичани як кістка в горлі. Однім євреї навкруги ввижаються, іншим галичани. Так ватанам галичани як кістка в горлі. Однім євреї навкруги ввижаються, іншим галичани. Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле 1 У киянина-полтавчанина - така сама думка про агресію проти України як і в Галичанина.

І як доказ цьому - той самий Зеленський,який забрав голоси і в проросійських і ультранаціоналістичних партій.

Те що ти видаєш за думку киянина - є думкою переїхавшого з ордло в Київ ватана 1 У киянина-полтавчанина - така сама думка про агресію проти України як і в Галичанина.І як доказ цьому - той самий Зеленський,який забрав голоси і в проросійських і ультранаціоналістичних партій.Те що ти видаєш за думку киянина - є думкою переїхавшого з ордло в Київ ватана



Лжец! Моя позиция в части российской агрессии ничем от твоей не отличается! Лжец! Моя позиция в части российской агрессии ничем от твоей не отличается! zРадио

Повідомлень: 4812 З нами з: 02.05.18 Подякував: 895 раз. Подякували: 2041 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 21:40 flyman написав: до чого арабська, якщо питання стояло так (з легким натяком на ідиш): до чого арабська, якщо питання стояло так (з легким натяком на ідиш):



Да до того, что арабов в Израиле 20%, примерно как русских в Украине





flyman написав: http://firtka.if.ua/blog/view/ak-vidrodzuvavsa-ivrit-i-izrail48888 Євреї + юдаїзм + іврит = держава Ізраїль.

той же "армовір", євреям можна, а українцям ні. Що за ? Євреї + юдаїзм + іврит = держава Ізраїль.той же "армовір", євреям можна, а українцям ні. Що за ?



А эта к чему?

Право на репатриацию имеют атеисты к коим относится большинство бывших советских граждан, и не только, так что про веру можешь заткнуться.

Израильских арабов из Израиля тоже никто не изгоняет и они в армии не служат. Да до того, что арабов в Израиле 20%, примерно как русских в УкраинеА эта к чему?Право на репатриацию имеют атеисты к коим относится большинство бывших советских граждан, и не только, так что про веру можешь заткнуться.Израильских арабов из Израиля тоже никто не изгоняет и они в армии не служат. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2743 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 54085409541054115412> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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