#<1 ... 5409541054115412> Додано: Суб 01 лют, 2020 21:41 Re: Політичні дискусії shapo написав: Я гражданин Украины с 1989г и мне плевать на то что об этом думает какой-то галицкий малообразованный рагуль. Я гражданин Украины с 1989г и мне плевать на то что об этом думает какой-то галицкий малообразованный рагуль. А давай подивимось

В 1989 було

2,6 млн євреїв в Україні

В моєї мами і тата було двоє дітей-тобто четверо українців

В твоєї мами і тата нехай також було 2 дітей-тобто четверо чистокровних єврея

Зараз 2020

В мене з дружиною - 4 дітей = 6 українців +150% українців

В тебе в Україні 0 дітей=1 єврей -75% євреїв

Загальна кількість євреїв мінус 2,5 млн=0,1 млн



От і виходить

1 Українці будують Україну не тільки в Україні , а й відновлюючи популяцію українців в Польщі ( в моєї сестри троє дітей)

2 Євреї або помирають , або виїзжають з України , звільнюючи для мене і моїх дітей життєвий простір



Питання на засипку

Я дуже буду переживати що за 30 років кількість євреїв в Україні зменшилась на 2,5 млн осіб?

Я тільки радий

А як тебе , справжнього єврея по мамі, буде годувати в Ізраїлі твій син полукровка єврей( ти ж сам казав що по татові-то вже не єврей)

Мені якось по барабану.



Тому можеш вважати себе ейнштейном а мене рагулем - але я і мої діти витіснили тебе і твоїх дітей з України без війни,погромів і погроз.

Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивного

1 У киянина-полтавчанина - така сама думка про агресію проти України як і в Галичанина.

І як доказ цьому - той самий Зеленський,який забрав голоси і в проросійських і ультранаціоналістичних партій.

Те що ти видаєш за думку киянина - є думкою переїхавшого з ордло в Київ ватана

Лжец! Моя позиция в части российской агрессии ничем от твоей не отличается!

І як доказ цьому - той самий Зеленський,який забрав голоси і в проросійських і ультранаціоналістичних партій.

Те що ти видаєш за думку киянина - є думкою переїхавшого з ордло в Київ ватана 1 У киянина-полтавчанина - така сама думка про агресію проти України як і в Галичанина.І як доказ цьому - той самий Зеленський,який забрав голоси і в проросійських і ультранаціоналістичних партій.Те що ти видаєш за думку киянина - є думкою переїхавшого з ордло в Київ ватана Лжец! Моя позиция в части российской агрессии ничем от твоей не отличается! Лжец! Моя позиция в части российской агрессии ничем от твоей не отличается! Моя позиція - це глухий кордон з педерацією до моменту поки вона не відмовиться від окупованих територій і не сплатить контрибуцію

При чому кордон на всіх рівнях економічному-культурному-релігійному



Да до того, что арабов в Израиле 20%, примерно как русских в Украине

А эта к чему?

Право на репатриацию имеют атеисты к коим относится большинство бывших советских граждан, и не только, так что про веру можешь заткнуться.

Израильских арабов из Израиля тоже никто не изгоняет и они в армии не служат.



Да до того, что арабов в Израиле 20%, примерно как русских в Украине





flyman написав: http://firtka.if.ua/blog/view/ak-vidrodzuvavsa-ivrit-i-izrail48888 Євреї + юдаїзм + іврит = держава Ізраїль.

той же "армовір", євреям можна, а українцям ні. Що за ? Євреї + юдаїзм + іврит = держава Ізраїль.той же "армовір", євреям можна, а українцям ні. Що за ?



А эта к чему?

Право на репатриацию имеют атеисты к коим относится большинство бывших советских граждан, и не только, так что про веру можешь заткнуться.

Израильских арабов из Израиля тоже никто не изгоняет и они в армии не служат. Да до того, что арабов в Израиле 20%, примерно как русских в УкраинеА эта к чему?Право на репатриацию имеют атеисты к коим относится большинство бывших советских граждан, и не только, так что про веру можешь заткнуться.Израильских арабов из Израиля тоже никто не изгоняет и они в армии не служат.

чого ти ліпиш арабів і їх мову.

Вони там жили з покон віків а до них не землю понаїхали євеї, бо то тепер земля держави Ізраїль. Питання стояло, чому витісняється ідиш, і нав"язується іврит.

чого ти ліпиш арабів і їх мову.

Вони там жили з покон віків а до них не землю понаїхали євеї, бо то тепер земля держави Ізраїль. Питання стояло, чому витісняється ідиш, і нав"язується іврит.

Це більш подібно до повернення руськомовних українців до мови.

Ну ты и больной на всю голову ксенофоб! Украина - свободная от расовых, национальных, культурных и религиозных предрассудков страна. По крайней мере должна быть таковой по Конституции. И если кто в ней - нежелательный, так это экстремисты, которым нужно "выживать" из страны непохожих на себя людей...

Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивного

Що чекати від нації перекотиполя? я і мої діти витіснили тебе і твоїх дітей з України без війни,погромів і погроз.Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивногоЩо чекати від нації перекотиполя?



Ну ты и больной на всю голову ксенофоб! Украина - свободная от расовых, национальных, культурных и религиозных предрассудков страна. По крайней мере должна быть таковой по Конституции. И если кто в ней - нежелательный, так это экстремисты, которым нужно "выживать" из страны непохожих на себя людей...

Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивного

Що чекати від нації перекотиполя? я і мої діти витіснили тебе і твоїх дітей з України без війни,погромів і погроз.Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивногоЩо чекати від нації перекотиполя?



Ну ты и больной на всю голову ксенофоб! Украина - свободная от расовых, национальных, культурных и религиозных предрассудков страна. По крайней мере должна быть таковой по Конституции. И если кто в ней - нежелательный, так это экстремисты, которым нужно "выживать" из страны непохожих на себя людей... Ну ты и больной на всю голову ксенофоб! Украина - свободная от расовых, национальных, культурных и религиозных предрассудков страна. По крайней мере должна быть таковой по Конституции. И если кто в ней - нежелательный, так это экстремисты, которым нужно "выживать" из страны непохожих на себя людей...

так ВФЯ теж чухнув сам, його ніхто не виганяв,

Повідомлень: 17321 З нами з: 09.03.14 Подякував: 992 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 21:56 budivelnik написав: От і виходить

1 Українці будують Україну не тільки в Україні , а й відновлюючи популяцію українців в Польщі ( в моєї сестри троє дітей) От і виходить1 Українці будують Україну не тільки в Україні , а й відновлюючи популяцію українців в Польщі ( в моєї сестри троє дітей)



Насмешил рагуль.

Если бы родители моей жены не были лемками переселенными из Польши в 1946г в результате операции Висла из Закопане, ты бы мне тут мог нести свою ахинею про любовь поляков к украинцам и их желании возрождать украинскую общину.

А я видел реальное отношение поляков к украинцам и в 1989г когда первый раз приехал в Польшу на Шленск куда переселили родственников жены , и позже когда ездил туда челноком.



budivelnik написав: 2 Євреї або помирають , або виїзжають з України , звільнюючи для мене і моїх дітей життєвий простір 2 Євреї або помирають , або виїзжають з України , звільнюючи для мене і моїх дітей життєвий простір



Основная масса евреев свалила из СССР в начале 90-х когда открылись границы изменив облик Израиля кардинально. Украина же с этого времени непрерывно деградирует.

Жизненный простор у тебя ограничен твоей квалификацией по которой тебя даже в Киеве не возьмут на работу хотя дурню думками богатеть не возбраняется.

Судя по Киеву украинцев начали замещать в 90-х армяне,грузины, чеченцы, сейчас активно замещают арабы, африканцы,китайцы и пр. славянские народы,

так что твои дети будут с ними жить и с ними конкурировать.



budivelnik написав: Питання на засипку

Я дуже буду переживати що за 30 років кількість євреїв в Україні зменшилась на 2,5 млн осіб?

Я тільки радий

А як тебе , справжнього єврея по мамі, буде годувати в Ізраїлі твій син полукровка єврей( тиж сам казав що по татові-то вже не єврей)

Мені якось по барабану.

Тому можеш вважати себе ейнштейном а мене рагулем - але я і мої діти витіснили тебе і твоїх дітей з України без війни,погромів і погроз.

Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивного

Що чекати від нації перекотиполя? Питання на засипкуЯ дуже буду переживати що за 30 років кількість євреїв в Україні зменшилась на 2,5 млн осіб?Я тільки радийА як тебе , справжнього єврея по мамі, буде годувати в Ізраїлі твій син полукровка єврей( тиж сам казав що по татові-то вже не єврей)Мені якось по барабану.Тому можеш вважати себе ейнштейном а мене рагулем - але я і мої діти витіснили тебе і твоїх дітей з України без війни,погромів і погроз.Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивногоЩо чекати від нації перекотиполя?



Это ты своей сестре восстанавливающей поголовье украинцев в Польше и еще десяткам тысяч своих земляков расползшихся по всему миру, в т.ч. и по Израилю, расскажи про перекати-поле.

Основная масса евреев свалила из СССР в начале 90-х когда открылись границы изменив облик Израиля кардинально. Украина же с этого времени непрерывно деградирует.

Жизненный простор у тебя ограничен твоей квалификацией по которой тебя даже в Киеве не возьмут на работу хотя дурню думками богатеть не возбраняется.

Судя по Киеву украинцев начали замещать в 90-х армяне,грузины, чеченцы, сейчас активно замещают арабы, африканцы,китайцы и пр. славянские народы,

так что твои дети будут с ними жить и с ними конкурировать.

Это ты своей сестре восстанавливающей поголовье украинцев в Польше и еще десяткам тысяч своих земляков расползшихся по всему миру, в т.ч. и по Израилю, расскажи про перекати-поле.

Заодно расскажи им как ты их удачно вытеснил и как тебе теперь вольно дышится в опустевшей Галичине.

Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивного

Що чекати від нації перекотиполя? я і мої діти витіснили тебе і твоїх дітей з України без війни,погромів і погроз.Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивногоЩо чекати від нації перекотиполя?



Ну ты и больной на всю голову ксенофоб! Украина - свободная от расовых, национальных, культурных и религиозных предрассудков страна. По крайней мере должна быть таковой по Конституции. И если кто в ней - нежелательный, так это экстремисты, которым нужно "выживать" из страны непохожих на себя людей... Ну ты и больной на всю голову ксенофоб! Украина - свободная от расовых, национальных, культурных и религиозных предрассудков страна. По крайней мере должна быть таковой по Конституции. И если кто в ней - нежелательный, так это экстремисты, которым нужно "выживать" из страны непохожих на себя людей...

так ВФЯ теж чухнув сам, його ніхто не виганяв,

так ВФЯ теж чухнув сам, його ніхто не виганяв,

але ти і шапо і Ко ліпите горбатого до стіни, розповідаючи про фашизм, нацизм, цинічних бандер, ксенофобів, антисіоністів які тут процвітають в Україні, особливо серед галичан ...

Вони там жили з покон віків а до них не землю понаїхали євеї, бо то тепер земля держави Ізраїль. Питання стояло, чому витісняється ідиш, і нав"язується іврит.

Це більш подібно до повернення руськомовних українців до мови. чого ти ліпиш арабів і їх мову.Вони там жили з покон віків а до них не землю понаїхали євеї, бо то тепер земля держави Ізраїль. Питання стояло, чому витісняється ідиш, і нав"язується іврит.Це більш подібно до повернення руськомовних українців до мови.



Не пиши очередного бреда.

Про испокон веков расскажи тем кто описывал Эрец-Исраэль в конце 19 века когда началась эмиграция европейских евреев, а также откуда там в 20-30-х годах появились большинство арабских кланов.

Кроме бедуинов которые и не считали себя арабами на этой пустынной , болотистой земле убитой за 2000 лет мало кто жил.

Идиш - язык европейский евреев уничтоженных Гитлером и исчезнувший в СССР в результате ассимиляции советских евреев.

Але! Ты только что смешал вопрос российской агрессии и абсолютно, подчеркиваю, абсолютно не зависящий от него вопрос внутренней гуманитарной политики. Есть КП-шные и украиноязычные коллаборанты, есть МП-шные и русскояычные патриоты. Не натягивай сову на глобус - ни язык, ни вера ни от чего не защищают и ни к чему не обязывают!

Так вот - твоя позиция в части российской агрессии полностью совпадает с моей. Твоя позиция в части мовира - полностью НЕ совпадает с моей

При чому кордон на всіх рівнях економічному-культурному-релігійному



Ти хочеш збрехати що твоя така сама? Моя позиція - це глухий кордон з педерацією до моменту поки вона не відмовиться від окупованих територій і не сплатить контрибуціюПри чому кордон на всіх рівнях економічному-культурному-релігійномуТи хочеш збрехати що твоя така сама?



Але! Ты только что смешал вопрос российской агрессии и абсолютно, подчеркиваю, абсолютно не зависящий от него вопрос внутренней гуманитарной политики. Есть КП-шные и украиноязычные коллаборанты, есть МП-шные и русскояычные патриоты. Не натягивай сову на глобус - ни язык, ни вера ни от чего не защищают и ни к чему не обязывают!



Повідомлень: 4812 З нами з: 02.05.18 Подякував: 895 раз. Подякували: 2041 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 22:08 zРадио написав: budivelnik написав: я і мої діти витіснили тебе і твоїх дітей з України без війни,погромів і погроз.

Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивного

Як все запущено

1 Де хоч в одному моєму повідомленні є погрози в сторону євреїв?

Мені особисто - не подобається риторика славека/шапо на цих сторінках...але я двома руками За по позиції євреїв як нації.

2 Їх було 2,6 млн(1990) - стало 0,1 млн(2020)

При цьому в Україні за цей час не було жодного погрому чи інших насильницьких дій в сторону Євреїв

Ті з громадян України ,які вважали себе євреями - при першій ліпшій можливості переселились в Ізраїль

(Не кричали Натаньяху прийди , не плакались про утискання івриту і іідш) - просто зібрали речі і виїхали... в країну в якій вже 80 років йде війна

3 Та частина євреїв,які не виїхали - стала українцями.

Все, деякі з них навіть займали(займають)найвищі посади серед політичних і наукових лідерів України

А от тепер про відмінність російськомовних

Вони як євреї також могли виїхати(особливо ті хто вважав що їх притісняють)

При чому росія має на два порядки більшу кількість території на особу,як заявляє волгарь в 4 рази вищий рівень життя...

То чого почали махати триколорами і просити пуйло прийди?

1 Де хоч в одному моєму повідомленні є погрози в сторону євреїв?

Мені особисто - не подобається риторика славека/шапо на цих сторінках...але я двома руками За по позиції євреїв як нації.

2 Їх було 2,6 млн(1990) - стало 0,1 млн(2020)

При цьому в Україні за цей час не було жодного погрому чи інших насильницьких дій в сторону Євреїв

Ті з громадян України ,які вважали себе євреями - при першій ліпшій можливості переселились в Ізраїль

(Не кричали Натаньяху прийди , не плакались про утискання івриту і іідш) - просто зібрали речі і виїхали... в країну в якій вже 80 років йде війна

3 Та частина євреїв,які не виїхали - стала українцями.

Все, деякі з них навіть займали(займають)найвищі посади серед політичних і наукових лідерів України



А от тепер про відмінність російськомовних

Вони як євреї також могли виїхати(особливо ті хто вважав що їх притісняють)

При чому росія має на два порядки більшу кількість території на особу,як заявляє волгарь в 4 рази вищий рівень життя...

То чого почали махати триколорами і просити пуйло прийди? Як все запущено1 Де хоч в одному моєму повідомленні є погрози в сторону євреїв?Мені особисто - не подобається риторика славека/шапо на цих сторінках...але я2 Їх було 2,6 млн(1990) - стало 0,1 млн(2020)При цьому в Україні за цей час не було жодного погрому чи інших насильницьких дій в сторону ЄвреївТі з громадян України ,які вважали себе євреями - при першій ліпшій можливості переселились в Ізраїль(Не кричали Натаньяху прийди , не плакались про утискання івриту і іідш) - просто зібрали речі і виїхали... в країну в якій вже 80 років йде війна3 Та частина євреїв,які не виїхали - стала українцями.Все, деякі з них навіть займали(займають)найвищі посади серед політичних і наукових лідерів УкраїниА от тепер про відмінність російськомовнихВони як євреї також могли виїхати(особливо ті хто вважав що їх притісняють)При чому росія має на два порядки більшу кількість території на особу,як заявляє волгарь в 4 рази вищий рівень життя...То чого почали махати триколорами і просити пуйло прийди? Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 лют, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

