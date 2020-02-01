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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 лют, 2020 21:41
shapo написав:
Я гражданин Украины с 1989г и мне плевать на то что об этом думает какой-то галицкий малообразованный рагуль.
А давай подивимось
В 1989 було
2,6 млн євреїв в Україні
В моєї мами і тата було двоє дітей-тобто четверо українців
В твоєї мами і тата нехай також було 2 дітей-тобто четверо чистокровних єврея
Зараз 2020
В мене з дружиною - 4 дітей = 6 українців +150% українців
В тебе в Україні 0 дітей=1 єврей -75% євреїв
Загальна кількість євреїв мінус 2,5 млн=0,1 млн
От і виходить
1 Українці будують Україну не тільки в Україні , а й відновлюючи популяцію українців в Польщі ( в моєї сестри троє дітей)
2 Євреї або помирають , або виїзжають з України , звільнюючи для мене і моїх дітей життєвий простір
Питання на засипку
Я дуже буду переживати що за 30 років кількість євреїв в Україні зменшилась на 2,5 млн осіб?
Я тільки радий
А як тебе , справжнього єврея по мамі, буде годувати в Ізраїлі твій син полукровка єврей( ти ж сам казав що по татові-то вже не єврей)
Мені якось по барабану.
Тому можеш вважати себе ейнштейном а мене рагулем - але я і мої діти витіснили тебе і твоїх дітей з України без війни,погромів і погроз.
Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивного
Що чекати від нації перекотиполя?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:46
zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав:
Ну дык с таким поведением галичан, как ты продемонстрировал в своем комментарии - ничего удивительного. По твоему, у нас это спор галичанина с ватаном, а на самом деле - галичанина с киевлялином. Научитесь уважать мнение остальных украинцев, не обвиняя их во всех смертных грехах, и не будете косточкой в горле
1 У киянина-полтавчанина - така сама думка про агресію проти України як і в Галичанина.
І як доказ цьому - той самий Зеленський,який забрав голоси і в проросійських і ультранаціоналістичних партій.
Те що ти видаєш за думку киянина - є думкою переїхавшого з ордло в Київ ватана
Лжец! Моя позиция в части российской агрессии ничем от твоей не отличается!
Моя позиція - це глухий кордон з педерацією до моменту поки вона не відмовиться від окупованих територій і не сплатить контрибуцію
При чому кордон на всіх рівнях економічному-культурному-релігійному
Ти хочеш збрехати що твоя така сама?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:49
shapo написав: flyman написав:
до чого арабська, якщо питання стояло так (з легким натяком на ідиш):
Да до того, что арабов в Израиле 20%, примерно как русских в Украине
А эта к чему?
Право на репатриацию имеют атеисты к коим относится большинство бывших советских граждан, и не только, так что про веру можешь заткнуться.
Израильских арабов из Израиля тоже никто не изгоняет и они в армии не служат.
чого ти ліпиш арабів і їх мову.
Вони там жили з покон віків а до них не землю понаїхали євеї, бо то тепер земля держави Ізраїль. Питання стояло, чому витісняється ідиш, і нав"язується іврит.
Це більш подібно до повернення руськомовних українців до мови.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 01 лют, 2020 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:49
budivelnik написав:
я і мої діти витіснили тебе і твоїх дітей з України без війни,погромів і погроз.
Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивного
Що чекати від нації перекотиполя?
Ну ты и больной на всю голову ксенофоб! Украина - свободная от расовых, национальных, культурных и религиозных предрассудков страна. По крайней мере должна быть таковой по Конституции. И если кто в ней - нежелательный, так это экстремисты, которым нужно "выживать" из страны непохожих на себя людей...
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:52
zРадио написав: budivelnik написав:
я і мої діти витіснили тебе і твоїх дітей з України без війни,погромів і погроз.
Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивного
Що чекати від нації перекотиполя?
Ну ты и больной на всю голову ксенофоб! Украина - свободная от расовых, национальных, культурных и религиозных предрассудков страна. По крайней мере должна быть таковой по Конституции. И если кто в ней - нежелательный, так это экстремисты, которым нужно "выживать" из страны непохожих на себя людей...
так ВФЯ теж чухнув сам, його ніхто не виганяв,
але ти і шапо і Ко ліпите горбатого до стіни, розповідаючи про фашизм, нацизм, цинічних бандер, ксенофобів, антисіоністів які тут процвітають в Україні, особливо серед галичан ... і про Майдан, який спровокував Крим та ОРДЛО
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 01 лют, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:56
budivelnik написав:
От і виходить
1 Українці будують Україну не тільки в Україні , а й відновлюючи популяцію українців в Польщі ( в моєї сестри троє дітей)
Насмешил рагуль.
Если бы родители моей жены не были лемками переселенными из Польши в 1946г в результате операции Висла из Закопане, ты бы мне тут мог нести свою ахинею про любовь поляков к украинцам и их желании возрождать украинскую общину.
А я видел реальное отношение поляков к украинцам и в 1989г когда первый раз приехал в Польшу на Шленск куда переселили родственников жены , и позже когда ездил туда челноком.
budivelnik написав:
2 Євреї або помирають , або виїзжають з України , звільнюючи для мене і моїх дітей життєвий простір
Основная масса евреев свалила из СССР в начале 90-х когда открылись границы изменив облик Израиля кардинально. Украина же с этого времени непрерывно деградирует.
Жизненный простор у тебя ограничен твоей квалификацией по которой тебя даже в Киеве не возьмут на работу хотя дурню думками богатеть не возбраняется.
Судя по Киеву украинцев начали замещать в 90-х армяне,грузины, чеченцы, сейчас активно замещают арабы, африканцы,китайцы и пр. славянские народы,
так что твои дети будут с ними жить и с ними конкурировать.
budivelnik написав:
Питання на засипку
Я дуже буду переживати що за 30 років кількість євреїв в Україні зменшилась на 2,5 млн осіб?
Я тільки радий
А як тебе , справжнього єврея по мамі, буде годувати в Ізраїлі твій син полукровка єврей( тиж сам казав що по татові-то вже не єврей)
Мені якось по барабану.
Тому можеш вважати себе ейнштейном а мене рагулем - але я і мої діти витіснили тебе і твоїх дітей з України без війни,погромів і погроз.
Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивного
Що чекати від нації перекотиполя?
Это ты своей сестре восстанавливающей поголовье украинцев в Польше и еще десяткам тысяч своих земляков расползшихся по всему миру, в т.ч. и по Израилю, расскажи про перекати-поле.
Заодно расскажи им как ты их удачно вытеснил и как тебе теперь вольно дышится в опустевшей Галичине.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:59
flyman написав: zРадио написав: budivelnik написав:
я і мої діти витіснили тебе і твоїх дітей з України без війни,погромів і погроз.
Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивного
Що чекати від нації перекотиполя?
Ну ты и больной на всю голову ксенофоб! Украина - свободная от расовых, национальных, культурных и религиозных предрассудков страна. По крайней мере должна быть таковой по Конституции. И если кто в ней - нежелательный, так это экстремисты, которым нужно "выживать" из страны непохожих на себя людей...
так ВФЯ теж чухнув сам, його ніхто не виганяв,
але ти і шапо і Ко ліпите горбатого до стіни, розповідаючи про фашизм, нацизм, цинічних бандер, ксенофобів, антисіоністів які тут процвітають в Україні, особливо серед галичан ...
ВФЯ вкрали москалі, це був перший етап окупації України, а наша прикордонна служба не захистила гаранта. Деякі люди при цьому захопили владу в Києві та злили Крим. На мою особисту думку, це була їх угода з рфією. раші Крим, а їм влада в Україні.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 22:01
flyman написав:
чого ти ліпиш арабів і їх мову.
Вони там жили з покон віків а до них не землю понаїхали євеї, бо то тепер земля держави Ізраїль. Питання стояло, чому витісняється ідиш, і нав"язується іврит.
Це більш подібно до повернення руськомовних українців до мови.
Не пиши очередного бреда.
Про испокон веков расскажи тем кто описывал Эрец-Исраэль в конце 19 века когда началась эмиграция европейских евреев, а также откуда там в 20-30-х годах появились большинство арабских кланов.
Кроме бедуинов которые и не считали себя арабами на этой пустынной , болотистой земле убитой за 2000 лет мало кто жил.
Идиш - язык европейский евреев уничтоженных Гитлером и исчезнувший в СССР в результате ассимиляции советских евреев.
В Израиле на нем говорят малочисленные религиозные общины литваков и харедим в Меа-Щарим в Иерусалиме и Бней-Браке в Тель-авиве
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 01 лют, 2020 22:04
budivelnik написав:
Моя позиція - це глухий кордон з педерацією до моменту поки вона не відмовиться від окупованих територій і не сплатить контрибуцію
При чому кордон на всіх рівнях економічному-культурному-релігійному
Ти хочеш збрехати що твоя така сама?
Але! Ты только что смешал вопрос российской агрессии и абсолютно, подчеркиваю, абсолютно не зависящий от него вопрос внутренней гуманитарной политики. Есть КП-шные и украиноязычные коллаборанты, есть МП-шные и русскояычные патриоты. Не натягивай сову на глобус - ни язык, ни вера ни от чего не защищают и ни к чему не обязывают!
Так вот - твоя позиция в части российской агрессии полностью совпадает с моей. Твоя позиция в части мовира - полностью НЕ совпадает с моей
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Додано: Суб 01 лют, 2020 22:08
zРадио написав: budivelnik написав:
я і мої діти витіснили тебе і твоїх дітей з України без війни,погромів і погроз.
Ви самі чухнули. І в цьому немає нічого дивного
Що чекати від нації перекотиполя?
Ну ты и больной на всю голову ксенофоб! Украина - свободная от расовых, национальных, культурных и религиозных предрассудков страна. По крайней мере должна быть таковой по Конституции. И если кто в ней - нежелательный, так это экстремисты, которым нужно "выживать" из страны непохожих на себя людей...
Як все запущено
1 Де хоч в одному моєму повідомленні є погрози в сторону євреїв?
Мені особисто - не подобається риторика славека/шапо на цих сторінках...але я двома руками За по позиції євреїв як нації
.
2 Їх було 2,6 млн(1990) - стало 0,1 млн(2020)
При цьому в Україні за цей час не було жодного погрому чи інших насильницьких дій в сторону Євреїв
Ті з громадян України ,які вважали себе євреями - при першій ліпшій можливості переселились в Ізраїль
(Не кричали Натаньяху прийди , не плакались про утискання івриту і іідш) - просто зібрали речі і виїхали... в країну в якій вже 80 років йде війна
3 Та частина євреїв,які не виїхали - стала українцями.
Все, деякі з них навіть займали(займають)найвищі посади серед політичних і наукових лідерів України
А от тепер про відмінність російськомовних
Вони як євреї також могли виїхати(особливо ті хто вважав що їх притісняють)
При чому росія має на два порядки більшу кількість території на особу,як заявляє волгарь в 4 рази вищий рівень життя...
То чого почали махати триколорами і просити пуйло прийди?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 01 лют, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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