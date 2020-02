Додано: Суб 01 лют, 2020 22:09

innamax2008 написав: ВФЯ вкрали москалі, це був перший етап окупації України, а наша прикордонна служба не захистила гаранта. Деякі люди при цьому захопили владу в Києві та злили Крим. На мою особисту думку, це була їх угода з рфією. раші Крим, а їм влада в Україні. ВФЯ вкрали москалі, це був перший етап окупації України, а наша прикордонна служба не захистила гаранта. Деякі люди при цьому захопили владу в Києві та злили Крим. На мою особисту думку, це була їх угода з рфією. раші Крим, а їм влада в Україні.

дуже цікава версія, продовжуйте дуже цікава версія, продовжуйте

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/