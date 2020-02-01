дуже цікава версія, продовжуйте
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:09
дуже цікава версія, продовжуйте
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:16
Re: Політичні дискусії
Ти хоч би статистикою поцікавився
рік___к-сть населення Львівської області в сьогоднішніх кордонах
1939__2 457 000
1959__2 107 858
1970__2 428 868
1979__2 583 853
1989__2 747 703
2001__2 626 543
2014__2 538 436
А тепер національний склад
________1931____1959____1970____1979____1989____2001
українці_56,8____86,3___87,9____89,5____90,4____94,8
росіяни__0,03____8,6_____8,2____7,6____7,2 ____3,6
поляки___30,0____2,8 ____1,7 ____1,3____1,0 ____0,7
євреї____12,0____1,4____1,1____0,8______0,5 ____0,1
білоруси________0,4____________0,5 ____ 0,4______0,2
Як бачиш українці в Галичині замінили поляків і євреїв
А населення на одному і тому ж рівні вже майже 100 років
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 лют, 2020 22:20, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:18
За исключением того что все мои "беседы" с тобой заканчиваются твоим советом покинуть мне Украину
Попробуй - познакомишься с спецслужбами Израиля
А почему коренные жители Левобережья должны покидать свою родину в угоду некоторым правобережным рагулям?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:23
Re: Політичні дискусії
А чого корінні жителі СРСР в росії,Україні,Казахстані,Білорусії - покинули місце свого народження і переїхали в Ізраїль?
Виходить
Ізраїль для євреїв краще ніж росія для росіян
Тільки в Ізраїлі треба воювати з арабами ,вчити єврейську.... а в росії можна робити те саме що в Україні
Подумай - може зрозумієш
Ти ж чомусь спиш і бачиш себе в Ізраїлі а не в Україні
А про ізраїльскі спецслужби...
Так нафіга мені вас лякати ,якщо 96% і так здриснули?
В 1939 - було 300 000 євреїв на території Львівської області
В 2020 - стало 25000 ( з 100 000 по всій Україні)
Тепер бачиш
Як мінус три єврея і плюс 2 українці змінюють національний склад України і це всього за 20 років.
Ще трошки і ми будемо мононацією...яка поважає 5% мешканців ,які будуть вважати себе іншими національностями ...але громадянами України.
ПС
Ізраїль робить практично те саме що і ми
Тільки Ізраїль - снарядами
А у нас пуйло допомагає сліпим прозріти.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 лют, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:27
За 20 лет, а особенно за последние 5 лет много воды утекло, так что не рассказывай мне сказки о расцветшей Галичине размахивая некачественно сделанной переписью 2001г.
У вас и до 2001г уезжали правдами и неправдами в Италию ,Чехию,Польшу и т.д.
Твоя сестра как и десятки тысяч твоих земляков точно не сдали украинский паспорт и до сих пор числятся гражданами Украины.
Мой сын с семьей тоже считается гражданином Украины, причем даже не выехавшим за рубеж как считает Израиль своих граждан.
Так что реальность сильно отличается от данных 2001г и нынешней псевдо-переписи имени Дубилета.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:34
Из-за государственного антисемитизма СССР и неуверенности в будущем в новых республиках
Ну когда ты перестанешь тут строчить то о чем понятия не имеешь - об Израиле?
Если бы сын приехал на год позже , то не попал бы в ЦАХАЛ.
В Израиле полно людей не знающих хорошо иврит начиная от русскоязычных стариков до арабов.
Я же тебе уже с десяток раз писал чтобы ты не рассказывал здесь какие сны я вижу и что собираюсь делать.
Правильно делаешь.
Целее будешь.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:40
Не смеши мои тапки.
Да у вас еще 15 лет назад в Ивано-Франковске было полно армян хотя во Львове они коренные жители как и были евреи.
Про Киев я тебе написал, скоро эти граждане и к вам доберутся если еще не добрались,мононацик.
Не пиши очередного бреда.
Израиль приглашает и принимает евреев со всех стран мира, а Украина делает все чтобы ее граждане как можно быстрее покинули страну.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:44
Я йому про івана-він мені про барана
1 З України також зникло 2,5млн євреїв за 30 років
І це ти вважаєш правильним
Чому ж тоді,ті хто не можуть жити без російської і бояться за стан в Україні - добровільно(так само як і євреї) не переїхали в росію?
2 Я тебе щось питав про цахал.твого сина... тобі просто треба змиритись ,що тебе СПРАВЖНЬОГО єврея - годувати буде син полукровка,чим погіршить свої можливості розвитку,бо пенсії ти не заробив а на допомогу дуже не порозкошуєш ( в Україні тобі точно краще жити ніж на допомогу в ізраїлі)
3 Про страх
Ти сам бачиш як всього шугаєшся?
Я тебе не лякаю ,не змушую і так далі
А ти мені мосад-спецслужби-цахал...
можна подумати я з вами воювати зібрався
Ізраїль в Україні вже мертвий...0,4% населення-що ви можете
тихо померти
або спокійно асимілюватись.
ніякий мосад чи цахал сюди лізти не буде.вам скажуть просто - не подобається в Україні,приїзжайте в ізраїль
Швидше за все, євреїв як націю століттями шугали - от і вижили тільки такі страхопуди як ти
Не сци, ні я , ні мої діти не будуть прискорювати твою смерть..це того не варто,ще років 20 і твого духу тут не буде... і могилки предків заростуть...якщо моїх дітей не попросиш за ними доглянути
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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