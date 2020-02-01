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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5409541054115412 Додано: Суб 01 лют, 2020 22:09 innamax2008 написав: ВФЯ вкрали москалі, це був перший етап окупації України, а наша прикордонна служба не захистила гаранта. Деякі люди при цьому захопили владу в Києві та злили Крим. На мою особисту думку, це була їх угода з рфією. раші Крим, а їм влада в Україні. ВФЯ вкрали москалі, це був перший етап окупації України, а наша прикордонна служба не захистила гаранта. Деякі люди при цьому захопили владу в Києві та злили Крим. На мою особисту думку, це була їх угода з рфією. раші Крим, а їм влада в Україні.

дуже цікава версія, продовжуйте дуже цікава версія, продовжуйте Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17321 З нами з: 09.03.14 Подякував: 992 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 22:16 Re: Політичні дискусії shapo написав: Заодно расскажи им как ты их удачно вытеснил и как тебе теперь вольно дышится в опустевшей Галичине. Заодно расскажи им как ты их удачно вытеснил и как тебе теперь вольно дышится в опустевшей Галичине. Ти хоч би статистикою поцікавився

рік___к-сть населення Львівської області в сьогоднішніх кордонах

1939__2 457 000

1959__2 107 858

1970__2 428 868

1979__2 583 853

1989__2 747 703

2001__2 626 543

2014__2 538 436

А тепер національний склад

________1931____1959____1970____1979____1989____2001

українці_56,8____86,3___87,9____89,5____90,4____94,8

росіяни__0,03____8,6_____8,2____7,6____7,2 ____3,6

поляки___30,0____2,8 ____1,7 ____1,3____1,0 ____0,7

євреї____12,0____1,4____1,1____0,8______0,5 ____0,1

білоруси________0,4____________0,5 ____ 0,4______0,2



Як бачиш українці в Галичині замінили поляків і євреїв

А населення на одному і тому ж рівні вже майже 100 років Ти хоч би статистикою поцікавивсярік___к-сть населення Львівської області в сьогоднішніх кордонах1939__2 457 0001959__2 107 8581970__2 428 8681979__2 583 8531989__2 747 7032001__2 626 5432014__2 538 436________1931____1959____1970____1979____1989____2001українці_56,8____86,3___87,9____89,5____90,4____94,8росіяни__0,03____8,6_____8,2____7,6____7,2 ____3,6поляки___30,0____2,8 ____1,7 ____1,3____1,0 ____0,7євреї____12,0____1,4____1,1____0,8______0,5 ____0,1білоруси________0,4____________0,5 ____ 0,4______0,2Як бачиш українці в Галичині замінили поляків і євреївА населення на одному і тому ж рівні вже майже 100 років Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 лют, 2020 22:20, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21985 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 22:18 budivelnik написав: 1 Де хоч в одному моєму повідомленні є погрози в сторону євреїв? 1 Де хоч в одному моєму повідомленні є погрози в сторону євреїв?



За исключением того что все мои "беседы" с тобой заканчиваются твоим советом покинуть мне Украину



budivelnik написав: При цьому в Україні за цей час не було жодного погрому чи інших насильницьких дій в сторону Євреїв При цьому в Україні за цей час не було жодного погрому чи інших насильницьких дій в сторону Євреїв



Попробуй - познакомишься с спецслужбами Израиля





budivelnik написав: А от тепер про відмінність російськомовних

Вони як євреї також могли виїхати(особливо ті хто вважав що їх притісняють)

При чому росія має на два порядки більшу кількість території на особу,як заявляє волгарь в 4 рази вищий рівень життя... А от тепер про відмінність російськомовнихВони як євреї також могли виїхати(особливо ті хто вважав що їх притісняють)При чому росія має на два порядки більшу кількість території на особу,як заявляє волгарь в 4 рази вищий рівень життя...



А почему коренные жители Левобережья должны покидать свою родину в угоду некоторым правобережным рагулям? За исключением того что все мои "беседы" с тобой заканчиваются твоим советом покинуть мне УкраинуПопробуй - познакомишься с спецслужбами ИзраиляА почему коренные жители Левобережья должны покидать свою родину в угоду некоторым правобережным рагулям? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2743 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 22:23 Re: Політичні дискусії shapo написав: А почему коренные жители Левобережья А почему коренные жители Левобережья А чого корінні жителі СРСР в росії,Україні,Казахстані,Білорусії - покинули місце свого народження і переїхали в Ізраїль?

Виходить

Ізраїль для євреїв краще ніж росія для росіян

Тільки в Ізраїлі треба воювати з арабами ,вчити єврейську.... а в росії можна робити те саме що в Україні

Подумай - може зрозумієш

Ти ж чомусь спиш і бачиш себе в Ізраїлі а не в Україні

А про ізраїльскі спецслужби...

Так нафіга мені вас лякати ,якщо 96% і так здриснули?

В 1939 - було 300 000 євреїв на території Львівської області

В 2020 - стало 25000 ( з 100 000 по всій Україні)

Тепер бачиш

Як мінус три єврея і плюс 2 українці змінюють національний склад України і це всього за 20 років.

Ще трошки і ми будемо мононацією...яка поважає 5% мешканців ,які будуть вважати себе іншими національностями ...але громадянами України.

ПС

Ізраїль робить практично те саме що і ми

Тільки Ізраїль - снарядами

А у нас пуйло допомагає сліпим прозріти. А чого корінні жителі СРСР в росії,Україні,Казахстані,Білорусії - покинули місце свого народження і переїхали в Ізраїль?ВиходитьІзраїль для євреїв краще ніж росія для росіянТільки в Ізраїлі треба воювати з арабами ,вчити єврейську.... а в росії можна робити те саме що в УкраїніПодумай - може зрозумієшТи ж чомусь спиш і бачиш себе в Ізраїлі а не в УкраїніА про ізраїльскі спецслужби...Так нафіга мені вас лякати ,якщо 96% і так здриснули?В 1939 - було 300 000 євреїв на території Львівської областіВ 2020 - стало 25000 ( з 100 000 по всій Україні)Тепер бачишЯк мінус три єврея і плюс 2 українці змінюють національний склад України і це всього за 20 років.Ще трошки і ми будемо мононацією...яка поважає 5% мешканців ,які будуть вважати себе іншими національностями ...але громадянами України.ПСІзраїль робить практично те саме що і миТільки Ізраїль - снарядамиА у нас пуйло допомагає сліпим прозріти. Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 лют, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21985 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 22:27 budivelnik написав: shapo написав: Заодно расскажи им как ты их удачно вытеснил и как тебе теперь вольно дышится в опустевшей Галичине. Заодно расскажи им как ты их удачно вытеснил и как тебе теперь вольно дышится в опустевшей Галичине. Ти хоч би статистикою поцікавився

рік___к-сть населення

1939 2 457 000

1959 2 107 858

1970 2 428 868

1979 2 583 853

1989 2 747 703

2001 2 626 543

2014 2 538 436

А тепер національний склад

________1931____1959____1970____1979____1989____2001

українці 56,8____86,3___87,9____89,5____90,4____94,8

росіяни 0,03____8,6_____8,2____7,6____7,2 ____3,6

поляки 30,0____2,8 ____1,7 ____1,3____ 1,0 ____0,7

євреї 12,0____1,4____ 1,1____0,8______0,5 ____0,1

білоруси________0,4____________0,5 ____ 0,4______0,2 Ти хоч би статистикою поцікавивсярік___к-сть населення1939 2 457 0001959 2 107 8581970 2 428 8681979 2 583 8531989 2 747 7032001 2 626 5432014 2 538 436________1931____1959____1970____1979____1989____2001українці 56,8____86,3___87,9____89,5____90,4____94,8росіяни 0,03____8,6_____8,2____7,6____7,2 ____3,6поляки 30,0____2,8 ____1,7 ____1,3____ 1,0 ____0,7євреї 12,0____1,4____ 1,1____0,8______0,5 ____0,1білоруси________0,4____________0,5 ____ 0,4______0,2



За 20 лет, а особенно за последние 5 лет много воды утекло, так что не рассказывай мне сказки о расцветшей Галичине размахивая некачественно сделанной переписью 2001г.

У вас и до 2001г уезжали правдами и неправдами в Италию ,Чехию,Польшу и т.д.

Твоя сестра как и десятки тысяч твоих земляков точно не сдали украинский паспорт и до сих пор числятся гражданами Украины.

Мой сын с семьей тоже считается гражданином Украины, причем даже не выехавшим за рубеж как считает Израиль своих граждан.

Так что реальность сильно отличается от данных 2001г и нынешней псевдо-переписи имени Дубилета. За 20 лет, а особенно за последние 5 лет много воды утекло, так что не рассказывай мне сказки о расцветшей Галичине размахивая некачественно сделанной переписью 2001г.У вас и до 2001г уезжали правдами и неправдами в Италию ,Чехию,Польшу и т.д.Твоя сестра как и десятки тысяч твоих земляков точно не сдали украинский паспорт и до сих пор числятся гражданами Украины.Мой сын с семьей тоже считается гражданином Украины, причем даже не выехавшим за рубеж как считает Израиль своих граждан.Так что реальность сильно отличается от данных 2001г и нынешней псевдо-переписи имени Дубилета. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2743 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 22:34 budivelnik написав: А чого корінні жителі СРСР в росії,Україні,Казахстані,Білорусії - покинули місце свого народження і переїхали в Ізраїль? А чого корінні жителі СРСР в росії,Україні,Казахстані,Білорусії - покинули місце свого народження і переїхали в Ізраїль?



Из-за государственного антисемитизма СССР и неуверенности в будущем в новых республиках





budivelnik написав: Виходить

Ізраїль для євреїв краще ніж росія для росіян

Тільки в Ізраїлі треба воювати з арабами ,вчити єврейську.... а в росії можна робити те саме що в Україні

Подумай - може зрозумієш ВиходитьІзраїль для євреїв краще ніж росія для росіянТільки в Ізраїлі треба воювати з арабами ,вчити єврейську.... а в росії можна робити те саме що в УкраїніПодумай - може зрозумієш



Ну когда ты перестанешь тут строчить то о чем понятия не имеешь - об Израиле?

Если бы сын приехал на год позже , то не попал бы в ЦАХАЛ.

В Израиле полно людей не знающих хорошо иврит начиная от русскоязычных стариков до арабов.





budivelnik написав: Ти ж чомусь спиш і бачиш себе в Ізраїлі а не в Україні Ти ж чомусь спиш і бачиш себе в Ізраїлі а не в Україні



Я же тебе уже с десяток раз писал чтобы ты не рассказывал здесь какие сны я вижу и что собираюсь делать.





budivelnik написав: А про ізраїльскі спецслужби...

Так нафіга мені вас лякати ,якщо 96% і так здриснули? А про ізраїльскі спецслужби...Так нафіга мені вас лякати ,якщо 96% і так здриснули?



Правильно делаешь.

Целее будешь. Из-за государственного антисемитизма СССР и неуверенности в будущем в новых республикахНу когда ты перестанешь тут строчить то о чем понятия не имеешь - об Израиле?Если бы сын приехал на год позже , то не попал бы в ЦАХАЛ.В Израиле полно людей не знающих хорошо иврит начиная от русскоязычных стариков до арабов.Я же тебе уже с десяток раз писал чтобы ты не рассказывал здесь какие сны я вижу и что собираюсь делать.Правильно делаешь.Целее будешь. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2743 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 22:40 budivelnik написав: Ще трошки і ми будемо мононацією...яка поважає 5% мешканців ,які будуть вважати себе іншими національностями ...але громадянами України.

Ще трошки і ми будемо мононацією...яка поважає 5% мешканців ,які будуть вважати себе іншими національностями ...але громадянами України.



Не смеши мои тапки.

Да у вас еще 15 лет назад в Ивано-Франковске было полно армян хотя во Львове они коренные жители как и были евреи.

Про Киев я тебе написал, скоро эти граждане и к вам доберутся если еще не добрались,мононацик.



budivelnik написав: ПС

Ізраїль робить практично те саме що і ми

Тільки Ізраїль - снарядами

А у нас пуйло допомагає сліпим прозріти. ПСІзраїль робить практично те саме що і миТільки Ізраїль - снарядамиА у нас пуйло допомагає сліпим прозріти.



Не пиши очередного бреда.

Израиль приглашает и принимает евреев со всех стран мира, а Украина делает все чтобы ее граждане как можно быстрее покинули страну. Не смеши мои тапки.Да у вас еще 15 лет назад в Ивано-Франковске было полно армян хотя во Львове они коренные жители как и были евреи.Про Киев я тебе написал, скоро эти граждане и к вам доберутся если еще не добрались,мононацик.Не пиши очередного бреда.Израиль приглашает и принимает евреев со всех стран мира, а Украина делает все чтобы ее граждане как можно быстрее покинули страну. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2743 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 22:44 Я йому про івана-він мені про барана

1 З України також зникло 2,5млн євреїв за 30 років

І це ти вважаєш правильним

Чому ж тоді,ті хто не можуть жити без російської і бояться за стан в Україні - добровільно(так само як і євреї) не переїхали в росію?

2 Я тебе щось питав про цахал.твого сина... тобі просто треба змиритись ,що тебе СПРАВЖНЬОГО єврея - годувати буде син полукровка,чим погіршить свої можливості розвитку,бо пенсії ти не заробив а на допомогу дуже не порозкошуєш ( в Україні тобі точно краще жити ніж на допомогу в ізраїлі)

3 Про страх

Ти сам бачиш як всього шугаєшся?

Я тебе не лякаю ,не змушую і так далі

А ти мені мосад-спецслужби-цахал...

можна подумати я з вами воювати зібрався

Ізраїль в Україні вже мертвий...0,4% населення-що ви можете

тихо померти

або спокійно асимілюватись.

ніякий мосад чи цахал сюди лізти не буде.вам скажуть просто - не подобається в Україні,приїзжайте в ізраїль

Швидше за все, євреїв як націю століттями шугали - от і вижили тільки такі страхопуди як ти

Не сци, ні я , ні мої діти не будуть прискорювати твою смерть..це того не варто,ще років 20 і твого духу тут не буде... і могилки предків заростуть...якщо моїх дітей не попросиш за ними доглянути в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21985 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2250 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5409541054115412 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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