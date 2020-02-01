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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5408540954105411
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:18

  budivelnik написав:1 Де хоч в одному моєму повідомленні є погрози в сторону євреїв?


За исключением того что все мои "беседы" с тобой заканчиваются твоим советом покинуть мне Украину

  budivelnik написав:При цьому в Україні за цей час не було жодного погрому чи інших насильницьких дій в сторону Євреїв


Попробуй - познакомишься с спецслужбами Израиля


  budivelnik написав:А от тепер про відмінність російськомовних
Вони як євреї також могли виїхати(особливо ті хто вважав що їх притісняють)
При чому росія має на два порядки більшу кількість території на особу,як заявляє волгарь в 4 рази вищий рівень життя...


А почему коренные жители Левобережья должны покидать свою родину в угоду некоторым правобережным рагулям?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:23

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А почему коренные жители Левобережья
А чого корінні жителі СРСР в росії,Україні,Казахстані,Білорусії - покинули місце свого народження і переїхали в Ізраїль?
Виходить
Ізраїль для євреїв краще ніж росія для росіян
Тільки в Ізраїлі треба воювати з арабами ,вчити єврейську.... а в росії можна робити те саме що в Україні
Подумай - може зрозумієш
Ти ж чомусь спиш і бачиш себе в Ізраїлі а не в Україні
А про ізраїльскі спецслужби...
Так нафіга мені вас лякати ,якщо 96% і так здриснули?
В 1939 - було 300 000 євреїв на території Львівської області
В 2020 - стало 25000 ( з 100 000 по всій Україні)
Тепер бачиш
Як мінус три єврея і плюс 2 українці змінюють національний склад України і це всього за 20 років.
Ще трошки і ми будемо мононацією...яка поважає 5% мешканців ,які будуть вважати себе іншими національностями ...але громадянами України.
ПС
Ізраїль робить практично те саме що і ми
Тільки Ізраїль - снарядами
А у нас пуйло допомагає сліпим прозріти.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 лют, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:27

  budivelnik написав:
  shapo написав:Заодно расскажи им как ты их удачно вытеснил и как тебе теперь вольно дышится в опустевшей Галичине.
Ти хоч би статистикою поцікавився
рік___к-сть населення
1939 2 457 000
1959 2 107 858
1970 2 428 868
1979 2 583 853
1989 2 747 703
2001 2 626 543
2014 2 538 436
А тепер національний склад
________1931____1959____1970____1979____1989____2001
українці 56,8____86,3___87,9____89,5____90,4____94,8
росіяни 0,03____8,6_____8,2____7,6____7,2 ____3,6
поляки 30,0____2,8 ____1,7 ____1,3____ 1,0 ____0,7
євреї 12,0____1,4____ 1,1____0,8______0,5 ____0,1
білоруси________0,4____________0,5 ____ 0,4______0,2


За 20 лет, а особенно за последние 5 лет много воды утекло, так что не рассказывай мне сказки о расцветшей Галичине размахивая некачественно сделанной переписью 2001г.
У вас и до 2001г уезжали правдами и неправдами в Италию ,Чехию,Польшу и т.д.
Твоя сестра как и десятки тысяч твоих земляков точно не сдали украинский паспорт и до сих пор числятся гражданами Украины.
Мой сын с семьей тоже считается гражданином Украины, причем даже не выехавшим за рубеж как считает Израиль своих граждан.
Так что реальность сильно отличается от данных 2001г и нынешней псевдо-переписи имени Дубилета.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:34

  budivelnik написав:А чого корінні жителі СРСР в росії,Україні,Казахстані,Білорусії - покинули місце свого народження і переїхали в Ізраїль?


Из-за государственного антисемитизма СССР и неуверенности в будущем в новых республиках


  budivelnik написав:Виходить
Ізраїль для євреїв краще ніж росія для росіян
Тільки в Ізраїлі треба воювати з арабами ,вчити єврейську.... а в росії можна робити те саме що в Україні
Подумай - може зрозумієш


Ну когда ты перестанешь тут строчить то о чем понятия не имеешь - об Израиле?
Если бы сын приехал на год позже , то не попал бы в ЦАХАЛ.
В Израиле полно людей не знающих хорошо иврит начиная от русскоязычных стариков до арабов.


  budivelnik написав:Ти ж чомусь спиш і бачиш себе в Ізраїлі а не в Україні


Я же тебе уже с десяток раз писал чтобы ты не рассказывал здесь какие сны я вижу и что собираюсь делать.


  budivelnik написав:А про ізраїльскі спецслужби...
Так нафіга мені вас лякати ,якщо 96% і так здриснули?


Правильно делаешь.
Целее будешь.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:40

  budivelnik написав:Ще трошки і ми будемо мононацією...яка поважає 5% мешканців ,які будуть вважати себе іншими національностями ...але громадянами України.


Не смеши мои тапки.
Да у вас еще 15 лет назад в Ивано-Франковске было полно армян хотя во Львове они коренные жители как и были евреи.
Про Киев я тебе написал, скоро эти граждане и к вам доберутся если еще не добрались,мононацик.

  budivelnik написав:ПС
Ізраїль робить практично те саме що і ми
Тільки Ізраїль - снарядами
А у нас пуйло допомагає сліпим прозріти.


Не пиши очередного бреда.
Израиль приглашает и принимает евреев со всех стран мира, а Украина делает все чтобы ее граждане как можно быстрее покинули страну.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:44

Я йому про івана-він мені про барана
1 З України також зникло 2,5млн євреїв за 30 років
І це ти вважаєш правильним
Чому ж тоді,ті хто не можуть жити без російської і бояться за стан в Україні - добровільно(так само як і євреї) не переїхали в росію?
2 Я тебе щось питав про цахал.твого сина... тобі просто треба змиритись ,що тебе СПРАВЖНЬОГО єврея - годувати буде син полукровка,чим погіршить свої можливості розвитку,бо пенсії ти не заробив а на допомогу дуже не порозкошуєш ( в Україні тобі точно краще жити ніж на допомогу в ізраїлі)
3 Про страх
Ти сам бачиш як всього шугаєшся?
Я тебе не лякаю ,не змушую і так далі
А ти мені мосад-спецслужби-цахал...
можна подумати я з вами воювати зібрався
Ізраїль в Україні вже мертвий...0,4% населення-що ви можете
тихо померти
або спокійно асимілюватись.
ніякий мосад чи цахал сюди лізти не буде.вам скажуть просто - не подобається в Україні,приїзжайте в ізраїль
Швидше за все, євреїв як націю століттями шугали - от і вижили тільки такі страхопуди як ти
Не сци, ні я , ні мої діти не будуть прискорювати твою смерть..це того не варто,ще років 20 і твого духу тут не буде... і могилки предків заростуть...якщо моїх дітей не попросиш за ними доглянути
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:49

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Да у вас еще 15 лет назад в Ивано-Франковске было полно армян
Повно звичайно
Ми ж любимо тих , хто до нас з відкритою душею
Але як видно з перепісів ще часів СРСР - армяни,грузини і інші національності становили менше 1% населення.
Тому мені смішно чути від представника 0,4% ,. що нації які мають
вірменія - 2,97 млн населення(2018 рік)
Грузія- 3,73 млн(2015 рік)
Якось можуть заполонити Україну

Самому не смішно?Чи сам злякався і вирішив ще когось полякати?
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http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:56

Неправда от budivelnik
№1
А тепер національний склад
...
Як бачиш українці в Галичині замінили поляків і євреїв

Писал об этом, но могу и повторить - по межгосударственному соглашению между УССР и Польским комитетом национального освобождения от 9.09.1944 г. всех поляков и евреев, которые проживали на территориях до 1939 г. принадлежащих Польше, выселили в Польшу (в т.ч. и из Львовской области) - Політичні дискусії

Из-за этого количество (Львов)
- поляков уменьшилось с 66,7% на 10.1944 г. до 3,9% в 1959 г.
- евреев практически уничтоженных - 0% в 1943-м, увеличилось до 6,3% в 1959 г. (в 1951-м их было 7%). Увеличилось за счет переезда из других областей Украины и СССР. (см. последнее предложение перед "№2")
Зображення
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B2%D0%B0
Заменить евреев легко, после того, как их число упало до 0.

+
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Роман Лозинський
ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ЛЬВОВА
(у контекстісуспільного розвиткуГаличини)
Львів
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка
2005

https://web.archive.org/web/20150209112 ... ychyny.pdf
табл. 46, стр. 194:
Зображення

стр. 194:
Значно змінився етнічний склад міського населення Галичини. Зокрема, серед міського населення Львівської області у січні 1944р. частка поляків підвищилася, якщо порівняти із січнем 1940р., з 43,4 до 56,0%, українців – з 22,0 до 37,8%, росіян – з 1,6 до 4,7%. Частка євреїв знизилася з 32,8 до 1,2%

стр. 197-198:
Водночас у Львові різко зменшилася кількість поляків. Більшість з них переселилася до Польщі відповідно до угоди про обмін населенням, підписаної 9 вересня 1944р. урядом УРСР і Польським комітетом національного визволення. Всього зі Львова станом на 20 травня 1946р. у Польщу виїхало 62,6тис.осіб, хоча зареєструвалося на виїзд близько 100тис. осіб1. Потрібно зазначити також, що після німецької окупації у Львові станом на осінь 1944р. усього залишилося, за різними даними, від 102 до 112тис. поляків2, тоді як за результатами перепису 1931р. їх у місті було понад 157тис.
Усього, за офіційними відомостями польської статистики, з українських земель, що до 1939р. перебували у складі Польщі, переселилося близько 788тис.осіб, а якщо додати ще тих, хто прибув у Польщу не безпосередньо з території західноукраїнських областей, а через інші реґіони, то понад 810тис3. Пік переселення припав на 1945р., коли переїхало понад 0,5млн. осіб, а до 1947р. масові переселення вже завершилися.
Найбільше населення було переселено з територій Тернопільської (233,6тис.) та Львівської (218,7тис.) областей, далі йшли Дрогобицька (115,3тис.) та Станіславська (77,9тис.)4. У Польщу переселялися не тільки поляки. Серед 788тис. переселених з восьми західних українських областей налічувалося 30,4тис. євреїв, 12,6тис. представників інших етнічних груп (головно українці зі змішаних сімей)5. В Україні найчастіше залишалися поляки зі змішаних українсько-польських сімей, здебільшого жінки.
Після обміну населенням 1944–1947рр. у значно менших розмірах пе-реселення поляків із території України до Польщі відбувалося також у наступні роки. Зокрема, нова хвиля репатріації поляків була у другій половині 50-х років, після чого у Львові було зменшено кількість польських шкіл із п’яти до трьох, кількість римо-католицьких костьолів – із чотирьох до двох.

Там и откуда в западные области переселялись, из других областей УССР и СССР, но для сокращения поста не привожу, кому интересно, прочитает сам (после стр. 199).

№2
А населення на одному і тому ж рівні вже майже 100 років

Максимум населения Львовской обл. был в 1994 г. - 2778,3 тыс. людей, затем ежегодное снижение до 2522 тыс. чел. в 1919 г. Наглядно показано на графике от
Головне управління статистики у Львівській області

Зображення
https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/theme ... hp?code=19

И еще конкретика:
Зображення
https://portal.lviv.ua/news/2019/01/22/ ... chuvatisya
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:12

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Неправда от budivelnik

1 Я привів табличку
2 Табличка з офіційного джерела
3 В табличці відсутні данні за 1941-1958 роки - тому звинувачувати мене в тому що я сказав неправду виставляючи тільки відсутній діапазон - верх дегенератизму
рік___к-сть населення Львівської області в сьогоднішніх кордонах
1939__2 457 000
1959__2 107 858
1970__2 428 868
1979__2 583 853
1989__2 747 703
2001__2 626 543
2014__2 538 436
А тепер національний склад
________1931____1959____1970____1979____1989____2001
українці_56,8____86,3___87,9____89,5____90,4____94,8
росіяни__0,03____8,6_____8,2____7,6____7,2 ____3,6
поляки___30,0____2,8 ____1,7 ____1,3____1,0 ____0,7
євреї____12,0____1,4____1,1____0,8______0,5 ____0,1
білоруси________0,4____________0,5 ____ 0,4______0,2

Як бачиш українці в Галичині замінили поляків і євреїв
А населення на одному і тому ж рівні вже майже 100 років


Мене не хвилюють проміжні результати
З 1931 по 2014 населення зросло на 80 000 осіб (0,35% - тобто в межах статистичної погрішності)
Чисельність поляків і євреїв зменшилась на 29,3% і 11,9%-разом 41,2%
Чисельність українців зросла на 38%

Якщо порівнювати 2014 з 1989 роком - то 60% від загального зменшення населення відбулось за рахунок росіян, 20% за рахунок поляків і євреїв, ще 10% за рахунок білорусів
Чисельність українського населення практично не змінилась
1989 90,4% * 2747703=2483923
2014 94,8% * 2538436=2406437
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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