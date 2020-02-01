Додано: Суб 01 лют, 2020 22:44

Я йому про івана-він мені про барана

1 З України також зникло 2,5млн євреїв за 30 років

І це ти вважаєш правильним

Чому ж тоді,ті хто не можуть жити без російської і бояться за стан в Україні - добровільно(так само як і євреї) не переїхали в росію?

2 Я тебе щось питав про цахал.твого сина... тобі просто треба змиритись ,що тебе СПРАВЖНЬОГО єврея - годувати буде син полукровка,чим погіршить свої можливості розвитку,бо пенсії ти не заробив а на допомогу дуже не порозкошуєш ( в Україні тобі точно краще жити ніж на допомогу в ізраїлі)

3 Про страх

Ти сам бачиш як всього шугаєшся?

Я тебе не лякаю ,не змушую і так далі

А ти мені мосад-спецслужби-цахал...

можна подумати я з вами воювати зібрався

Ізраїль в Україні вже мертвий...0,4% населення-що ви можете

тихо померти

або спокійно асимілюватись.

ніякий мосад чи цахал сюди лізти не буде.вам скажуть просто - не подобається в Україні,приїзжайте в ізраїль

Швидше за все, євреїв як націю століттями шугали - от і вижили тільки такі страхопуди як ти

Не сци, ні я , ні мої діти не будуть прискорювати твою смерть..це того не варто,ще років 20 і твого духу тут не буде... і могилки предків заростуть...якщо моїх дітей не попросиш за ними доглянути

в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69