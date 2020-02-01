Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:1 Де хоч в одному моєму повідомленні є погрози в сторону євреїв?
За исключением того что все мои "беседы" с тобой заканчиваются твоим советом покинуть мне Украину
budivelnik написав:При цьому в Україні за цей час не було жодного погрому чи інших насильницьких дій в сторону Євреїв
Попробуй - познакомишься с спецслужбами Израиля
budivelnik написав:А от тепер про відмінність російськомовних Вони як євреї також могли виїхати(особливо ті хто вважав що їх притісняють) При чому росія має на два порядки більшу кількість території на особу,як заявляє волгарь в 4 рази вищий рівень життя...
А почему коренные жители Левобережья должны покидать свою родину в угоду некоторым правобережным рагулям?
shapo написав:А почему коренные жители Левобережья
А чого корінні жителі СРСР в росії,Україні,Казахстані,Білорусії - покинули місце свого народження і переїхали в Ізраїль? Виходить Ізраїль для євреїв краще ніж росія для росіян Тільки в Ізраїлі треба воювати з арабами ,вчити єврейську.... а в росії можна робити те саме що в Україні Подумай - може зрозумієш Ти ж чомусь спиш і бачиш себе в Ізраїлі а не в Україні А про ізраїльскі спецслужби... Так нафіга мені вас лякати ,якщо 96% і так здриснули? В 1939 - було 300 000 євреїв на території Львівської області В 2020 - стало 25000 ( з 100 000 по всій Україні) Тепер бачиш Як мінус три єврея і плюс 2 українці змінюють національний склад України і це всього за 20 років. Ще трошки і ми будемо мононацією...яка поважає 5% мешканців ,які будуть вважати себе іншими національностями ...але громадянами України. ПС Ізраїль робить практично те саме що і ми Тільки Ізраїль - снарядами А у нас пуйло допомагає сліпим прозріти.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 лют, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:Заодно расскажи им как ты их удачно вытеснил и как тебе теперь вольно дышится в опустевшей Галичине.
Ти хоч би статистикою поцікавився рік___к-сть населення 1939 2 457 000 1959 2 107 858 1970 2 428 868 1979 2 583 853 1989 2 747 703 2001 2 626 543 2014 2 538 436 А тепер національний склад ________1931____1959____1970____1979____1989____2001 українці 56,8____86,3___87,9____89,5____90,4____94,8 росіяни 0,03____8,6_____8,2____7,6____7,2 ____3,6 поляки 30,0____2,8 ____1,7 ____1,3____ 1,0 ____0,7 євреї 12,0____1,4____ 1,1____0,8______0,5 ____0,1 білоруси________0,4____________0,5 ____ 0,4______0,2
За 20 лет, а особенно за последние 5 лет много воды утекло, так что не рассказывай мне сказки о расцветшей Галичине размахивая некачественно сделанной переписью 2001г. У вас и до 2001г уезжали правдами и неправдами в Италию ,Чехию,Польшу и т.д. Твоя сестра как и десятки тысяч твоих земляков точно не сдали украинский паспорт и до сих пор числятся гражданами Украины. Мой сын с семьей тоже считается гражданином Украины, причем даже не выехавшим за рубеж как считает Израиль своих граждан. Так что реальность сильно отличается от данных 2001г и нынешней псевдо-переписи имени Дубилета.
budivelnik написав:А чого корінні жителі СРСР в росії,Україні,Казахстані,Білорусії - покинули місце свого народження і переїхали в Ізраїль?
Из-за государственного антисемитизма СССР и неуверенности в будущем в новых республиках
budivelnik написав:Виходить Ізраїль для євреїв краще ніж росія для росіян Тільки в Ізраїлі треба воювати з арабами ,вчити єврейську.... а в росії можна робити те саме що в Україні Подумай - може зрозумієш
Ну когда ты перестанешь тут строчить то о чем понятия не имеешь - об Израиле? Если бы сын приехал на год позже , то не попал бы в ЦАХАЛ. В Израиле полно людей не знающих хорошо иврит начиная от русскоязычных стариков до арабов.
budivelnik написав:Ти ж чомусь спиш і бачиш себе в Ізраїлі а не в Україні
Я же тебе уже с десяток раз писал чтобы ты не рассказывал здесь какие сны я вижу и что собираюсь делать.
budivelnik написав:А про ізраїльскі спецслужби... Так нафіга мені вас лякати ,якщо 96% і так здриснули?
budivelnik написав:Ще трошки і ми будемо мононацією...яка поважає 5% мешканців ,які будуть вважати себе іншими національностями ...але громадянами України.
Не смеши мои тапки. Да у вас еще 15 лет назад в Ивано-Франковске было полно армян хотя во Львове они коренные жители как и были евреи. Про Киев я тебе написал, скоро эти граждане и к вам доберутся если еще не добрались,мононацик.
budivelnik написав:ПС Ізраїль робить практично те саме що і ми Тільки Ізраїль - снарядами А у нас пуйло допомагає сліпим прозріти.
Не пиши очередного бреда. Израиль приглашает и принимает евреев со всех стран мира, а Украина делает все чтобы ее граждане как можно быстрее покинули страну.
Я йому про івана-він мені про барана 1 З України також зникло 2,5млн євреїв за 30 років І це ти вважаєш правильним Чому ж тоді,ті хто не можуть жити без російської і бояться за стан в Україні - добровільно(так само як і євреї) не переїхали в росію? 2 Я тебе щось питав про цахал.твого сина... тобі просто треба змиритись ,що тебе СПРАВЖНЬОГО єврея - годувати буде син полукровка,чим погіршить свої можливості розвитку,бо пенсії ти не заробив а на допомогу дуже не порозкошуєш ( в Україні тобі точно краще жити ніж на допомогу в ізраїлі) 3 Про страх Ти сам бачиш як всього шугаєшся? Я тебе не лякаю ,не змушую і так далі А ти мені мосад-спецслужби-цахал... можна подумати я з вами воювати зібрався Ізраїль в Україні вже мертвий...0,4% населення-що ви можете тихо померти або спокійно асимілюватись. ніякий мосад чи цахал сюди лізти не буде.вам скажуть просто - не подобається в Україні,приїзжайте в ізраїль Швидше за все, євреїв як націю століттями шугали - от і вижили тільки такі страхопуди як ти Не сци, ні я , ні мої діти не будуть прискорювати твою смерть..це того не варто,ще років 20 і твого духу тут не буде... і могилки предків заростуть...якщо моїх дітей не попросиш за ними доглянути
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:Да у вас еще 15 лет назад в Ивано-Франковске было полно армян
Повно звичайно Ми ж любимо тих , хто до нас з відкритою душею Але як видно з перепісів ще часів СРСР - армяни,грузини і інші національності становили менше 1% населення. Тому мені смішно чути від представника 0,4% ,. що нації які мають вірменія - 2,97 млн населення(2018 рік) Грузія- 3,73 млн(2015 рік) Якось можуть заполонити Україну
Самому не смішно?Чи сам злякався і вирішив ще когось полякати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
А тепер національний склад ... Як бачиш українці в Галичині замінили поляків і євреїв
Писал об этом, но могу и повторить - по межгосударственному соглашению между УССР и Польским комитетом национального освобождения от 9.09.1944 г. всех поляков и евреев, которые проживали на территориях до 1939 г. принадлежащих Польше, выселили в Польшу (в т.ч. и из Львовской области) - Політичні дискусії
Из-за этого количество (Львов) - поляков уменьшилось с 66,7% на 10.1944 г. до 3,9% в 1959 г. - евреев практически уничтоженных - 0% в 1943-м, увеличилось до 6,3% в 1959 г. (в 1951-м их было 7%). Увеличилось за счет переезда из других областей Украины и СССР. (см. последнее предложение перед "№2") https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B2%D0%B0 Заменить евреев легко, после того, как их число упало до 0.
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Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Роман Лозинський ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ЛЬВОВА (у контекстісуспільного розвиткуГаличини) Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2005
Значно змінився етнічний склад міського населення Галичини. Зокрема, серед міського населення Львівської області у січні 1944р. частка поляків підвищилася, якщо порівняти із січнем 1940р., з 43,4 до 56,0%, українців – з 22,0 до 37,8%, росіян – з 1,6 до 4,7%. Частка євреїв знизилася з 32,8 до 1,2%
стр. 197-198:
Водночас у Львові різко зменшилася кількість поляків. Більшість з них переселилася до Польщі відповідно до угоди про обмін населенням, підписаної 9 вересня 1944р. урядом УРСР і Польським комітетом національного визволення. Всього зі Львова станом на 20 травня 1946р. у Польщу виїхало 62,6тис.осіб, хоча зареєструвалося на виїзд близько 100тис. осіб1. Потрібно зазначити також, що після німецької окупації у Львові станом на осінь 1944р. усього залишилося, за різними даними, від 102 до 112тис. поляків2, тоді як за результатами перепису 1931р. їх у місті було понад 157тис. Усього, за офіційними відомостями польської статистики, з українських земель, що до 1939р. перебували у складі Польщі, переселилося близько 788тис.осіб, а якщо додати ще тих, хто прибув у Польщу не безпосередньо з території західноукраїнських областей, а через інші реґіони, то понад 810тис3. Пік переселення припав на 1945р., коли переїхало понад 0,5млн. осіб, а до 1947р. масові переселення вже завершилися. Найбільше населення було переселено з територій Тернопільської (233,6тис.) та Львівської (218,7тис.) областей, далі йшли Дрогобицька (115,3тис.) та Станіславська (77,9тис.)4. У Польщу переселялися не тільки поляки. Серед 788тис. переселених з восьми західних українських областей налічувалося 30,4тис. євреїв, 12,6тис. представників інших етнічних груп (головно українці зі змішаних сімей)5. В Україні найчастіше залишалися поляки зі змішаних українсько-польських сімей, здебільшого жінки. Після обміну населенням 1944–1947рр. у значно менших розмірах пе-реселення поляків із території України до Польщі відбувалося також у наступні роки. Зокрема, нова хвиля репатріації поляків була у другій половині 50-х років, після чого у Львові було зменшено кількість польських шкіл із п’яти до трьох, кількість римо-католицьких костьолів – із чотирьох до двох.
Там и откуда в западные области переселялись, из других областей УССР и СССР, но для сокращения поста не привожу, кому интересно, прочитает сам (после стр. 199).
№2
А населення на одному і тому ж рівні вже майже 100 років
Максимум населения Львовской обл. был в 1994 г. - 2778,3 тыс. людей, затем ежегодное снижение до 2522 тыс. чел. в 1919 г. Наглядно показано на графике от
Головне управління статистики у Львівській області
1 Я привів табличку 2 Табличка з офіційного джерела 3 В табличці відсутні данні за 1941-1958 роки - тому звинувачувати мене в тому що я сказав неправду виставляючи тільки відсутній діапазон - верх дегенератизму
рік___к-сть населення Львівської області в сьогоднішніх кордонах 1939__2 457 000 1959__2 107 858 1970__2 428 868 1979__2 583 853 1989__2 747 703 2001__2 626 543 2014__2 538 436 А тепер національний склад ________1931____1959____1970____1979____1989____2001 українці_56,8____86,3___87,9____89,5____90,4____94,8 росіяни__0,03____8,6_____8,2____7,6____7,2 ____3,6 поляки___30,0____2,8 ____1,7 ____1,3____1,0 ____0,7 євреї____12,0____1,4____1,1____0,8______0,5 ____0,1 білоруси________0,4____________0,5 ____ 0,4______0,2
Як бачиш українці в Галичині замінили поляків і євреїв А населення на одному і тому ж рівні вже майже 100 років
Мене не хвилюють проміжні результати З 1931 по 2014 населення зросло на 80 000 осіб (0,35% - тобто в межах статистичної погрішності) Чисельність поляків і євреїв зменшилась на 29,3% і 11,9%-разом 41,2% Чисельність українців зросла на 38%
Якщо порівнювати 2014 з 1989 роком - то 60% від загального зменшення населення відбулось за рахунок росіян, 20% за рахунок поляків і євреїв, ще 10% за рахунок білорусів Чисельність українського населення практично не змінилась 1989 90,4% * 2747703=2483923 2014 94,8% * 2538436=2406437
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69