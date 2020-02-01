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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5409541054115412 Додано: Нед 02 лют, 2020 00:27 budivelnik написав: Чисельність українського населення практично не змінилась

1989 90,4% * 2747703=2483923

2014 94,8% * 2538436=2406437 Чисельність українського населення практично не змінилась1989 90,4% * 2747703=24839232014 94,8% * 2538436=2406437

Ты забыл вычесть из этой таблички свою родню и несколько сот тысяч своих земляков покинувших Украину надолго или навсегда.

Последняя качественная перепись была в Украине в 1989г.Уже в 2001г не видел никаких переписчиков, данные брались из жеков или вообще с фонаря. Потом 20 лет никто вообще никого не считал.

Откуда ты берёшь свои таблички за 2014г для меня полная загадка Ты забыл вычесть из этой таблички свою родню и несколько сот тысяч своих земляков покинувших Украину надолго или навсегда.Последняя качественная перепись была в Украине в 1989г.Уже в 2001г не видел никаких переписчиков, данные брались из жеков или вообще с фонаря. Потом 20 лет никто вообще никого не считал.Откуда ты берёшь свои таблички за 2014г для меня полная загадка Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2743 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 00:32 budivelnik

Если для доказательства своего мнения не учитывать "відсутній діапазон", в котором произошли главные события, повлиявшие на изменение количественного и национального состава населения - ВМВ, то это действительно

верх дегенератизму Если для доказательства своего мнения не учитывать "відсутній діапазон", в котором произошли главные события, повлиявшие на изменение количественного и национального состава населения -, то это действительно yanyura Повідомлень: 5281 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1227 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 00:35 budivelnik написав: Можна надіятись що не будуть відрізнятись

Лозунги Порошенка 2019 і Зеленського 2024...якщо останній дотягне. Можна надіятись що не будуть відрізнятисьЛозунги Порошенка 2019 і Зеленського 2024...якщо останній дотягне.

Ну если такое произойдет, то и результаты Порошенка 2019 и Зеленского 2024 будут похожими. Ну если такое произойдет, то и результаты Порошенка 2019 и Зеленского 2024 будут похожими. Tegularius Повідомлень: 1116 З нами з: 11.02.14 Подякував: 156 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 01:33 Я чудово памятаю що я їв , як вдягався, куди міг поїхати в 1970-1995 роках



Класс! Это пишет человек, кот. в 1970 было 4 года!

Ну и диапазон восхищает. Объединять в один период жизнь не то что в разных условиях, но даже в разных государствах! Класс! Это пишет человек, кот. в 1970 было 4 года!Ну и диапазон восхищает. Объединять в один период жизнь не то что в разных условиях, но даже в разных государствах! Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15311 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4014 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5409541054115412 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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