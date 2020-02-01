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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 02 лют, 2020 00:27
budivelnik написав:
Чисельність українського населення практично не змінилась
1989 90,4% * 2747703=2483923
2014 94,8% * 2538436=2406437
Ты забыл вычесть из этой таблички свою родню и несколько сот тысяч своих земляков покинувших Украину надолго или навсегда.
Последняя качественная перепись была в Украине в 1989г.Уже в 2001г не видел никаких переписчиков, данные брались из жеков или вообще с фонаря. Потом 20 лет никто вообще никого не считал.
Откуда ты берёшь свои таблички за 2014г для меня полная загадка
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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:32
budivelnik
Если для доказательства своего мнения не учитывать "відсутній діапазон", в котором произошли главные события, повлиявшие на изменение количественного и национального состава населения - ВМВ
, то это действительно
верх дегенератизму
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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:35
budivelnik написав:
Можна надіятись що не будуть відрізнятись
Лозунги Порошенка 2019 і Зеленського 2024...якщо останній дотягне.
Ну если такое произойдет, то и результаты Порошенка 2019 и Зеленского 2024 будут похожими.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 01:33
Я чудово памятаю що я їв , як вдягався, куди міг поїхати в 1970-1995 роках
Класс! Это пишет человек, кот. в 1970 было 4 года!
Ну и диапазон восхищает. Объединять в один период жизнь не то что в разных условиях, но даже в разных государствах!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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