Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Чисельність українського населення практично не змінилась 1989 90,4% * 2747703=2483923 2014 94,8% * 2538436=2406437
Ты забыл вычесть из этой таблички свою родню и несколько сот тысяч своих земляков покинувших Украину надолго или навсегда. Последняя качественная перепись была в Украине в 1989г.Уже в 2001г не видел никаких переписчиков, данные брались из жеков или вообще с фонаря. Потом 20 лет никто вообще никого не считал. Откуда ты берёшь свои таблички за 2014г для меня полная загадка
budivelnik Если для доказательства своего мнения не учитывать "відсутній діапазон", в котором произошли главные события, повлиявшие на изменение количественного и национального состава населения - ВМВ, то это действительно
shapo Зачем Вы спорите с человеком, которому плевать на всякую логику и не только. Хвастает цифрами, совершенно не думая. Вроде не знает, что количество поляков в 1959 резко упало по сравнению с 1939 благодаря тому, что их депортировали после войны (с 30 до 2,8%), а количество евреев снизилось с 12 до 1,4% благодаря нацистам и их помощникам из земляков будивельника. После 1959 доли "инородцев" были незначительны и их изменение большой роли не играло. Он даже не замечает, что население росло в клятом совке до 1989, а после обретения свободы почему-то начало снижаться. Хотя он перед этим хвастался перед Вами как благодаря ему приросла украинская нация по сравнению с падением количества евреев на Вашем примере. Вообще, сегодняшние посты это нечто. Впечатление такое, что человек не думает, что пишет, по принципу "что у трезвого на уме, у пьяного на языке".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Я чудово памятаю що я їв , як вдягався, куди міг поїхати в 1970-1995 роках
Класс! Это пишет человек, кот. в 1970 было 4 года! Ну и диапазон восхищает. Объединять в один период жизнь не то что в разных условиях, но даже в разных государствах!
Еще доставляет бредок относительно сравнения возможностей и доступных благ разных эпох. Может думает, что у европейцев Ryanair был годов эдак с 1950-х, а у американцев - по Макинтошу в каждой квартире с момента выпуска первой линейки в 1984-м?
budivelnik написав:Як мінус три єврея і плюс 2 українці змінюють національний склад України і це всього за 20 років.
Оставляя за скобками лютейшую ксенофобию содержания комментария, разоблачу бредовость приведенных цифр.
Динамика населения Украины украинской национальности (в скобках доля от общего населения): 1959-й - 32,2 млн человек (76,8%); 1970-й - 35,3 млн человек (74,9%); 1979-й - 36,5 млн человек (73,6%); 1989-й - 37,5 млн человек (72,7%); 2001-й - 37,5 млн человек (77,8%).
Как мы отчетливо можем видеть, при клятом совке количество украинцев ( этнических украинцев, а не "просто" граждан УССР) активно росло. В независимой Украине - расти перестало (а общее население, как хорошо известно - резко начало падать).
Так что, budivelnik, никаких "плюс 2 українці" в целом по стране нет и в помине! И это еще нужно учесть, что при переписи 2001-го года просто напросто часть украинцев не-украинской национальности назвалась украинцами украинской национальности (не исключено, что из-за ксенофобии подобной твоей) - доля сама по себе с 73% до 78% вырасти не могла...
PS: какие цифры были на начало 2014-го до известных событий можно только гадать (перепись 2001-го - последняя). Но предполагаю, что уже этнических украинцев было не более 35 млн...
PPS: вот тебе наглядные результаты ущербности политики "национального государства" - государство должно быть социальным, иначе даже титульная нация будет вымирать...