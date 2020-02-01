Додано: Нед 02 лют, 2020 02:08

shapo

Зачем Вы спорите с человеком, которому плевать на всякую логику и не только.

Хвастает цифрами, совершенно не думая.

Вроде не знает, что количество поляков в 1959 резко упало по сравнению с 1939 благодаря тому, что их депортировали после войны (с 30 до 2,8%), а количество евреев снизилось с 12 до 1,4% благодаря нацистам и их помощникам из земляков будивельника.

После 1959 доли "инородцев" были незначительны и их изменение большой роли не играло.

Он даже не замечает, что население росло в клятом совке до 1989, а после обретения свободы почему-то начало снижаться. Хотя он перед этим хвастался перед Вами как благодаря ему приросла украинская нация по сравнению с падением количества евреев на Вашем примере.

Вообще, сегодняшние посты это нечто. Впечатление такое, что человек не думает, что пишет, по принципу "что у трезвого на уме, у пьяного на языке".

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан.