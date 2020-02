Додано: Нед 02 лют, 2020 08:00

zРадио написав: budivelnik написав: Як мінус три єврея і плюс 2 українці змінюють національний склад України і це всього за 20 років.

Як мінус три єврея і плюс 2 українці змінюють національний склад України і це всього за 20 років.



Оставляя за скобками лютейшую ксенофобию содержания комментария, разоблачу бредовость приведенных цифр.



Динамика населения Украины украинской национальности (в скобках доля от общего населения):

1959-й - 32,2 млн человек (76,8%);

1970-й - 35,3 млн человек (74,9%);

1979-й - 36,5 млн человек (73,6%);

1989-й - 37,5 млн человек (72,7%);

2001-й - 37,5 млн человек (77,8%).



Как мы отчетливо можем видеть, при клятом совке количество украинцев (этнических украинцев, а не "просто" граждан УССР) активно росло. В независимой Украине - расти перестало (а общее население и вообще резко начало падать).



Так что, budivelnik, никаких "плюс 2 українці" нет и в помине! И это еще нужно учитывать, что при переписи 2001-го года просто напросто часть украинцев не-украинской национальности назвалась украинцами украинской национальности (не исключено, что из-за ксенофобии подобной твоей) - доля сама по себе с 73% до 78% вырасти не могла...



PS: какие цифры были на начало 2014-го можно только гадать (перепись 2001-го - последняя). Но предполагаю, что уже тогда этнических украинцев было не более 35 млн...



PPS: вот тебе наглядные результаты ущербности политики "национального государства" - государство должно быть в первую очередь социальным, иначе даже титульная нация будет вымирать...



якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/