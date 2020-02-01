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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 02 лют, 2020 08:15
ЛАД написав:shapo
Зачем Вы спорите с человеком, которому плевать на всякую логику и не только.
Хвастает цифрами, совершенно не думая.
Вроде не знает, что количество поляков в 1959 резко упало по сравнению с 1939 благодаря тому, что их депортировали после войны (с 30 до 2,8%), а количество евреев снизилось с 12 до 1,4% благодаря нацистам и их помощникам из земляков будивельника.
После 1959 доли "инородцев" были незначительны и их изменение большой роли не играло.
Он даже не замечает, что население росло в клятом совке до 1989, а после обретения свободы почему-то начало снижаться. Хотя он перед этим хвастался перед Вами как благодаря ему приросла украинская нация по сравнению с падением количества евреев на Вашем примере.
Вообще, сегодняшние посты это нечто. Впечатление такое, что человек не думает, что пишет, по принципу "что у трезвого на уме, у пьяного на языке".
Обычно стараюсь этого не делать, но вчера не сдержался
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Додано: Нед 02 лют, 2020 08:41
budivelnik написав: shapo написав:
Сейчас нет никаких погромов кроме бытового антисемитизма и не будет т.к. есть государство Израиль которое разберется с погромщиками в любой стране.
Речь идет о прошлом.
Треуголку поправ..
Якби не СРСР в 1949 і не США потім - араби вам би давно вже секір башка зробили
І при цьому
Якби не митрополит Шептицький в Галичині і тисячі Українців в Україні, Білорусії чи Польщі- не прихистили твоїх соплемінників від газових камер - то не було б кому той Ізраїль будувати
Так що навчись бути вдячним, бо не я живу в ізраїлі а ти в Україні, а людина повинна поважати права господарів( які до того ж допомогли їй вижити)
Так що
Вчера пропустил.
Клятый тобой СССР которому ты служил прапором в ГСВГ сыграл в 1948г основную роль в признании государства в ООН. Ни СССР, ни США, никакая другая страна никогда не воевала за Израиль. СССР поставлял оружие через Чехословакию в 1948г,зато после 1967г стал не только снабжать им арабов, но и воевать в воздухе на их стороне. До 1967г Израиль покупал оружие у Франции, после - у США. С 80-х подлодки у Германии.
Сказки про Шептицкого рассказывай у себя на лавочке. Он радостно приветствовал немцев и молчал по поводу уничтожения евреев твоими и его земляками начиная с 30 июня 1941г.и если малочисленные евреи у вас и выжили, то не благодаря вам, а вопреки.
И почему ты, мелкий шинкарь из Галичины, называешь себя хозяином в Украине?
Ты никто и звать тебя никак
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shapo
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