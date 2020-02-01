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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 02 лют, 2020 08:15
ЛАД написав:shapo
Зачем Вы спорите с человеком, которому плевать на всякую логику и не только.
Хвастает цифрами, совершенно не думая.
Вроде не знает, что количество поляков в 1959 резко упало по сравнению с 1939 благодаря тому, что их депортировали после войны (с 30 до 2,8%), а количество евреев снизилось с 12 до 1,4% благодаря нацистам и их помощникам из земляков будивельника.
После 1959 доли "инородцев" были незначительны и их изменение большой роли не играло.
Он даже не замечает, что население росло в клятом совке до 1989, а после обретения свободы почему-то начало снижаться. Хотя он перед этим хвастался перед Вами как благодаря ему приросла украинская нация по сравнению с падением количества евреев на Вашем примере.
Вообще, сегодняшние посты это нечто. Впечатление такое, что человек не думает, что пишет, по принципу "что у трезвого на уме, у пьяного на языке".
Обычно стараюсь этого не делать, но вчера не сдержался
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Додано: Нед 02 лют, 2020 08:41
budivelnik написав: shapo написав:
Сейчас нет никаких погромов кроме бытового антисемитизма и не будет т.к. есть государство Израиль которое разберется с погромщиками в любой стране.
Речь идет о прошлом.
Треуголку поправ..
Якби не СРСР в 1949 і не США потім - араби вам би давно вже секір башка зробили
І при цьому
Якби не митрополит Шептицький в Галичині і тисячі Українців в Україні, Білорусії чи Польщі- не прихистили твоїх соплемінників від газових камер - то не було б кому той Ізраїль будувати
Так що навчись бути вдячним, бо не я живу в ізраїлі а ти в Україні, а людина повинна поважати права господарів( які до того ж допомогли їй вижити)
Так що
Вчера пропустил.
Клятый тобой СССР которому ты служил прапором в ГСВГ сыграл в 1948г основную роль в признании государства в ООН. Ни СССР, ни США, никакая другая страна никогда не воевала за Израиль. СССР поставлял оружие через Чехословакию в 1948г,зато после 1967г стал не только снабжать им арабов, но и воевать в воздухе на их стороне. До 1967г Израиль покупал оружие у Франции, после - у США. С 80-х подлодки у Германии.
Сказки про Шептицкого рассказывай у себя на лавочке. Он радостно приветствовал немцев и молчал по поводу уничтожения евреев твоими и его земляками начиная с 30 июня 1941г.и если малочисленные евреи у вас и выжили, то не благодаря вам, а вопреки.
И почему ты, мелкий лавочник из Галичины, называешь себя хозяином в Украине?
Ты никто и звать тебя никак
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Додано: Нед 02 лют, 2020 10:05
zРадио написав:
вот тебе наглядные результаты ущербности политики "национального государства" - государство должно быть в первую очередь социальным, иначе даже титульная нация будет вымирать...
Погоджуюся в тому плані, що держава перш за все, це про якість життя громадян в ній. На першому місці - хліб, матеріальне, а не духовне. Погано це чи ні, це просто факт. Більшість населення - обивателі. Лише нагодувавши свій народ, можна привчати до високого і світлого. А кидати гасла про патріотизм і як Родину любить, це не ефективний шлях перетворення дійсності. Тут треба діяти як технічний менеджер. І виходити не з ідеалістичних міркувань, а з реальності. Деякі ж з реальністю не хочуть рахуватися, але ж тоді реальність в майбутньому приготує сюрпризи для того сліпця.
Що стосується ідеї національної держави, ця ідея має право на життя. Хоча глобалізація і нивелює національний аспект. І ми бачимо мультикультурні держави (де є певні проблеми). Я проти глобалізації і виступаю саме за державу, що захищає СВОЄ: свій нарід, мову, культуру, економіку. Є вічні національні інтереси. Це в жодному випадку не заперечує шановливе ставлення до інших культур і народів, що проживають в Україні і є її повноцінними громадянами. Вони такі самі українці, незважаючи на їх кровне походження і національність. І ніхто не має права їм тикати, що вони другосортні. Хто ж не вважає себе українцем, має повне право змінити місце проживання і громадянство. Я проти ксенофобії. Просто в своїй хаті своя правда, і сила, і воля...
До речі Британія вийшла зі спільної європейської хати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 10:36
shapo написав: flyman написав:
якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське
Почему это ты и галицкий рагуль представляют собой Украину?
В Украине вообще всё дико. Украинцы 28 лет назад получили независимое государство, которое разокрали в хлам. На Львовщине вообще с головой не дружат. Дорога жизни из Львова в Польшу, 40 километров, как после бомбежки. Весь Львов по ней раз в месяц ездит, а на дорогу деньги скорее всего тоже украдены. Думаю во всем евреи и рептилоиды виноваты.
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