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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5410541154125413 Додано: Нед 02 лют, 2020 08:15 ЛАД написав: shapo

Зачем Вы спорите с человеком, которому плевать на всякую логику и не только.

Хвастает цифрами, совершенно не думая.

Вроде не знает, что количество поляков в 1959 резко упало по сравнению с 1939 благодаря тому, что их депортировали после войны (с 30 до 2,8%), а количество евреев снизилось с 12 до 1,4% благодаря нацистам и их помощникам из земляков будивельника.

После 1959 доли "инородцев" были незначительны и их изменение большой роли не играло.

Он даже не замечает, что население росло в клятом совке до 1989, а после обретения свободы почему-то начало снижаться. Хотя он перед этим хвастался перед Вами как благодаря ему приросла украинская нация по сравнению с падением количества евреев на Вашем примере.

Вообще, сегодняшние посты это нечто. Впечатление такое, что человек не думает, что пишет, по принципу "что у трезвого на уме, у пьяного на языке". Зачем Вы спорите с человеком, которому плевать на всякую логику и не только.Хвастает цифрами, совершенно не думая.Вроде не знает, что количество поляков в 1959 резко упало по сравнению с 1939 благодаря тому, что их депортировали после войны (с 30 до 2,8%), а количество евреев снизилось с 12 до 1,4% благодаря нацистам и их помощникам из земляков будивельника.После 1959 доли "инородцев" были незначительны и их изменение большой роли не играло.Он даже не замечает, что население росло в клятом совке до 1989, а после обретения свободы почему-то начало снижаться. Хотя он перед этим хвастался перед Вами как благодаря ему приросла украинская нация по сравнению с падением количества евреев на Вашем примере.Вообще, сегодняшние посты это нечто. Впечатление такое, что человек не думает, что пишет, по принципу "что у трезвого на уме, у пьяного на языке".

Обычно стараюсь этого не делать, но вчера не сдержался Обычно стараюсь этого не делать, но вчера не сдержался Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2746 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 08:41 budivelnik написав: shapo написав: Сейчас нет никаких погромов кроме бытового антисемитизма и не будет т.к. есть государство Израиль которое разберется с погромщиками в любой стране.

Речь идет о прошлом. Сейчас нет никаких погромов кроме бытового антисемитизма и не будет т.к. есть государство Израиль которое разберется с погромщиками в любой стране.Речь идет о прошлом. Треуголку поправ..

Якби не СРСР в 1949 і не США потім - араби вам би давно вже секір башка зробили

І при цьому

Якби не митрополит Шептицький в Галичині і тисячі Українців в Україні, Білорусії чи Польщі- не прихистили твоїх соплемінників від газових камер - то не було б кому той Ізраїль будувати

Так що навчись бути вдячним, бо не я живу в ізраїлі а ти в Україні, а людина повинна поважати права господарів( які до того ж допомогли їй вижити)

Так що Треуголку поправ..Якби не СРСР в 1949 і не США потім - араби вам би давно вже секір башка зробилиІ при цьомуЯкби не митрополит Шептицький в Галичині і тисячі Українців в Україні, Білорусії чи Польщі- не прихистили твоїх соплемінників від газових камер - то не було б кому той Ізраїль будуватиТак що навчись бути вдячним, бо не я живу в ізраїлі а ти в Україні, а людина повинна поважати права господарів( які до того ж допомогли їй вижити)Так що

Вчера пропустил.

Клятый тобой СССР которому ты служил прапором в ГСВГ сыграл в 1948г основную роль в признании государства в ООН. Ни СССР, ни США, никакая другая страна никогда не воевала за Израиль. СССР поставлял оружие через Чехословакию в 1948г,зато после 1967г стал не только снабжать им арабов, но и воевать в воздухе на их стороне. До 1967г Израиль покупал оружие у Франции, после - у США. С 80-х подлодки у Германии.

Сказки про Шептицкого рассказывай у себя на лавочке. Он радостно приветствовал немцев и молчал по поводу уничтожения евреев твоими и его земляками начиная с 30 июня 1941г.и если малочисленные евреи у вас и выжили, то не благодаря вам, а вопреки.

И почему ты, мелкий лавочник из Галичины, называешь себя хозяином в Украине?

Ты никто и звать тебя никак Вчера пропустил.Клятый тобой СССР которому ты служил прапором в ГСВГ сыграл в 1948г основную роль в признании государства в ООН. Ни СССР, ни США, никакая другая страна никогда не воевала за Израиль. СССР поставлял оружие через Чехословакию в 1948г,зато после 1967г стал не только снабжать им арабов, но и воевать в воздухе на их стороне. До 1967г Израиль покупал оружие у Франции, после - у США. С 80-х подлодки у Германии.Сказки про Шептицкого рассказывай у себя на лавочке. Он радостно приветствовал немцев и молчал по поводу уничтожения евреев твоими и его земляками начиная с 30 июня 1941г.и если малочисленные евреи у вас и выжили, то не благодаря вам, а вопреки.И почему ты, мелкий лавочник из Галичины, называешь себя хозяином в Украине?Ты никто и звать тебя никак Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2746 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 10:05 zРадио написав: вот тебе наглядные результаты ущербности политики "национального государства" - государство должно быть в первую очередь социальным, иначе даже титульная нация будет вымирать...

вот тебе наглядные результаты ущербности политики "национального государства" - государство должно быть в первую очередь социальным, иначе даже титульная нация будет вымирать...

Погоджуюся в тому плані, що держава перш за все, це про якість життя громадян в ній. На першому місці - хліб, матеріальне, а не духовне. Погано це чи ні, це просто факт. Більшість населення - обивателі. Лише нагодувавши свій народ, можна привчати до високого і світлого. А кидати гасла про патріотизм і як Родину любить, це не ефективний шлях перетворення дійсності. Тут треба діяти як технічний менеджер. І виходити не з ідеалістичних міркувань, а з реальності. Деякі ж з реальністю не хочуть рахуватися, але ж тоді реальність в майбутньому приготує сюрпризи для того сліпця.



Що стосується ідеї національної держави, ця ідея має право на життя. Хоча глобалізація і нивелює національний аспект. І ми бачимо мультикультурні держави (де є певні проблеми). Я проти глобалізації і виступаю саме за державу, що захищає СВОЄ: свій нарід, мову, культуру, економіку. Є вічні національні інтереси. Це в жодному випадку не заперечує шановливе ставлення до інших культур і народів, що проживають в Україні і є її повноцінними громадянами. Вони такі самі українці, незважаючи на їх кровне походження і національність. І ніхто не має права їм тикати, що вони другосортні. Хто ж не вважає себе українцем, має повне право змінити місце проживання і громадянство. Я проти ксенофобії. Просто в своїй хаті своя правда, і сила, і воля... До речі Британія вийшла зі спільної європейської хати. Погоджуюся в тому плані, що держава перш за все, це про якість життя громадян в ній. На першому місці - хліб, матеріальне, а не духовне. Погано це чи ні, це просто факт. Більшість населення - обивателі. Лише нагодувавши свій народ, можна привчати до високого і світлого. А кидати гасла про патріотизм і як Родину любить, це не ефективний шлях перетворення дійсності. Тут треба діяти як технічний менеджер. І виходити не з ідеалістичних міркувань, а з реальності. Деякі ж з реальністю не хочуть рахуватися, але ж тоді реальність в майбутньому приготує сюрпризи для того сліпця.Що стосується ідеї національної держави, ця ідея має право на життя. Хоча глобалізація і нивелює національний аспект. І ми бачимо мультикультурні держави (де є певні проблеми). Я проти глобалізації і виступаю саме за державу, що захищає СВОЄ: свій нарід, мову, культуру, економіку. Є вічні національні інтереси. Це в жодному випадку не заперечує шановливе ставлення до інших культур і народів, що проживають в Україні і є її повноцінними громадянами. Вони такі самі українці, незважаючи на їх кровне походження і національність. І ніхто не має права їм тикати, що вони другосортні. Хто ж не вважає себе українцем, має повне право змінити місце проживання і громадянство. Я проти ксенофобії. Просто в своїй хаті своя правда, і сила, і воля...До речі Британія вийшла зі спільної європейської хати. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27468 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 10:36 shapo написав: flyman написав: якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське

Почему это ты и галицкий рагуль представляют собой Украину? Почему это ты и галицкий рагуль представляют собой Украину?

В Украине вообще всё дико. Украинцы 28 лет назад получили независимое государство, которое разокрали в хлам. На Львовщине вообще с головой не дружат. Дорога жизни из Львова в Польшу, 40 километров, как после бомбежки. Весь Львов по ней раз в месяц ездит, а на дорогу деньги скорее всего тоже украдены. Думаю во всем евреи и рептилоиды виноваты. В Украине вообще всё дико. Украинцы 28 лет назад получили независимое государство, которое разокрали в хлам. На Львовщине вообще с головой не дружат. Дорога жизни из Львова в Польшу, 40 километров, как после бомбежки. Весь Львов по ней раз в месяц ездит, а на дорогу деньги скорее всего тоже украдены. Думаю во всем евреи и рептилоиды виноваты. innamax2008

Повідомлень: 355 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5410541154125413 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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