Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:shapo Зачем Вы спорите с человеком, которому плевать на всякую логику и не только. Хвастает цифрами, совершенно не думая. Вроде не знает, что количество поляков в 1959 резко упало по сравнению с 1939 благодаря тому, что их депортировали после войны (с 30 до 2,8%), а количество евреев снизилось с 12 до 1,4% благодаря нацистам и их помощникам из земляков будивельника. После 1959 доли "инородцев" были незначительны и их изменение большой роли не играло. Он даже не замечает, что население росло в клятом совке до 1989, а после обретения свободы почему-то начало снижаться. Хотя он перед этим хвастался перед Вами как благодаря ему приросла украинская нация по сравнению с падением количества евреев на Вашем примере. Вообще, сегодняшние посты это нечто. Впечатление такое, что человек не думает, что пишет, по принципу "что у трезвого на уме, у пьяного на языке".
Обычно стараюсь этого не делать, но вчера не сдержался
shapo написав:Сейчас нет никаких погромов кроме бытового антисемитизма и не будет т.к. есть государство Израиль которое разберется с погромщиками в любой стране. Речь идет о прошлом.
Треуголку поправ.. Якби не СРСР в 1949 і не США потім - араби вам би давно вже секір башка зробили І при цьому Якби не митрополит Шептицький в Галичині і тисячі Українців в Україні, Білорусії чи Польщі- не прихистили твоїх соплемінників від газових камер - то не було б кому той Ізраїль будувати Так що навчись бути вдячним, бо не я живу в ізраїлі а ти в Україні, а людина повинна поважати права господарів( які до того ж допомогли їй вижити) Так що
Вчера пропустил. Клятый тобой СССР которому ты служил прапором в ГСВГ сыграл в 1948г основную роль в признании государства в ООН. Ни СССР, ни США, никакая другая страна никогда не воевала за Израиль. СССР поставлял оружие через Чехословакию в 1948г,зато после 1967г стал не только снабжать им арабов, но и воевать в воздухе на их стороне. До 1967г Израиль покупал оружие у Франции, после - у США. С 80-х подлодки у Германии. Сказки про Шептицкого рассказывай у себя на лавочке. Он радостно приветствовал немцев и молчал по поводу уничтожения евреев твоими и его земляками начиная с 30 июня 1941г.и если малочисленные евреи у вас и выжили, то не благодаря вам, а вопреки. И почему ты, мелкий лавочник из Галичины, называешь себя хозяином в Украине? Ты никто и звать тебя никак
zРадио написав: вот тебе наглядные результаты ущербности политики "национального государства" - государство должно быть в первую очередь социальным, иначе даже титульная нация будет вымирать...
Погоджуюся в тому плані, що держава перш за все, це про якість життя громадян в ній. На першому місці - хліб, матеріальне, а не духовне. Погано це чи ні, це просто факт. Більшість населення - обивателі. Лише нагодувавши свій народ, можна привчати до високого і світлого. А кидати гасла про патріотизм і як Родину любить, це не ефективний шлях перетворення дійсності. Тут треба діяти як технічний менеджер. І виходити не з ідеалістичних міркувань, а з реальності. Деякі ж з реальністю не хочуть рахуватися, але ж тоді реальність в майбутньому приготує сюрпризи для того сліпця.
Що стосується ідеї національної держави, ця ідея має право на життя. Хоча глобалізація і нивелює національний аспект. І ми бачимо мультикультурні держави (де є певні проблеми). Я проти глобалізації і виступаю саме за державу, що захищає СВОЄ: свій нарід, мову, культуру, економіку. Є вічні національні інтереси. Це в жодному випадку не заперечує шановливе ставлення до інших культур і народів, що проживають в Україні і є її повноцінними громадянами. Вони такі самі українці, незважаючи на їх кровне походження і національність. І ніхто не має права їм тикати, що вони другосортні. Хто ж не вважає себе українцем, має повне право змінити місце проживання і громадянство. Я проти ксенофобії. Просто в своїй хаті своя правда, і сила, і воля... До речі Британія вийшла зі спільної європейської хати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
flyman написав:якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське
Почему это ты и галицкий рагуль представляют собой Украину?
В Украине вообще всё дико. Украинцы 28 лет назад получили независимое государство, которое разокрали в хлам. На Львовщине вообще с головой не дружат. Дорога жизни из Львова в Польшу, 40 километров, как после бомбежки. Весь Львов по ней раз в месяц ездит, а на дорогу деньги скорее всего тоже украдены. Думаю во всем евреи и рептилоиды виноваты.
shapo написав:Сказки про Шептицкого рассказывай у себя на лавочке. Он радостно приветствовал немцев и молчал по поводу уничтожения евреев твоими и его земляками начиная с 30 июня 1941г.и если малочисленные евреи у вас и выжили, то не благодаря вам, а вопреки.
Так одноплемінники теж, чомусь, розповідають казки про Шептицького і навіть нагороджують: https://www.bbc.com/ukrainian/entertain ... um=twitter Американська організація боротьби з антисемітизмом нагородила митрополита Андрея Шептицького за "відвагу та героїзм у порятунку євреїв" у часи Другої світової війни.
Про це Антидифамаційна ліга повідомила 1 листопада.
Андрей Шептицький очолював Українську греко-католицьку церкву від 1900 року і до своєї смерті у 1944-у.
Його посмертно вшанували нагородою імені Яна Карського.
Американська організація відзначила "сміливі зусилля" Андрея Шептицького із порятунку українських євреїв, адже митрополит надавав їм фальшиві документи та притулок у часи, коли такі дії каралися смертю.
Мабуть, американським євреям трохи відніше, здаля, ніж казахським.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
flyman написав:якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське
Почему это ты и галицкий рагуль представляют собой Украину?
Україну повинні представляти казахский єврей і київський манкурт.
Україну повинні презентувати українці. Я не бачив в дописах людей, які тут присутні, щоб вони виступали проти українців. Бо власне і є українцями. Критика йде саме держави, як бюрократичного апарату і інструменту загального примусу. Треба розрізняти поняття держави і країни. Наша держава - не наша, не належить українцям. Задача - повернути державу саме українцям, демонтувати залишки імперії і феодалізму, модернізувати економіку, відродити мову і національну культуру.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
ЛАД написав:Не так, как у нас, Вы сами расписали. Путч на территории Чехословакии был подавлен (у нас - нет). Нападения после этого были с территории Германии. Непосредственно перед Мюнхеном Гитлер откровенно говорил о прямом нападении на Чехословакию, т.е. о самой обычной, а никакой не "гибридной" войне.
Путін теж погрожував Турчинову і Ко, спочатку в Криму, потім на Донбасі. Путч ми майже задушили, але перешкодила пряма агресія, з території РФ. Зрештою, окупація Судетів Гітлером була неминучою, чи по кримському, чи по донбаському сценарію. Після Судетів була Чехословачинна, потім Польща і т.д. Путін зупинився.
Никаких ультиматумов или террит. требований у Путина не было, Крым он захватил просто и безыскусно, без всяких угроз. Путч мы "майже задушили" - во-первых, майже, во-вторых, произошло это через несколько месяцев, после того как "независимые республики" успели провести "выборы" и референдум (в отличие от чехов, где это произошло практически моментально). Оккупация Судетов "була неминучою" в условиях "непротивления сторон". При минимальной решительности Запада дело закончилось бы пшиком. Но... страх
Западные европейцы понесли в Первой мировой самые большие потери за всю свою историю. В Первую мировую погибло вдвое больше британцев, втрое больше бельгийцев и вчетверо больше французов, чем во Вторую мировую.
Англия и Франция смертельно боялись новой войны. Мир любой ценой! Вот причина политики умиротворения Германии в 30-е годы.
— Во Франции вообще низкая рождаемость, кроме того, мы понесли тяжелые потери во время последней войны, — говорил начальник генштаба французской армии генерал Морис Гюстав Гамелен. — Мы не перенесем нового кровопролития.
Во время Первой мировой, 31 мая 1915 года, немецкий дирижабль неожиданно появился над Лондоном и сбросил несколько бомб. С 1917 года начались налеты аэропланов. В Первую мировую от налетов погибли 670 британцев, но психологический шок был сильнейшим. Лондонцы прятались на станциях подземки и не хотели выходить.
Когда решалась судьба Чехословакии, в сентябре 1938 года, всех призывали немедленно получить противогазы. Объявления делались во время футбольных матчей, в кинотеатрах перед началом фильма, в церквях. По Лондону ездили специальные автобусы, раздававшие противогазы. Широко известный снимок матери с коляской на случай газовой атаки Великобритании 1938 года
Лондонцы с ужасом представляли себе, как облака отравляющего газа накроют город, как они ослепнут и задохнутся. Химического оружия опасались так же, как сейчас атомной бомбы. Пессимисты предсказывали, что Лондон будет охвачен хаосом, больницы переполнятся, транспорт перестанет работать, и толпы бездомных потребуют немедленно заключить мир…
— Как ужасно, — сокрушался Невилл Чемберлен, выступая по радио, — что мы должны рыть окопы из-за столкновения в далекой от нас стране между народами, о которых мы почти ничего не знаем. Как бы мы ни симпатизировали маленькой стране, столкнувшейся с большой и мощной державой, мы ни при каких обстоятельствах не можем позволить вовлечь Британскую империю в войну только по этой причине. Война — это кошмар.
ЛАД написав:Не были бы так сильны антибольшевистские настроения в той же Англии, не было бы надежд "канализировать" агрессию Гитлера на восток, возможно, и настроения были бы другие, и история сложилась бы иначе.
Можливо. Ми вже не взнаємо, так як і вони не знали майбутнього...
Согласен, это бесспорно. Такие рассуждения, в общем, бесполезны, так же как рассуждения о влиянии времени освобождения от татаро-монгольского ига на сегодняшнюю политику.
Но в общем-то, этот пост я написал ради другого. У нас как-то не упоминают об этой странице истории. Говорим о зверствах гитлеровского и сталинского режима. Но вот как сложилась судьба судетских немцев после поражения Германии.
Весной — летом 1945 года к немцам Чехословакии применялись следующие дискриминационные меры: они были обязаны регулярно отмечаться в полиции, им запрещалось покидать своё место жительства, они были обязаны носить нашивки «N» — «немец» или повязку со свастикой, у них были конфискованы автомобили, мотоциклы и велосипеды, им запрещалось пользоваться общественным транспортом, посещать публичные места, им запрещалось ходить по тротуарам, им запрещалось иметь радио, телефон и использовать их, им запрещалось разговаривать в публичных местах по-немецки, они были обязаны посещать магазины только в определённое время, и так далее
В 1945—1946 годах из Чехословакии было депортировано более 3 миллионов человек. Несмотря на распоряжения Бенеша, согласно которым «перемещение немецкого населения, разумеется, должно производиться ненасильственно и не по-нацистски» (речь к Временному национальному собранию 28 октября 1945 года), депортация сопровождалась многочисленными убийствами и издевательствами над мирным населением. Во время депортации погибло 18 816 немцев, из них 5 596 убито, 3411 совершило самоубийство (по утверждению официальных источников), 6 615 умерло в концентрационных лагерях, 1 481 погиб при транспортировке, 705 сразу после транспортировки, 629 во время побега и 379 по неизвестным причинам. Множество было искалечено в результате издевательств или изнасиловано
Вначале для немцев были введены ограничения. Юристы Бенеша недолго ломали над ними голову, они просто взяли ограничения для евреев по нацистским Нюрнбергским законам и везде заменили евреев на немцев. Находящиеся в республике немцы должны были: как ссыльные регулярно отмечаться в полиции; носить повязку с буквой “N” (немец); посещать магазины только в разрешенное для них время; у немцев были отобраны не только автомобили и мотоциклы, но и велосипеды, ездить на вело им было нельзя; запрещалось пользование общественным транспортом — только пешком и не по тротуарам; запрещалось иметь радио и телефоны; нельзя было говорить по-немецки в общественных местах, например, на улицах. ....К вопросу о справедливости при выселении можно сказать, что во многих случаях по инерции выселялись вернувшиеся в Судеты немецкоязычные евреи и бывшие узники концлагерей. Кто бы с ними разбирался?! Заметим также, что активные нацисты, эсэсовцы и прочие кандидаты в военные преступники в основном уже скрылись из мест, где их знали, ещё при приближении союзных войск. ...Выселяемых отправляли голыми, иногда просто буквально, как тех немок, которых в этом виде гнали через Рудные горы в советскую зону оккупации Германии. Советские офицеры, вообще говоря мало склонные к покровительству жителям Рейха, позаботились их одеть в трофейные вермахтовские мундиры. В любом случае у экспатриированных немцев была заранее отнята вся их собственность от домов и земель до шуб и домашнего имущества.
Всего выселение около 3 млн немцев из Чехословакии было осуществлено в три этапа - с 1945 по 1951 год. Только по официальным чешским данным, за время депортации погибли 18816 человек, многие были покалечены или подвергались насилию. Судьба более 200 тысяч немцев и вовсе остается неизвестной до сих пор.
Я это всё к чему. Это даже не о судетских немцах. Их можно (и нужно) пожалеть, но можно понять и чехов (об этом хорошо написано в заметках Берковича, не буду повторять). Это к тому, что не нужно забывать об исторических условиях. И не нужно рисовать розовыми красками западные демократии. Бенеш не был ни коммунистом, ни нацистом, а вполне себе "демократом", но законы Бенеша были приняты, и Сталин к этому не имел никакого отношения. Западные демократии, конечно, сами ничего плохого судетским немцам не сделали, но они просто "закрыли глаза" и на законы Бенеша, и на практическую реализацию.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Козак-характерник написав:Я не бачив в дописах людей, які тут присутні, щоб вони виступали проти українців. Бо власне і є українцями. Критика йде саме держави, як бюрократичного апарату і інструменту загального примусу. Треба розрізняти поняття держави і країни. Наша держава - не наша, не належить українцям
Якось дивно виходить - всі українці, а держава їм не належить. Вистачає і на форумі, і в державі українофобів, не залежно від їх національності.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.