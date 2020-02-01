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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5411541254135414> Додано: Нед 02 лют, 2020 08:15 ЛАД написав: shapo

Зачем Вы спорите с человеком, которому плевать на всякую логику и не только.

Хвастает цифрами, совершенно не думая.

Вроде не знает, что количество поляков в 1959 резко упало по сравнению с 1939 благодаря тому, что их депортировали после войны (с 30 до 2,8%), а количество евреев снизилось с 12 до 1,4% благодаря нацистам и их помощникам из земляков будивельника.

После 1959 доли "инородцев" были незначительны и их изменение большой роли не играло.

Он даже не замечает, что население росло в клятом совке до 1989, а после обретения свободы почему-то начало снижаться. Хотя он перед этим хвастался перед Вами как благодаря ему приросла украинская нация по сравнению с падением количества евреев на Вашем примере.

Вообще, сегодняшние посты это нечто. Впечатление такое, что человек не думает, что пишет, по принципу "что у трезвого на уме, у пьяного на языке". Зачем Вы спорите с человеком, которому плевать на всякую логику и не только.Хвастает цифрами, совершенно не думая.Вроде не знает, что количество поляков в 1959 резко упало по сравнению с 1939 благодаря тому, что их депортировали после войны (с 30 до 2,8%), а количество евреев снизилось с 12 до 1,4% благодаря нацистам и их помощникам из земляков будивельника.После 1959 доли "инородцев" были незначительны и их изменение большой роли не играло.Он даже не замечает, что население росло в клятом совке до 1989, а после обретения свободы почему-то начало снижаться. Хотя он перед этим хвастался перед Вами как благодаря ему приросла украинская нация по сравнению с падением количества евреев на Вашем примере.Вообще, сегодняшние посты это нечто. Впечатление такое, что человек не думает, что пишет, по принципу "что у трезвого на уме, у пьяного на языке".

Обычно стараюсь этого не делать, но вчера не сдержался Обычно стараюсь этого не делать, но вчера не сдержался Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2746 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 08:41 budivelnik написав: shapo написав: Сейчас нет никаких погромов кроме бытового антисемитизма и не будет т.к. есть государство Израиль которое разберется с погромщиками в любой стране.

Речь идет о прошлом. Сейчас нет никаких погромов кроме бытового антисемитизма и не будет т.к. есть государство Израиль которое разберется с погромщиками в любой стране.Речь идет о прошлом. Треуголку поправ..

Якби не СРСР в 1949 і не США потім - араби вам би давно вже секір башка зробили

І при цьому

Якби не митрополит Шептицький в Галичині і тисячі Українців в Україні, Білорусії чи Польщі- не прихистили твоїх соплемінників від газових камер - то не було б кому той Ізраїль будувати

Так що навчись бути вдячним, бо не я живу в ізраїлі а ти в Україні, а людина повинна поважати права господарів( які до того ж допомогли їй вижити)

Так що Треуголку поправ..Якби не СРСР в 1949 і не США потім - араби вам би давно вже секір башка зробилиІ при цьомуЯкби не митрополит Шептицький в Галичині і тисячі Українців в Україні, Білорусії чи Польщі- не прихистили твоїх соплемінників від газових камер - то не було б кому той Ізраїль будуватиТак що навчись бути вдячним, бо не я живу в ізраїлі а ти в Україні, а людина повинна поважати права господарів( які до того ж допомогли їй вижити)Так що

Вчера пропустил.

Клятый тобой СССР которому ты служил прапором в ГСВГ сыграл в 1948г основную роль в признании государства в ООН. Ни СССР, ни США, никакая другая страна никогда не воевала за Израиль. СССР поставлял оружие через Чехословакию в 1948г,зато после 1967г стал не только снабжать им арабов, но и воевать в воздухе на их стороне. До 1967г Израиль покупал оружие у Франции, после - у США. С 80-х подлодки у Германии.

Сказки про Шептицкого рассказывай у себя на лавочке. Он радостно приветствовал немцев и молчал по поводу уничтожения евреев твоими и его земляками начиная с 30 июня 1941г.и если малочисленные евреи у вас и выжили, то не благодаря вам, а вопреки.

И почему ты, мелкий лавочник из Галичины, называешь себя хозяином в Украине?

Ты никто и звать тебя никак Вчера пропустил.Клятый тобой СССР которому ты служил прапором в ГСВГ сыграл в 1948г основную роль в признании государства в ООН. Ни СССР, ни США, никакая другая страна никогда не воевала за Израиль. СССР поставлял оружие через Чехословакию в 1948г,зато после 1967г стал не только снабжать им арабов, но и воевать в воздухе на их стороне. До 1967г Израиль покупал оружие у Франции, после - у США. С 80-х подлодки у Германии.Сказки про Шептицкого рассказывай у себя на лавочке. Он радостно приветствовал немцев и молчал по поводу уничтожения евреев твоими и его земляками начиная с 30 июня 1941г.и если малочисленные евреи у вас и выжили, то не благодаря вам, а вопреки.И почему ты, мелкий лавочник из Галичины, называешь себя хозяином в Украине?Ты никто и звать тебя никак Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2746 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 10:05 zРадио написав: вот тебе наглядные результаты ущербности политики "национального государства" - государство должно быть в первую очередь социальным, иначе даже титульная нация будет вымирать...

вот тебе наглядные результаты ущербности политики "национального государства" - государство должно быть в первую очередь социальным, иначе даже титульная нация будет вымирать...

Погоджуюся в тому плані, що держава перш за все, це про якість життя громадян в ній. На першому місці - хліб, матеріальне, а не духовне. Погано це чи ні, це просто факт. Більшість населення - обивателі. Лише нагодувавши свій народ, можна привчати до високого і світлого. А кидати гасла про патріотизм і як Родину любить, це не ефективний шлях перетворення дійсності. Тут треба діяти як технічний менеджер. І виходити не з ідеалістичних міркувань, а з реальності. Деякі ж з реальністю не хочуть рахуватися, але ж тоді реальність в майбутньому приготує сюрпризи для того сліпця.



Що стосується ідеї національної держави, ця ідея має право на життя. Хоча глобалізація і нивелює національний аспект. І ми бачимо мультикультурні держави (де є певні проблеми). Я проти глобалізації і виступаю саме за державу, що захищає СВОЄ: свій нарід, мову, культуру, економіку. Є вічні національні інтереси. Це в жодному випадку не заперечує шановливе ставлення до інших культур і народів, що проживають в Україні і є її повноцінними громадянами. Вони такі самі українці, незважаючи на їх кровне походження і національність. І ніхто не має права їм тикати, що вони другосортні. Хто ж не вважає себе українцем, має повне право змінити місце проживання і громадянство. Я проти ксенофобії. Просто в своїй хаті своя правда, і сила, і воля... До речі Британія вийшла зі спільної європейської хати. Погоджуюся в тому плані, що держава перш за все, це про якість життя громадян в ній. На першому місці - хліб, матеріальне, а не духовне. Погано це чи ні, це просто факт. Більшість населення - обивателі. Лише нагодувавши свій народ, можна привчати до високого і світлого. А кидати гасла про патріотизм і як Родину любить, це не ефективний шлях перетворення дійсності. Тут треба діяти як технічний менеджер. І виходити не з ідеалістичних міркувань, а з реальності. Деякі ж з реальністю не хочуть рахуватися, але ж тоді реальність в майбутньому приготує сюрпризи для того сліпця.Що стосується ідеї національної держави, ця ідея має право на життя. Хоча глобалізація і нивелює національний аспект. І ми бачимо мультикультурні держави (де є певні проблеми). Я проти глобалізації і виступаю саме за державу, що захищає СВОЄ: свій нарід, мову, культуру, економіку. Є вічні національні інтереси. Це в жодному випадку не заперечує шановливе ставлення до інших культур і народів, що проживають в Україні і є її повноцінними громадянами. Вони такі самі українці, незважаючи на їх кровне походження і національність. І ніхто не має права їм тикати, що вони другосортні. Хто ж не вважає себе українцем, має повне право змінити місце проживання і громадянство. Я проти ксенофобії. Просто в своїй хаті своя правда, і сила, і воля...До речі Британія вийшла зі спільної європейської хати. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27472 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 10:36 shapo написав: flyman написав: якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське

Почему это ты и галицкий рагуль представляют собой Украину? Почему это ты и галицкий рагуль представляют собой Украину?

В Украине вообще всё дико. Украинцы 28 лет назад получили независимое государство, которое разокрали в хлам. На Львовщине вообще с головой не дружат. Дорога жизни из Львова в Польшу, 40 километров, как после бомбежки. Весь Львов по ней раз в месяц ездит, а на дорогу деньги скорее всего тоже украдены. Думаю во всем евреи и рептилоиды виноваты. В Украине вообще всё дико. Украинцы 28 лет назад получили независимое государство, которое разокрали в хлам. На Львовщине вообще с головой не дружат. Дорога жизни из Львова в Польшу, 40 километров, как после бомбежки. Весь Львов по ней раз в месяц ездит, а на дорогу деньги скорее всего тоже украдены. Думаю во всем евреи и рептилоиды виноваты. innamax2008

Повідомлень: 355 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 11:04 shapo написав: flyman написав: якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське

Почему это ты и галицкий рагуль представляют собой Украину? Почему это ты и галицкий рагуль представляют собой Украину?

Україну повинні представляти казахский єврей і київський манкурт. Україну повинні представляти казахский єврей і київський манкурт. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9834 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 11:08 Re: Політичні дискусії shapo написав: Сказки про Шептицкого рассказывай у себя на лавочке. Он радостно приветствовал немцев и молчал по поводу уничтожения евреев твоими и его земляками начиная с 30 июня 1941г.и если малочисленные евреи у вас и выжили, то не благодаря вам, а вопреки. Сказки про Шептицкого рассказывай у себя на лавочке. Он радостно приветствовал немцев и молчал по поводу уничтожения евреев твоими и его земляками начиная с 30 июня 1941г.и если малочисленные евреи у вас и выжили, то не благодаря вам, а вопреки.

Так одноплемінники теж, чомусь, розповідають казки про Шептицького і навіть нагороджують:

https://www.bbc.com/ukrainian/entertain ... um=twitter

Американська організація боротьби з антисемітизмом нагородила митрополита Андрея Шептицького за "відвагу та героїзм у порятунку євреїв" у часи Другої світової війни.



Про це Антидифамаційна ліга повідомила 1 листопада.



Андрей Шептицький очолював Українську греко-католицьку церкву від 1900 року і до своєї смерті у 1944-у.



Його посмертно вшанували нагородою імені Яна Карського.



Американська організація відзначила "сміливі зусилля" Андрея Шептицького із порятунку українських євреїв, адже митрополит надавав їм фальшиві документи та притулок у часи, коли такі дії каралися смертю.



Мабуть, американським євреям трохи відніше, здаля, ніж казахським. Так одноплемінники теж, чомусь, розповідають казки про Шептицького і навіть нагороджують:Американська організація боротьби з антисемітизмом нагородила митрополита Андрея Шептицького за "відвагу та героїзм у порятунку євреїв" у часи Другої світової війни.Про це Антидифамаційна ліга повідомила 1 листопада.Андрей Шептицький очолював Українську греко-католицьку церкву від 1900 року і до своєї смерті у 1944-у.Його посмертно вшанували нагородою імені Яна Карського.Американська організація відзначила "сміливі зусилля" Андрея Шептицького із порятунку українських євреїв, адже митрополит надавав їм фальшиві документи та притулок у часи, коли такі дії каралися смертю.Мабуть, американським євреям трохи відніше, здаля, ніж казахським. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9834 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 12:16 lapay написав: shapo написав: flyman написав: якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське

Почему это ты и галицкий рагуль представляют собой Украину? Почему это ты и галицкий рагуль представляют собой Украину?

Україну повинні представляти казахский єврей і київський манкурт. Україну повинні представляти казахский єврей і київський манкурт.

Україну повинні презентувати українці. Я не бачив в дописах людей, які тут присутні, щоб вони виступали проти українців. Бо власне і є українцями. Критика йде саме держави, як бюрократичного апарату і інструменту загального примусу. Треба розрізняти поняття держави і країни. Наша держава - не наша, не належить українцям. Задача - повернути державу саме українцям, демонтувати залишки імперії і феодалізму, модернізувати економіку, відродити мову і національну культуру. Україну повинні презентувати українці. Я не бачив в дописах людей, які тут присутні, щоб вони виступали проти українців. Бо власне і є українцями. Критика йде саме держави, як бюрократичного апарату і інструменту загального примусу. Треба розрізняти поняття держави і країни. Наша держава - не наша, не належить українцям. Задача - повернути державу саме українцям, демонтувати залишки імперії і феодалізму, модернізувати економіку, відродити мову і національну культуру. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27472 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 12:20 lapay написав: ЛАД написав: Не так, как у нас, Вы сами расписали.

Путч на территории Чехословакии был подавлен (у нас - нет).

Нападения после этого были с территории Германии. Непосредственно перед Мюнхеном Гитлер откровенно говорил о прямом нападении на Чехословакию, т.е. о самой обычной, а никакой не "гибридной" войне. Не так, как у нас, Вы сами расписали.Путч на территории Чехословакии был подавлен (у нас - нет).Нападения после этого были с территории Германии. Непосредственно перед Мюнхеном Гитлер откровенно говорил о прямом нападении на Чехословакию, т.е. о самой обычной, а никакой не "гибридной" войне.

Путін теж погрожував Турчинову і Ко, спочатку в Криму, потім на Донбасі. Путч ми майже задушили, але перешкодила пряма агресія, з території РФ. Зрештою, окупація Судетів Гітлером була неминучою, чи по кримському, чи по донбаському сценарію.

Після Судетів була Чехословачинна, потім Польща і т.д. Путін зупинився. Путін теж погрожував Турчинову і Ко, спочатку в Криму, потім на Донбасі. Путч ми майже задушили, але перешкодила пряма агресія, з території РФ. Зрештою, окупація Судетів Гітлером була неминучою, чи по кримському, чи по донбаському сценарію.Після Судетів була Чехословачинна, потім Польща і т.д. Путін зупинився.

Никаких ультиматумов или террит. требований у Путина не было, Крым он захватил просто и безыскусно, без всяких угроз. Путч мы "майже задушили" - во-первых, майже , во-вторых, произошло это через несколько месяцев, после того как "независимые республики" успели провести "выборы" и референдум (в отличие от чехов, где это произошло практически моментально). Оккупация Судетов "була неминучою" в условиях "непротивления сторон". При минимальной решительности Запада дело закончилось бы пшиком. Но... страх

Западные европейцы понесли в Первой мировой самые большие потери за всю свою историю. В Первую мировую погибло вдвое больше британцев, втрое больше бельгийцев и вчетверо больше французов, чем во Вторую мировую.



Англия и Франция смертельно боялись новой войны. Мир любой ценой! Вот причина политики умиротворения Германии в 30-е годы.



— Во Франции вообще низкая рождаемость, кроме того, мы понесли тяжелые потери во время последней войны, — говорил начальник генштаба французской армии генерал Морис Гюстав Гамелен. — Мы не перенесем нового кровопролития.



Во время Первой мировой, 31 мая 1915 года, немецкий дирижабль неожиданно появился над Лондоном и сбросил несколько бомб. С 1917 года начались налеты аэропланов. В Первую мировую от налетов погибли 670 британцев, но психологический шок был сильнейшим. Лондонцы прятались на станциях подземки и не хотели выходить.



Когда решалась судьба Чехословакии, в сентябре 1938 года, всех призывали немедленно получить противогазы. Объявления делались во время футбольных матчей, в кинотеатрах перед началом фильма, в церквях. По Лондону ездили специальные автобусы, раздававшие противогазы.

Широко известный снимок матери с коляской на случай газовой атаки Великобритании 1938 года



Лондонцы с ужасом представляли себе, как облака отравляющего газа накроют город, как они ослепнут и задохнутся. Химического оружия опасались так же, как сейчас атомной бомбы. Пессимисты предсказывали, что Лондон будет охвачен хаосом, больницы переполнятся, транспорт перестанет работать, и толпы бездомных потребуют немедленно заключить мир…



— Как ужасно, — сокрушался Невилл Чемберлен, выступая по радио, — что мы должны рыть окопы из-за столкновения в далекой от нас стране между народами, о которых мы почти ничего не знаем. Как бы мы ни симпатизировали маленькой стране, столкнувшейся с большой и мощной державой, мы ни при каких обстоятельствах не можем позволить вовлечь Британскую империю в войну только по этой причине. Война — это кошмар.



ЛАД написав: Не были бы так сильны антибольшевистские настроения в той же Англии, не было бы надежд "канализировать" агрессию Гитлера на восток, возможно, и настроения были бы другие, и история сложилась бы иначе. Не были бы так сильны антибольшевистские настроения в той же Англии, не было бы надежд "канализировать" агрессию Гитлера на восток, возможно, и настроения были бы другие, и история сложилась бы иначе.

Можливо. Ми вже не взнаємо, так як і вони не знали майбутнього... Можливо. Ми вже не взнаємо, так як і вони не знали майбутнього...

Согласен, это бесспорно.

Такие рассуждения, в общем, бесполезны, так же как рассуждения о влиянии времени освобождения от татаро-монгольского ига на сегодняшнюю политику.



Но в общем-то, этот пост я написал ради другого.

У нас как-то не упоминают об этой странице истории. Говорим о зверствах гитлеровского и сталинского режима. Но вот как сложилась судьба судетских немцев после поражения Германии.

Весной — летом 1945 года к немцам Чехословакии применялись следующие дискриминационные меры:

они были обязаны регулярно отмечаться в полиции, им запрещалось покидать своё место жительства,

они были обязаны носить нашивки «N» — «немец» или повязку со свастикой,

у них были конфискованы автомобили, мотоциклы и велосипеды,

им запрещалось пользоваться общественным транспортом, посещать публичные места,

им запрещалось ходить по тротуарам,

им запрещалось иметь радио, телефон и использовать их,

им запрещалось разговаривать в публичных местах по-немецки,

они были обязаны посещать магазины только в определённое время,

и так далее

В 1945—1946 годах из Чехословакии было депортировано более 3 миллионов человек.

Несмотря на распоряжения Бенеша, согласно которым «перемещение немецкого населения, разумеется, должно производиться ненасильственно и не по-нацистски» (речь к Временному национальному собранию 28 октября 1945 года), депортация сопровождалась многочисленными убийствами и издевательствами над мирным населением.

Во время депортации погибло 18 816 немцев, из них 5 596 убито, 3411 совершило самоубийство (по утверждению официальных источников), 6 615 умерло в концентрационных лагерях, 1 481 погиб при транспортировке, 705 сразу после транспортировки, 629 во время побега и 379 по неизвестным причинам. Множество было искалечено в результате издевательств или изнасиловано

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8

Это, так сказать, официальные данные. Неофициальные оценки значительно выше.



Вначале для немцев были введены ограничения. Юристы Бенеша недолго ломали над ними голову, они просто взяли ограничения для евреев по нацистским Нюрнбергским законам и везде заменили евреев на немцев. Находящиеся в республике немцы должны были: как ссыльные регулярно отмечаться в полиции; носить повязку с буквой “N” (немец); посещать магазины только в разрешенное для них время; у немцев были отобраны не только автомобили и мотоциклы, но и велосипеды, ездить на вело им было нельзя; запрещалось пользование общественным транспортом — только пешком и не по тротуарам; запрещалось иметь радио и телефоны; нельзя было говорить по-немецки в общественных местах, например, на улицах.

....К вопросу о справедливости при выселении можно сказать, что во многих случаях по инерции выселялись вернувшиеся в Судеты немецкоязычные евреи и бывшие узники концлагерей. Кто бы с ними разбирался?! Заметим также, что активные нацисты, эсэсовцы и прочие кандидаты в военные преступники в основном уже скрылись из мест, где их знали, ещё при приближении союзных войск.

...Выселяемых отправляли голыми, иногда просто буквально, как тех немок, которых в этом виде гнали через Рудные горы в советскую зону оккупации Германии. Советские офицеры, вообще говоря мало склонные к покровительству жителям Рейха, позаботились их одеть в трофейные вермахтовские мундиры. В любом случае у экспатриированных немцев была заранее отнята вся их собственность от домов и земель до шуб и домашнего имущества.

http://z.berkovich-zametki.com/y2019/nomer5_6/eygenson/ . Заметки довольно интересные, читаются легко, это, конечно, не научный труд, но кому интересна тема, рекомендую к прочтению (там вкратце события, начиная ещё с Австро-Венгрии).



Очень советую посмотреть https://uglich-jj.livejournal.com/55961.html . Там подобраны фото и видео 1938 и 1945 годов.



Всего выселение около 3 млн немцев из Чехословакии было осуществлено в три этапа - с 1945 по 1951 год. Только по официальным чешским данным, за время депортации погибли 18816 человек, многие были покалечены или подвергались насилию. Судьба более 200 тысяч немцев и вовсе остается неизвестной до сих пор.

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2012126-anslusy-i-anneksii-imperskij-opyt-cerez-desatiletia.html



Я это всё к чему. Это даже не о судетских немцах. Их можно (и нужно) пожалеть, но можно понять и чехов (об этом хорошо написано в заметках Берковича, не буду повторять). Это к тому, что не нужно забывать об исторических условиях. И не нужно рисовать розовыми красками западные демократии. Бенеш не был ни коммунистом, ни нацистом, а вполне себе "демократом", но законы Бенеша были приняты, и Сталин к этому не имел никакого отношения. Западные демократии, конечно, сами ничего плохого судетским немцам не сделали, но они просто "закрыли глаза" и на законы Бенеша, и на практическую реализацию. Никаких ультиматумов или террит. требований у Путина не было, Крым он захватил просто и безыскусно, без всяких угроз. Путч мы "майже задушили" - во-первых,, во-вторых, произошло это через несколько месяцев, после того как "независимые республики" успели провести "выборы" и референдум (в отличие от чехов, где это произошло практически моментально). Оккупация Судетов "була неминучою" в условиях "непротивления сторон". При минимальной решительности Запада дело закончилось бы пшиком. Но...Согласен, это бесспорно.Такие рассуждения, в общем, бесполезны, так же как рассуждения о влиянии времени освобождения от татаро-монгольского ига на сегодняшнюю политику.Но в общем-то, этот пост я написал ради другого.У нас как-то не упоминают об этой странице истории. Говорим о зверствах гитлеровского и сталинского режима. Но вот как сложилась судьба судетских немцев после поражения Германии.Это, так сказать, официальные данные. Неофициальные оценки значительно выше.. Заметки довольно интересные, читаются легко, это, конечно, не научный труд, но кому интересна тема, рекомендую к прочтению (там вкратце события, начиная ещё с Австро-Венгрии).Очень советую посмотреть. Там подобраны фото и видео 1938 и 1945 годов.Я это всё к чему. Это даже не о судетских немцах. Их можно (и нужно) пожалеть, но можно понять и чехов (об этом хорошо написано в заметках Берковича, не буду повторять). Это к тому, что не нужно забывать об исторических условиях. И не нужно рисовать розовыми красками западные демократии. Бенеш не был ни коммунистом, ни нацистом, а вполне себе "демократом", но законы Бенеша были приняты, и Сталин к этому не имел никакого отношения. Западные демократии, конечно, сами ничего плохого судетским немцам не сделали, но они просто "закрыли глаза" и на законы Бенеша, и на практическую реализацию. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15316 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4015 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 12:24 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Я не бачив в дописах людей, які тут присутні, щоб вони виступали проти українців. Бо власне і є українцями. Критика йде саме держави, як бюрократичного апарату і інструменту загального примусу. Треба розрізняти поняття держави і країни. Наша держава - не наша, не належить українцям Я не бачив в дописах людей, які тут присутні, щоб вони виступали проти українців. Бо власне і є українцями. Критика йде саме держави, як бюрократичного апарату і інструменту загального примусу. Треба розрізняти поняття держави і країни. Наша держава - не наша, не належить українцям

Якось дивно виходить - всі українці, а держава їм не належить.

Вистачає і на форумі, і в державі українофобів, не залежно від їх національності. Якось дивно виходить - всі українці, а держава їм не належить.Вистачає і на форумі, і в державі українофобів, не залежно від їх національності. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9834 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 12:29

Меня тут упрекали в предвзятом отношении к СССР и Польше.

Вот 2 статьи о Тешине - https://topwar.ru/6015-dva-hischnika-polsha-i-germaniya-protiv-chehoslovakii.html , http://argumentua.com/stati/uroki-teshina-kak-polsha-okazalas-v-lagere-soyuznikov-gitlera .

Интересно, кто-то увидит принципиальную разницу в поведении Польши в 1938 и СССР в 1939?

Кроме того, что у Польши всё же были союзники на Западе, которые её в общем-то поддерживали и в конечном итоге начали из-за неё войну, а у СССР никаких союзников не было, более того, были основания опасаться объединения зап. стран против него. И последний мой пост на эту тему.Меня тут упрекали в предвзятом отношении к СССР и Польше.Вот 2 статьи о Тешине -Интересно, кто-то увидит принципиальную разницу в поведении Польши в 1938 и СССР в 1939?Кроме того, что у Польши всё же были союзники на Западе, которые её в общем-то поддерживали и в конечном итоге начали из-за неё войну, а у СССР никаких союзников не было, более того, были основания опасаться объединения зап. стран против него. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15316 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4015 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5411541254135414> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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