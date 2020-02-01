lapay написав:Козак-характерник написав:Я не бачив в дописах людей, які тут присутні, щоб вони виступали проти українців. Бо власне і є українцями. Критика йде саме держави, як бюрократичного апарату і інструменту загального примусу. Треба розрізняти поняття держави і країни. Наша держава - не наша, не належить українцям
Якось дивно виходить - всі українці, а держава їм не належить.
Вистачає і на форумі, і в державі українофобів, не залежно від їх національності.
Читаємо класика.
"Знаю, погано тепер повелося на землі нашій: думають тільки про те, щоб у них були стіжки й скирти хліба та коней табуни, та щоб були цілі в льохах запечатані дорогі меди; переймають казна-які бусурменські звичаї, цураються своєї мови, свій зі своїм не хоче розмовляти, свій свого продає, як бездушну тварину на ринку.
Ласка чужого короля, та й не короля, а якого-небудь паскудного магната польського, що своїм жовтим чоботом б'є їх у пику, дорожча їм од усякого братерства. Але навіть в останнього падлюки, хоч би який він був, хоч би весь запаскуджений у сажі й низькопоклонстві, є й у того, братове, хоч крихта почуття до свого рідного.
І прокинеться воно колись, і вдариться він, бідолашний, об поли руками, вхопить себе за голову, і прокляне він нице життя своє, готовий муками спокутувати ганебні діла."
Наша гнила "іліта" не є національною по суті. Ось в чому проблема. Мало того, ця псевдоеліта стравлює людей між собою за різними ознаками: мови, релігії, віри, рівня життя. І прикро, що деякі ведуться на таку пропаганду і забувають головну заповідь Христа - любити ближнього, як самого себе. Править диявол, друге ім'я якого - розділяючий. А гординя і чванство - головні гріхи. Вони є протилежними Любові.