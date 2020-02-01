Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:Я не бачив в дописах людей, які тут присутні, щоб вони виступали проти українців. Бо власне і є українцями. Критика йде саме держави, як бюрократичного апарату і інструменту загального примусу. Треба розрізняти поняття держави і країни. Наша держава - не наша, не належить українцям
Якось дивно виходить - всі українці, а держава їм не належить. Вистачає і на форумі, і в державі українофобів, не залежно від їх національності.
Читаємо класика.
"Знаю, погано тепер повелося на землі нашій: думають тільки про те, щоб у них були стіжки й скирти хліба та коней табуни, та щоб були цілі в льохах запечатані дорогі меди; переймають казна-які бусурменські звичаї, цураються своєї мови, свій зі своїм не хоче розмовляти, свій свого продає, як бездушну тварину на ринку.
Ласка чужого короля, та й не короля, а якого-небудь паскудного магната польського, що своїм жовтим чоботом б'є їх у пику, дорожча їм од усякого братерства. Але навіть в останнього падлюки, хоч би який він був, хоч би весь запаскуджений у сажі й низькопоклонстві, є й у того, братове, хоч крихта почуття до свого рідного.
І прокинеться воно колись, і вдариться він, бідолашний, об поли руками, вхопить себе за голову, і прокляне він нице життя своє, готовий муками спокутувати ганебні діла."
Наша гнила "іліта" не є національною по суті. Ось в чому проблема. Мало того, ця псевдоеліта стравлює людей між собою за різними ознаками: мови, релігії, віри, рівня життя. І прикро, що деякі ведуться на таку пропаганду і забувають головну заповідь Христа - любити ближнього, як самого себе. Править диявол, друге ім'я якого - розділяючий. А гординя і чванство - головні гріхи. Вони є протилежними Любові.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
lapay написав:............. Якось дивно виходить - всі українці, а держава їм не належить. Вистачає і на форумі, і в державі українофобів, не залежно від їх національності.
В Украине різко не вистачає людей, думающих (хотя бы наряду с собственной судьбой и карманом) о судьбе Украины и её народа. Особенно среди "элит".
Все вже було. І знову ж на ті ж граблі. Знову читаємо класиків.
Якби ви знали, паничі, ** Де люде плачуть живучи, То ви б елегій не творили Та марне бога б не хвалили, На наші сльози сміючись. За що, не знаю, називають Хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, Мої там сльози пролились, Найперші сльози. Я не знаю, Чи єсть у бога люте зло, Що б у тій хаті не жило? А хату раєм називають!
Не називаю її раєм, Тії хатиночки у гаї Над чистим ставом край села. Мене там мати повила І, повиваючи, співала, Свою нудьгу переливала В свою дитину… В тім гаю, У тій хатині, у раю, Я бачив пекло… Там неволя, Робота тяжкая, ніколи І помолитись не дають. Там матір добрую мою Ще молодую — у могилу Нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми (А ми малі були і голі), Не витерпів лихої долі, Умер на панщині!.. А ми Розлізлися межи людьми, Мов мишенята. Я до школи — Носити воду школярам. Брати на панщину ходили, Поки лоби їм поголили! А сестри! Сестри! Горе вам, Мої голубки молодії, Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, У наймах коси побіліють, У наймах, сестри, й умрете!
Мені аж страшно, як згадаю Оту хатину край села! Такії, боже наш, діла Ми творимо у нашім раї На праведній твоїй землі! Ми в раї пекло розвели, А в тебе другого благаєм, З братами тихо живемо, Лани братами оремо І їх сльозами поливаєм. А може, й те ще… ні, не знаю, А так здається… сам єси… (Бо без твоєї, боже, волі Ми б не нудились в раї голі). А може, й сам на небеси Смієшся, батечку, над нами Та, може, радишся з панами, Як править миром! Бо дивись: Он гай зелений похиливсь, А он з-за гаю виглядає Ставок, неначе полотно, А верби геть понад ставом Тихесенько собі купають Зелені віти… Правда, рай? А подивися та спитай! Що там твориться у тім раї! Звичайне, радость та хвала! Тобі єдиному святому За дивнії твої діла! Отим-бо й ба! Хвали нікому, А кров, та сльози, та хула, Хула всьому! Ні, ні, нічого Нема святого на землі… Мені здається, що й самого Тебе вже люди прокляли!
[Перша половина 1850. Оренбург]
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Що стосується ідеї національної держави, ця ідея має право на життя. Хоча глобалізація і нивелює національний аспект. І ми бачимо мультикультурні держави (де є певні проблеми). Я проти глобалізації і виступаю саме за державу, що захищає СВОЄ: свій нарід, мову, культуру, економіку.
Понимаю и ваши чаяния. Но это почти так же, как выступать против ветра. Ни один из второстепенных (по степени использования - чтобы никого не обидеть) языков не уцелеет в обиходе в течение следующих 30 лет.
Как ни закрывай страну (разве только по примеру КНДР), останутся лишь выборочные олдфаги, которые будет делать из атавизма фетиш и хранить его историческую память.
shapo написав:Сказки про Шептицкого рассказывай у себя на лавочке. Он радостно приветствовал немцев и молчал по поводу уничтожения евреев твоими и его земляками начиная с 30 июня 1941г.и если малочисленные евреи у вас и выжили, то не благодаря вам, а вопреки.
Так одноплемінники теж, чомусь, розповідають казки про Шептицького і навіть нагороджують: https://www.bbc.com/ukrainian/entertain ... um=twitter Американська організація боротьби з антисемітизмом нагородила митрополита Андрея Шептицького за "відвагу та героїзм у порятунку євреїв" у часи Другої світової війни.
Про це Антидифамаційна ліга повідомила 1 листопада.
Андрей Шептицький очолював Українську греко-католицьку церкву від 1900 року і до своєї смерті у 1944-у.
Його посмертно вшанували нагородою імені Яна Карського.
Американська організація відзначила "сміливі зусилля" Андрея Шептицького із порятунку українських євреїв, адже митрополит надавав їм фальшиві документи та притулок у часи, коли такі дії каралися смертю.
Мабуть, американським євреям трохи відніше, здаля, ніж казахським.
Нет, виднее всего израильским евреям которые в отличие от 70% американских евреев не голосуют за братана-мусульманина Обаму и не осуждают Израиль в его войне против "мирных" арабов. А по поводу Шептицкого. Неизвестно сколько евреев он укрыл, но во время Львовского погрома 30 июня 1941г он голос не подал в осуждение своих земляков и не останавливал их. Его взаимоотношения с Гитлером и Сталиным указывают просто на приспособленца без каких-либо убеждений: https://was.media/microformats/mitropolit-i-gitler/ Из-за сотрудничества Андрея Шептицкого с нацистами Израиль не мог присвоить ему звание Праведника народов мира, но в 1996 году Праведником был признан его брат Климентий.
flyman написав:якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське
Почему это ты и галицкий рагуль представляют собой Украину?
Україну повинні представляти казахский єврей і київський манкурт.
Украину представляют представительные органы, а не мелкие лавочники и вообще неизвестно кто объявляющие себя хозяевами страны. Я родился в Казахстане т.к. моя мать успела уехать туда в эвакуацию в отличие от своих полтавских родственников выданных местными жителями и расстрелянными в полтавском яру. А ее предки вполне коренные жители Украины, поэтому мне и плевать на мнение каких-то лавочников и пр. "патриотов".
zРадио написав:Понимаю и ваши чаяния. Но это почти так же, как выступать против ветра. Ни один из второстепенных (по степени использования - чтобы никого не обидеть) языков не уцелеет в обиходе в течение следующих 30 лет.
Как ни закрывай страну (разве только по примеру КНДР), останутся лишь выборочные олдфаги, которые будет делать из атавизма фетиш и хранить его историческую память.
Правильно. Українську мову зараз вивчати немає матеріального стимулу, вивчають англійську. Але саме в цій державі її потрібно зберігати, плекати. Бо ні в якій іншій державі вона не потрібна, лише тут. І я не пропоную закривати країну, навпаки: і чужому навчайтеся, і свого не цурайтеся. Якщо країна буде модернізуватися, розвиватися, буде цікавою для інших, то й мова буде жити. Люди захочуть її вивчати. Але держава повинна все зробити для того, а не закликати лише до квасного патріотизму. Виключно прагматичний підхід - власні національні інтереси. І тоді виникне повага до такої держави, до сильної держави, до українців, як нації сильних, а не нитиків, що плачуться постійно, або до хуторян. А сила держави - в її людях.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
shapo написав: Украину представляют представительные органы, а не мелкие лавочники и вообще неизвестно кто объявляющие себя хозяевами страны. Я родился в Казахстане т.к. моя мать успела уехать туда в эвакуацию в отличие от своих полтавских родственников выданных местными жителями и расстрелянными в полтавском яру. А ее предки вполне коренные жители Украины, поэтому мне и плевать на мнение каких-то лавочников и пр. "патриотов".
Щоб остаточно припинити ксенофобський розгул на гілці, скажіть: "Ви є українцем?"
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
shapo написав: Украину представляют представительные органы, а не мелкие лавочники и вообще неизвестно кто объявляющие себя хозяевами страны. Я родился в Казахстане т.к. моя мать успела уехать туда в эвакуацию в отличие от своих полтавских родственников выданных местными жителями и расстрелянными в полтавском яру. А ее предки вполне коренные жители Украины, поэтому мне и плевать на мнение каких-то лавочников и пр. "патриотов".
Щоб остаточно припинити ксенофобський розгул на гілці, скажіть: "Ви є українцем?"
Этнически,конечно,нет, я гражданин Украины PS Разгул ксенофобии здесь никогда не остановится т.к. тогда многие "патриоты" останутся не у дел