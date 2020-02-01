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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5412541354145415>
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:32

  lapay написав:
  Козак-характерник написав:Я не бачив в дописах людей, які тут присутні, щоб вони виступали проти українців. Бо власне і є українцями. Критика йде саме держави, як бюрократичного апарату і інструменту загального примусу. Треба розрізняти поняття держави і країни. Наша держава - не наша, не належить українцям

Якось дивно виходить - всі українці, а держава їм не належить. :)
Вистачає і на форумі, і в державі українофобів, не залежно від їх національності.

Читаємо класика.

"Знаю, погано тепер повелося на землі нашій: думають тільки про те, щоб у них були стіжки й скирти хліба та коней табуни, та щоб були цілі в льохах запечатані дорогі меди; переймають казна-які бусурменські звичаї, цураються своєї мови, свій зі своїм не хоче розмовляти, свій свого продає, як бездушну тварину на ринку.

Ласка чужого короля, та й не короля, а якого-небудь паскудного магната польського, що своїм жовтим чоботом б'є їх у пику, дорожча їм од усякого братерства. Але навіть в останнього падлюки, хоч би який він був, хоч би весь запаскуджений у сажі й низькопоклонстві, є й у того, братове, хоч крихта почуття до свого рідного.

І прокинеться воно колись, і вдариться він, бідолашний, об поли руками, вхопить себе за голову, і прокляне він нице життя своє, готовий муками спокутувати ганебні діла."

Наша гнила "іліта" не є національною по суті. Ось в чому проблема. Мало того, ця псевдоеліта стравлює людей між собою за різними ознаками: мови, релігії, віри, рівня життя. І прикро, що деякі ведуться на таку пропаганду і забувають головну заповідь Христа - любити ближнього, як самого себе. Править диявол, друге ім'я якого - розділяючий. А гординя і чванство - головні гріхи. Вони є протилежними Любові.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:44

  lapay написав:.............
Якось дивно виходить - всі українці, а держава їм не належить. :)
Вистачає і на форумі, і в державі українофобів, не залежно від їх національності.

В Украине різко не вистачає людей, думающих (хотя бы наряду с собственной судьбой и карманом) о судьбе Украины и её народа. Особенно среди "элит".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:49

  flyman написав:якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське


:?: :?: :?:

Что это было? Ежедневная двухминутка ненависти по Оруэллу? В моем комментарии не было ни антиукраинцев, ни поливания грязью украинского - там была статистика переписей населения!
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:49

  ЛАД написав:
  lapay написав:.............
Якось дивно виходить - всі українці, а держава їм не належить. :)
Вистачає і на форумі, і в державі українофобів, не залежно від їх національності.

В Украине різко не вистачає людей, думающих (хотя бы наряду с собственной судьбой и карманом) о судьбе Украины и её народа. Особенно среди "элит".

Все вже було. І знову ж на ті ж граблі. Знову читаємо класиків.

Якби ви знали, паничі, **
Де люде плачуть живучи,
То ви б елегій не творили
Та марне бога б не хвалили,
На наші сльози сміючись.
За що, не знаю, називають
Хатину в гаї тихим раєм.
Я в хаті мучився колись,
Мої там сльози пролились,
Найперші сльози. Я не знаю,
Чи єсть у бога люте зло,
Що б у тій хаті не жило?
А хату раєм називають!

Не називаю її раєм,
Тії хатиночки у гаї
Над чистим ставом край села.
Мене там мати повила
І, повиваючи, співала,
Свою нудьгу переливала
В свою дитину… В тім гаю,
У тій хатині, у раю,
Я бачив пекло… Там неволя,
Робота тяжкая, ніколи
І помолитись не дають.
Там матір добрую мою
Ще молодую — у могилу
Нужда та праця положила.
Там батько, плачучи з дітьми
(А ми малі були і голі),
Не витерпів лихої долі,
Умер на панщині!.. А ми
Розлізлися межи людьми,
Мов мишенята. Я до школи —
Носити воду школярам.
Брати на панщину ходили,
Поки лоби їм поголили!
А сестри! Сестри! Горе вам,
Мої голубки молодії,
Для кого в світі живете?
Ви в наймах виросли чужії,
У наймах коси побіліють,
У наймах, сестри, й умрете!

Мені аж страшно, як згадаю
Оту хатину край села!
Такії, боже наш, діла
Ми творимо у нашім раї
На праведній твоїй землі!
Ми в раї пекло розвели,
А в тебе другого благаєм,
З братами тихо живемо,
Лани братами оремо
І їх сльозами поливаєм.
А може, й те ще… ні, не знаю,
А так здається… сам єси…
(Бо без твоєї, боже, волі
Ми б не нудились в раї голі).
А може, й сам на небеси
Смієшся, батечку, над нами
Та, може, радишся з панами,
Як править миром! Бо дивись:
Он гай зелений похиливсь,
А он з-за гаю виглядає
Ставок, неначе полотно,
А верби геть понад ставом
Тихесенько собі купають
Зелені віти… Правда, рай?
А подивися та спитай!
Що там твориться у тім раї!
Звичайне, радость та хвала!
Тобі єдиному святому
За дивнії твої діла!
Отим-бо й ба! Хвали нікому,
А кров, та сльози, та хула,
Хула всьому! Ні, ні, нічого
Нема святого на землі…
Мені здається, що й самого
Тебе вже люди прокляли!

[Перша половина 1850. Оренбург]
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:00

  Козак-характерник написав:Що стосується ідеї національної держави, ця ідея має право на життя. Хоча глобалізація і нивелює національний аспект. І ми бачимо мультикультурні держави (де є певні проблеми). Я проти глобалізації і виступаю саме за державу, що захищає СВОЄ: свій нарід, мову, культуру, економіку.


Понимаю и ваши чаяния. Но это почти так же, как выступать против ветра. Ни один из второстепенных (по степени использования - чтобы никого не обидеть) языков не уцелеет в обиходе в течение следующих 30 лет.

Как ни закрывай страну (разве только по примеру КНДР), останутся лишь выборочные олдфаги, которые будет делать из атавизма фетиш и хранить его историческую память.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:06

  lapay написав:
  shapo написав:Сказки про Шептицкого рассказывай у себя на лавочке. Он радостно приветствовал немцев и молчал по поводу уничтожения евреев твоими и его земляками начиная с 30 июня 1941г.и если малочисленные евреи у вас и выжили, то не благодаря вам, а вопреки.

Так одноплемінники теж, чомусь, розповідають казки про Шептицького і навіть нагороджують:
https://www.bbc.com/ukrainian/entertain ... um=twitter
Американська організація боротьби з антисемітизмом нагородила митрополита Андрея Шептицького за "відвагу та героїзм у порятунку євреїв" у часи Другої світової війни.

Про це Антидифамаційна ліга повідомила 1 листопада.

Андрей Шептицький очолював Українську греко-католицьку церкву від 1900 року і до своєї смерті у 1944-у.

Його посмертно вшанували нагородою імені Яна Карського.

Американська організація відзначила "сміливі зусилля" Андрея Шептицького із порятунку українських євреїв, адже митрополит надавав їм фальшиві документи та притулок у часи, коли такі дії каралися смертю.

Мабуть, американським євреям трохи відніше, здаля, ніж казахським. :)


Нет, виднее всего израильским евреям которые в отличие от 70% американских евреев не голосуют за братана-мусульманина Обаму и не осуждают Израиль в его войне против "мирных" арабов.
А по поводу Шептицкого.
Неизвестно сколько евреев он укрыл, но во время Львовского погрома 30 июня 1941г он голос не подал в осуждение своих земляков и не останавливал их.
Его взаимоотношения с Гитлером и Сталиным указывают просто на приспособленца без каких-либо убеждений:
https://was.media/microformats/mitropolit-i-gitler/
Из-за сотрудничества Андрея Шептицкого с нацистами Израиль не мог присвоить ему звание Праведника народов мира, но в 1996 году Праведником был признан его брат Климентий.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:09

  lapay написав:
  shapo написав:
  flyman написав:якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське

Почему это ты и галицкий рагуль представляют собой Украину?

Україну повинні представляти казахский єврей і київський манкурт. :)


Украину представляют представительные органы, а не мелкие лавочники и вообще неизвестно кто объявляющие себя хозяевами страны.
Я родился в Казахстане т.к. моя мать успела уехать туда в эвакуацию в отличие от своих полтавских родственников выданных местными жителями и расстрелянными в полтавском яру.
А ее предки вполне коренные жители Украины, поэтому мне и плевать на мнение каких-то лавочников и пр. "патриотов".
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:13

  zРадио написав:Понимаю и ваши чаяния. Но это почти так же, как выступать против ветра. Ни один из второстепенных (по степени использования - чтобы никого не обидеть) языков не уцелеет в обиходе в течение следующих 30 лет.

Как ни закрывай страну (разве только по примеру КНДР), останутся лишь выборочные олдфаги, которые будет делать из атавизма фетиш и хранить его историческую память.

Правильно. Українську мову зараз вивчати немає матеріального стимулу, вивчають англійську. Але саме в цій державі її потрібно зберігати, плекати. Бо ні в якій іншій державі вона не потрібна, лише тут. І я не пропоную закривати країну, навпаки: і чужому навчайтеся, і свого не цурайтеся. Якщо країна буде модернізуватися, розвиватися, буде цікавою для інших, то й мова буде жити. Люди захочуть її вивчати. Але держава повинна все зробити для того, а не закликати лише до квасного патріотизму. :P Виключно прагматичний підхід - власні національні інтереси. І тоді виникне повага до такої держави, до сильної держави, до українців, як нації сильних, а не нитиків, що плачуться постійно, або до хуторян. А сила держави - в її людях.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:24

  shapo написав: Украину представляют представительные органы, а не мелкие лавочники и вообще неизвестно кто объявляющие себя хозяевами страны.
Я родился в Казахстане т.к. моя мать успела уехать туда в эвакуацию в отличие от своих полтавских родственников выданных местными жителями и расстрелянными в полтавском яру.
А ее предки вполне коренные жители Украины, поэтому мне и плевать на мнение каких-то лавочников и пр. "патриотов".

Щоб остаточно припинити ксенофобський розгул на гілці, скажіть: "Ви є українцем?" :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:26

  Козак-характерник написав:
  shapo написав: Украину представляют представительные органы, а не мелкие лавочники и вообще неизвестно кто объявляющие себя хозяевами страны.
Я родился в Казахстане т.к. моя мать успела уехать туда в эвакуацию в отличие от своих полтавских родственников выданных местными жителями и расстрелянными в полтавском яру.
А ее предки вполне коренные жители Украины, поэтому мне и плевать на мнение каких-то лавочников и пр. "патриотов".

Щоб остаточно припинити ксенофобський розгул на гілці, скажіть: "Ви є українцем?" :)


Этнически,конечно,нет, я гражданин Украины
PS Разгул ксенофобии здесь никогда не остановится т.к. тогда многие "патриоты" останутся не у дел
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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