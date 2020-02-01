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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5412541354145415> Додано: Нед 02 лют, 2020 12:32 lapay написав: Козак-характерник написав: Я не бачив в дописах людей, які тут присутні, щоб вони виступали проти українців. Бо власне і є українцями. Критика йде саме держави, як бюрократичного апарату і інструменту загального примусу. Треба розрізняти поняття держави і країни. Наша держава - не наша, не належить українцям Я не бачив в дописах людей, які тут присутні, щоб вони виступали проти українців. Бо власне і є українцями. Критика йде саме держави, як бюрократичного апарату і інструменту загального примусу. Треба розрізняти поняття держави і країни. Наша держава - не наша, не належить українцям

Якось дивно виходить - всі українці, а держава їм не належить.

Вистачає і на форумі, і в державі українофобів, не залежно від їх національності. Якось дивно виходить - всі українці, а держава їм не належить.Вистачає і на форумі, і в державі українофобів, не залежно від їх національності.

Читаємо класика.



"Знаю, погано тепер повелося на землі нашій: думають тільки про те, щоб у них були стіжки й скирти хліба та коней табуни, та щоб були цілі в льохах запечатані дорогі меди; переймають казна-які бусурменські звичаї, цураються своєї мови, свій зі своїм не хоче розмовляти, свій свого продає, як бездушну тварину на ринку.



Ласка чужого короля, та й не короля, а якого-небудь паскудного магната польського, що своїм жовтим чоботом б'є їх у пику, дорожча їм од усякого братерства. Але навіть в останнього падлюки, хоч би який він був, хоч би весь запаскуджений у сажі й низькопоклонстві, є й у того, братове, хоч крихта почуття до свого рідного.



І прокинеться воно колись, і вдариться він, бідолашний, об поли руками, вхопить себе за голову, і прокляне він нице життя своє, готовий муками спокутувати ганебні діла."



Наша гнила "іліта" не є національною по суті. Ось в чому проблема. Мало того, ця псевдоеліта стравлює людей між собою за різними ознаками: мови, релігії, віри, рівня життя. І прикро, що деякі ведуться на таку пропаганду і забувають головну заповідь Христа - любити ближнього, як самого себе. Править диявол, друге ім'я якого - розділяючий. А гординя і чванство - головні гріхи. Вони є протилежними Любові. Читаємо класика."Знаю, погано тепер повелося на землі нашій: думають тільки про те, щоб у них були стіжки й скирти хліба та коней табуни, та щоб були цілі в льохах запечатані дорогі меди; переймають казна-які бусурменські звичаї, цураються своєї мови, свій зі своїм не хоче розмовляти, свій свого продає, як бездушну тварину на ринку.Ласка чужого короля, та й не короля, а якого-небудь паскудного магната польського, що своїм жовтим чоботом б'є їх у пику, дорожча їм од усякого братерства. Але навіть в останнього падлюки, хоч би який він був, хоч би весь запаскуджений у сажі й низькопоклонстві, є й у того, братове, хочІ прокинеться воно колись, і вдариться він, бідолашний, об поли руками, вхопить себе за голову, і прокляне він нице життя своє, готовий муками спокутувати ганебні діла."Наша гнила "іліта" не є національною по суті. Ось в чому проблема. Мало того, ця псевдоеліта стравлює людей між собою за різними ознаками: мови, релігії, віри, рівня життя. І прикро, що деякі ведуться на таку пропаганду і забувають головну заповідь Христа - любити ближнього, як самого себе. Править диявол, друге ім'я якого - розділяючий. А гординя і чванство - головні гріхи. Вони є протилежними Любові. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27478 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 12:44 lapay написав: .............

Якось дивно виходить - всі українці, а держава їм не належить.

Вистачає і на форумі, і в державі українофобів, не залежно від їх національності. .............Якось дивно виходить - всі українці, а держава їм не належить.Вистачає і на форумі, і в державі українофобів, не залежно від їх національності.

В Украине різко не вистачає людей, думающих (хотя бы наряду с собственной судьбой и карманом) о судьбе Украины и её народа. Особенно среди "элит". В Украине різко не вистачає людей, думающих (хотя бы наряду с собственной судьбой и карманом) о судьбе Украины и её народа. Особенно среди "элит". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15316 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4015 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 12:49 flyman написав: якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське







Что это было? Ежедневная двухминутка ненависти по Оруэллу? В моем комментарии не было ни антиукраинцев, ни поливания грязью украинского - там была статистика переписей населения! Что это было? Ежедневная двухминутка ненависти по Оруэллу? В моем комментарии не было ни антиукраинцев, ни поливания грязью украинского - там была статистика переписей населения! zРадио

Повідомлень: 4810 З нами з: 02.05.18 Подякував: 895 раз. Подякували: 2041 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 12:49 ЛАД написав: lapay написав: .............

Якось дивно виходить - всі українці, а держава їм не належить.

Вистачає і на форумі, і в державі українофобів, не залежно від їх національності. .............Якось дивно виходить - всі українці, а держава їм не належить.Вистачає і на форумі, і в державі українофобів, не залежно від їх національності.

В Украине різко не вистачає людей, думающих (хотя бы наряду с собственной судьбой и карманом) о судьбе Украины и её народа. Особенно среди "элит". В Украине різко не вистачає людей, думающих (хотя бы наряду с собственной судьбой и карманом) о судьбе Украины и её народа. Особенно среди "элит".

Все вже було. І знову ж на ті ж граблі. Знову читаємо класиків.



Якби ви знали, паничі, **

Де люде плачуть живучи,

То ви б елегій не творили

Та марне бога б не хвалили,

На наші сльози сміючись.

За що, не знаю, називають

Хатину в гаї тихим раєм.

Я в хаті мучився колись,

Мої там сльози пролились,

Найперші сльози. Я не знаю,

Чи єсть у бога люте зло,

Що б у тій хаті не жило?

А хату раєм називають!



Не називаю її раєм,

Тії хатиночки у гаї

Над чистим ставом край села.

Мене там мати повила

І, повиваючи, співала,

Свою нудьгу переливала

В свою дитину… В тім гаю,

У тій хатині, у раю,

Я бачив пекло… Там неволя,

Робота тяжкая, ніколи

І помолитись не дають.

Там матір добрую мою

Ще молодую — у могилу

Нужда та праця положила.

Там батько, плачучи з дітьми

(А ми малі були і голі),

Не витерпів лихої долі,

Умер на панщині!.. А ми

Розлізлися межи людьми,

Мов мишенята. Я до школи —

Носити воду школярам.

Брати на панщину ходили,

Поки лоби їм поголили!

А сестри! Сестри! Горе вам,

Мої голубки молодії,

Для кого в світі живете?

Ви в наймах виросли чужії,

У наймах коси побіліють,

У наймах, сестри, й умрете!



Мені аж страшно, як згадаю

Оту хатину край села!

Такії, боже наш, діла

Ми творимо у нашім раї

На праведній твоїй землі!

Ми в раї пекло розвели,

А в тебе другого благаєм,

З братами тихо живемо,

Лани братами оремо

І їх сльозами поливаєм.

А може, й те ще… ні, не знаю,

А так здається… сам єси…

(Бо без твоєї, боже, волі

Ми б не нудились в раї голі).

А може, й сам на небеси

Смієшся, батечку, над нами

Та, може, радишся з панами,

Як править миром! Бо дивись:

Он гай зелений похиливсь,

А он з-за гаю виглядає

Ставок, неначе полотно,

А верби геть понад ставом

Тихесенько собі купають

Зелені віти… Правда, рай?

А подивися та спитай!

Що там твориться у тім раї!

Звичайне, радость та хвала!

Тобі єдиному святому

За дивнії твої діла!

Отим-бо й ба! Хвали нікому,

А кров, та сльози, та хула,

Хула всьому! Ні, ні, нічого

Нема святого на землі…

Мені здається, що й самого

Тебе вже люди прокляли!



[Перша половина 1850. Оренбург] Все вже було. І знову ж на ті ж граблі. Знову читаємо класиків.Якби ви знали, паничі, **Де люде плачуть живучи,То ви б елегій не творилиТа марне бога б не хвалили,На наші сльози сміючись.За що, не знаю, називаютьХатину в гаї тихим раєм.Я в хаті мучився колись,Мої там сльози пролились,Найперші сльози. Я не знаю,Чи єсть у бога люте зло,Що б у тій хаті не жило?А хату раєм називають!Не називаю її раєм,Тії хатиночки у гаїНад чистим ставом край села.Мене там мати повилаІ, повиваючи, співала,Свою нудьгу переливалаВ свою дитину… В тім гаю,У тій хатині, у раю,Я бачив пекло… Там неволя,Робота тяжкая, ніколиІ помолитись не дають.Там матір добрую моюЩе молодую — у могилуНужда та праця положила.Там батько, плачучи з дітьми(А ми малі були і голі),Не витерпів лихої долі,Умер на панщині!.. А миРозлізлися межи людьми,Мов мишенята. Я до школи —Носити воду школярам.Брати на панщину ходили,Поки лоби їм поголили!А сестри! Сестри! Горе вам,Мої голубки молодії,Для кого в світі живете?Ви в наймах виросли чужії,У наймах коси побіліють,У наймах, сестри, й умрете!Мені аж страшно, як згадаюОту хатину край села!А може, й те ще… ні, не знаю,А так здається… сам єси…(Бо без твоєї, боже, воліМи б не нудились в раї голі).А може, й сам на небесиСмієшся, батечку, над намиТа, може, радишся з панами,Як править миром! Бо дивись:Он гай зелений похиливсь,А он з-за гаю виглядаєСтавок, неначе полотно,А верби геть понад ставомТихесенько собі купаютьЗелені віти…Звичайне, радость та хвала!Тобі єдиному святомуЗа дивнії твої діла!Отим-бо й ба! Хвали нікому,А кров, та сльози, та хула,Хула всьому! Ні, ні, нічогоНема святого на землі…Мені здається, що й самогоТебе вже люди прокляли![Перша половина 1850. Оренбург] Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27478 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 13:00 Козак-характерник написав: Що стосується ідеї національної держави, ця ідея має право на життя. Хоча глобалізація і нивелює національний аспект. І ми бачимо мультикультурні держави (де є певні проблеми). Я проти глобалізації і виступаю саме за державу, що захищає СВОЄ: свій нарід, мову, культуру, економіку.

Що стосується ідеї національної держави, ця ідея має право на життя. Хоча глобалізація і нивелює національний аспект. І ми бачимо мультикультурні держави (де є певні проблеми). Я проти глобалізації і виступаю саме за державу, що захищає СВОЄ: свій нарід, мову, культуру, економіку.



Понимаю и ваши чаяния. Но это почти так же, как выступать против ветра. Ни один из второстепенных (по степени использования - чтобы никого не обидеть) языков не уцелеет в обиходе в течение следующих 30 лет.



Как ни закрывай страну (разве только по примеру КНДР), останутся лишь выборочные олдфаги, которые будет делать из атавизма фетиш и хранить его историческую память. Понимаю и ваши чаяния. Но это почти так же, как выступать против ветра. Ни один из второстепенных (по степени использования - чтобы никого не обидеть) языков не уцелеет в обиходе в течение следующих 30 лет.Как ни закрывай страну (разве только по примеру КНДР), останутся лишь выборочные олдфаги, которые будет делать из атавизма фетиш и хранить его историческую память. zРадио

Повідомлень: 4810 З нами з: 02.05.18 Подякував: 895 раз. Подякували: 2041 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 13:06 lapay написав: shapo написав: Сказки про Шептицкого рассказывай у себя на лавочке. Он радостно приветствовал немцев и молчал по поводу уничтожения евреев твоими и его земляками начиная с 30 июня 1941г.и если малочисленные евреи у вас и выжили, то не благодаря вам, а вопреки. Сказки про Шептицкого рассказывай у себя на лавочке. Он радостно приветствовал немцев и молчал по поводу уничтожения евреев твоими и его земляками начиная с 30 июня 1941г.и если малочисленные евреи у вас и выжили, то не благодаря вам, а вопреки.

Так одноплемінники теж, чомусь, розповідають казки про Шептицького і навіть нагороджують:

https://www.bbc.com/ukrainian/entertain ... um=twitter

Американська організація боротьби з антисемітизмом нагородила митрополита Андрея Шептицького за "відвагу та героїзм у порятунку євреїв" у часи Другої світової війни.



Про це Антидифамаційна ліга повідомила 1 листопада.



Андрей Шептицький очолював Українську греко-католицьку церкву від 1900 року і до своєї смерті у 1944-у.



Його посмертно вшанували нагородою імені Яна Карського.



Американська організація відзначила "сміливі зусилля" Андрея Шептицького із порятунку українських євреїв, адже митрополит надавав їм фальшиві документи та притулок у часи, коли такі дії каралися смертю.



Мабуть, американським євреям трохи відніше, здаля, ніж казахським. Так одноплемінники теж, чомусь, розповідають казки про Шептицького і навіть нагороджують:Американська організація боротьби з антисемітизмом нагородила митрополита Андрея Шептицького за "відвагу та героїзм у порятунку євреїв" у часи Другої світової війни.Про це Антидифамаційна ліга повідомила 1 листопада.Андрей Шептицький очолював Українську греко-католицьку церкву від 1900 року і до своєї смерті у 1944-у.Його посмертно вшанували нагородою імені Яна Карського.Американська організація відзначила "сміливі зусилля" Андрея Шептицького із порятунку українських євреїв, адже митрополит надавав їм фальшиві документи та притулок у часи, коли такі дії каралися смертю.Мабуть, американським євреям трохи відніше, здаля, ніж казахським.



Нет, виднее всего израильским евреям которые в отличие от 70% американских евреев не голосуют за братана-мусульманина Обаму и не осуждают Израиль в его войне против "мирных" арабов.

А по поводу Шептицкого.

Неизвестно сколько евреев он укрыл, но во время Львовского погрома 30 июня 1941г он голос не подал в осуждение своих земляков и не останавливал их.

Его взаимоотношения с Гитлером и Сталиным указывают просто на приспособленца без каких-либо убеждений:

https://was.media/microformats/mitropolit-i-gitler/

Из-за сотрудничества Андрея Шептицкого с нацистами Израиль не мог присвоить ему звание Праведника народов мира, но в 1996 году Праведником был признан его брат Климентий. Нет, виднее всего израильским евреям которые в отличие от 70% американских евреев не голосуют за братана-мусульманина Обаму и не осуждают Израиль в его войне против "мирных" арабов.А по поводу Шептицкого.Неизвестно сколько евреев он укрыл, но во время Львовского погрома 30 июня 1941г он голос не подал в осуждение своих земляков и не останавливал их.Его взаимоотношения с Гитлером и Сталиным указывают просто на приспособленца без каких-либо убеждений:Из-за сотрудничества Андрея Шептицкого с нацистами Израиль не мог присвоить ему звание Праведника народов мира, но в 1996 году Праведником был признан его брат Климентий. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2750 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 13:09 lapay написав: shapo написав: flyman написав: якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське

Почему это ты и галицкий рагуль представляют собой Украину? Почему это ты и галицкий рагуль представляют собой Украину?

Україну повинні представляти казахский єврей і київський манкурт. Україну повинні представляти казахский єврей і київський манкурт.



Украину представляют представительные органы, а не мелкие лавочники и вообще неизвестно кто объявляющие себя хозяевами страны.

Я родился в Казахстане т.к. моя мать успела уехать туда в эвакуацию в отличие от своих полтавских родственников выданных местными жителями и расстрелянными в полтавском яру.

А ее предки вполне коренные жители Украины, поэтому мне и плевать на мнение каких-то лавочников и пр. "патриотов". Украину представляют представительные органы, а не мелкие лавочники и вообще неизвестно кто объявляющие себя хозяевами страны.Я родился в Казахстане т.к. моя мать успела уехать туда в эвакуацию в отличие от своих полтавских родственников выданных местными жителями и расстрелянными в полтавском яру.А ее предки вполне коренные жители Украины, поэтому мне и плевать на мнение каких-то лавочников и пр. "патриотов". Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2750 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 13:13 zРадио написав: Понимаю и ваши чаяния. Но это почти так же, как выступать против ветра. Ни один из второстепенных (по степени использования - чтобы никого не обидеть) языков не уцелеет в обиходе в течение следующих 30 лет.



Как ни закрывай страну (разве только по примеру КНДР), останутся лишь выборочные олдфаги, которые будет делать из атавизма фетиш и хранить его историческую память. Понимаю и ваши чаяния. Но это почти так же, как выступать против ветра. Ни один из второстепенных (по степени использования - чтобы никого не обидеть) языков не уцелеет в обиходе в течение следующих 30 лет.Как ни закрывай страну (разве только по примеру КНДР), останутся лишь выборочные олдфаги, которые будет делать из атавизма фетиш и хранить его историческую память.

Правильно. Українську мову зараз вивчати немає матеріального стимулу, вивчають англійську. Але саме в цій державі її потрібно зберігати, плекати. Бо ні в якій іншій державі вона не потрібна, лише тут. І я не пропоную закривати країну, навпаки: і чужому навчайтеся, і свого не цурайтеся. Якщо країна буде модернізуватися, розвиватися, буде цікавою для інших, то й мова буде жити. Люди захочуть її вивчати. Але держава повинна все зробити для того, а не закликати лише до квасного патріотизму. Виключно прагматичний підхід - власні національні інтереси. І тоді виникне повага до такої держави, до сильної держави, до українців, як нації сильних, а не нитиків, що плачуться постійно, або до хуторян. А сила держави - в її людях. Правильно. Українську мову зараз вивчати немає матеріального стимулу, вивчають англійську. Але саме в цій державі її потрібно зберігати, плекати. Бо ні в якій іншій державі вона не потрібна, лише тут. І я не пропоную закривати країну, навпаки: і чужому навчайтеся, і свого не цурайтеся. Якщо країна буде модернізуватися, розвиватися, буде цікавою для інших, то й мова буде жити. Люди захочуть її вивчати. Але держава повинна все зробити для того, а не закликати лише до квасного патріотизму.Виключно прагматичний підхід - власні національні інтереси. І тоді виникне повага до такої держави, до сильної держави, до українців, як нації сильних, а не нитиків, що плачуться постійно, або до хуторян. А сила держави - в її людях. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27478 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 13:24 shapo написав: Украину представляют представительные органы, а не мелкие лавочники и вообще неизвестно кто объявляющие себя хозяевами страны.

Я родился в Казахстане т.к. моя мать успела уехать туда в эвакуацию в отличие от своих полтавских родственников выданных местными жителями и расстрелянными в полтавском яру.

А ее предки вполне коренные жители Украины, поэтому мне и плевать на мнение каких-то лавочников и пр. "патриотов". Украину представляют представительные органы, а не мелкие лавочники и вообще неизвестно кто объявляющие себя хозяевами страны.Я родился в Казахстане т.к. моя мать успела уехать туда в эвакуацию в отличие от своих полтавских родственников выданных местными жителями и расстрелянными в полтавском яру.А ее предки вполне коренные жители Украины, поэтому мне и плевать на мнение каких-то лавочников и пр. "патриотов".

Щоб остаточно припинити ксенофобський розгул на гілці, скажіть: "Ви є українцем?" Щоб остаточно припинити ксенофобський розгул на гілці, скажіть: "Ви є українцем?" Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27478 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 13:26 Козак-характерник написав: shapo написав: Украину представляют представительные органы, а не мелкие лавочники и вообще неизвестно кто объявляющие себя хозяевами страны.

Я родился в Казахстане т.к. моя мать успела уехать туда в эвакуацию в отличие от своих полтавских родственников выданных местными жителями и расстрелянными в полтавском яру.

А ее предки вполне коренные жители Украины, поэтому мне и плевать на мнение каких-то лавочников и пр. "патриотов". Украину представляют представительные органы, а не мелкие лавочники и вообще неизвестно кто объявляющие себя хозяевами страны.Я родился в Казахстане т.к. моя мать успела уехать туда в эвакуацию в отличие от своих полтавских родственников выданных местными жителями и расстрелянными в полтавском яру.А ее предки вполне коренные жители Украины, поэтому мне и плевать на мнение каких-то лавочников и пр. "патриотов".

Щоб остаточно припинити ксенофобський розгул на гілці, скажіть: "Ви є українцем?" Щоб остаточно припинити ксенофобський розгул на гілці, скажіть: "Ви є українцем?"



Этнически,конечно,нет, я гражданин Украины

PS Разгул ксенофобии здесь никогда не остановится т.к. тогда многие "патриоты" останутся не у дел Этнически,конечно,нет, я гражданин УкраиныPS Разгул ксенофобии здесь никогда не остановится т.к. тогда многие "патриоты" останутся не у дел Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2750 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5412541354145415> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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