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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5412541354145415 Додано: Нед 02 лют, 2020 13:31 shapo написав: Козак-характерник написав: shapo написав: Украину представляют представительные органы, а не мелкие лавочники и вообще неизвестно кто объявляющие себя хозяевами страны.

Я родился в Казахстане т.к. моя мать успела уехать туда в эвакуацию в отличие от своих полтавских родственников выданных местными жителями и расстрелянными в полтавском яру.

А ее предки вполне коренные жители Украины, поэтому мне и плевать на мнение каких-то лавочников и пр. "патриотов". Украину представляют представительные органы, а не мелкие лавочники и вообще неизвестно кто объявляющие себя хозяевами страны.Я родился в Казахстане т.к. моя мать успела уехать туда в эвакуацию в отличие от своих полтавских родственников выданных местными жителями и расстрелянными в полтавском яру.А ее предки вполне коренные жители Украины, поэтому мне и плевать на мнение каких-то лавочников и пр. "патриотов".

Щоб остаточно припинити ксенофобський розгул на гілці, скажіть: "Ви є українцем?" Щоб остаточно припинити ксенофобський розгул на гілці, скажіть: "Ви є українцем?"



Этнически,конечно,нет, я гражданин Украины Этнически,конечно,нет, я гражданин Украины

Цього достатньо. Пропоную ксенофобам припинити безпідставні звинувачення. Людина має зберігати свою етнічну приналежність, мову, традиції. Це її природнє право, що закріплено в конституції України. Цього достатньо.Пропоную ксенофобам припинити безпідставні звинувачення. Людина має зберігати свою етнічну приналежність, мову, традиції. Це її природнє право, що закріплено в конституції України. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27478 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 14:03 shapo написав: А по поводу Шептицкого.

Неизвестно сколько евреев он укрыл, но во время Львовского погрома 30 июня 1941г он голос не подал в осуждение своих земляков и не останавливал их.

Его взаимоотношения с Гитлером и Сталиным указывают просто на приспособленца без каких-либо убеждений:

https://was.media/microformats/mitropolit-i-gitler/

Из-за сотрудничества Андрея Шептицкого с нацистами Израиль не мог присвоить ему звание Праведника народов мира, но в 1996 году Праведником был признан его брат Климентий. А по поводу Шептицкого.Неизвестно сколько евреев он укрыл, но во время Львовского погрома 30 июня 1941г он голос не подал в осуждение своих земляков и не останавливал их.Его взаимоотношения с Гитлером и Сталиным указывают просто на приспособленца без каких-либо убеждений:Из-за сотрудничества Андрея Шептицкого с нацистами Израиль не мог присвоить ему звание Праведника народов мира, но в 1996 году Праведником был признан его брат Климентий.

Будь яка постать історична суперечлива. І її оцінка може бути не однозначною. Бо людина слабка. Завжди треба пам'ятати про історичні умови, в яких жила ця особа. Іноді робиш не те, що душа бажає, а що треба робити раціонально. Але, що стосується постаті Шептицького, це дійсно приклад справжньої еліти. Як я оцінюю еліта це чи ні? По спадку, що залишився після смерті. Тобто, що залишила по собі людина, що мала владні повноваження? Жила лише заради шкурних інтересів? Чи залишила людям щось?



Основал Львовскую богословскую академию (единственный украинский вуз на территории Польши на тот момент), откуда отправлял лучших студентов учиться за рубеж. При Шептицком в УГКЦ впервые начали использовать живой украинский язык в литургиях.



Обладая немалым состоянием, Шептицкий стал меценатом. На его деньги или при его содействии были открыты Национальный музей во Львове с огромной коллекцией икон, библиотека, народная больница, несколько гимназий, Земельный банк и кредитный союз. Также Шептицкий покровительствовал молодым украинским художникам, учредив для них специальную стипендию.



За личный счет Шептицкого было приобретено более десяти тысяч экспонатов. Сегодня фонды музея насчитывают более 150 тысяч единиц хранения и в полной мере презентуют вековые традиции украинского культурного наследия. Особая гордость музея — коллекция средневекового сакрального искусства XII—XVIII столетий.



І це лише частина спадку ... https://artchive.ru/news/1146~Graf_mitr ... eptitskogo



«Если бы отец митрополит не совершил ничего иного, кроме основания Национального музея, то уже только за это ему большая благодарность от народа. Общественность должна дорожить музеем и видеть в нем наибольшее выражение национальной культуры.»



Владимир Дицикевич, председатель наблюдательного совета музея. 1930 год Будь яка постать історична суперечлива. І її оцінка може бути не однозначною. Бо людина слабка. Завжди треба пам'ятати про історичні умови, в яких жила ця особа. Іноді робиш не те, що душа бажає, а що треба робити раціонально. Але, що стосується постаті Шептицького, це дійсно приклад справжньої еліти. Як я оцінюю еліта це чи ні? По спадку, що залишився після смерті. Тобто, що залишила по собі людина, що мала владні повноваження? Жила лише заради шкурних інтересів? Чи залишила людям щось?Основал Львовскую богословскую академию (единственный украинский вуз на территории Польши на тот момент), откуда отправлял лучших студентов учиться за рубеж. При Шептицком в УГКЦ впервые начали использовать живой украинский язык в литургиях.Обладая немалым состоянием, Шептицкий стал меценатом. На его деньги или при его содействии были открыты Национальный музей во Львове с огромной коллекцией икон, библиотека, народная больница, несколько гимназий, Земельный банк и кредитный союз. Также Шептицкий покровительствовал молодым украинским художникам, учредив для них специальную стипендию.За личный счет Шептицкого было приобретено более десяти тысяч экспонатов. Сегодня фонды музея насчитывают более 150 тысяч единиц хранения и в полной мере презентуют вековые традиции украинского культурного наследия. Особая гордость музея — коллекция средневекового сакрального искусства XII—XVIII столетий.І це лише частина спадку ...«Если бы отец митрополит не совершил ничего иного, кроме основания Национального музея, то уже только за это ему большая благодарность от народа. Общественность должна дорожить музеем и видеть в нем наибольшее выражение национальной культуры.»Владимир Дицикевич, председатель наблюдательного совета музея. 1930 год Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27478 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 14:13 ЛАД написав: И последний мой пост на эту тему.

Меня тут упрекали в предвзятом отношении к СССР и Польше.

Вот 2 статьи о Тешине - https://topwar.ru/6015-dva-hischnika-polsha-i-germaniya-protiv-chehoslovakii.html , http://argumentua.com/stati/uroki-teshina-kak-polsha-okazalas-v-lagere-soyuznikov-gitlera .

Интересно, кто-то увидит принципиальную разницу в поведении Польши в 1938 и СССР в 1939?

Кроме того, что у Польши всё же были союзники на Западе, которые её в общем-то поддерживали и в конечном итоге начали из-за неё войну, а у СССР никаких союзников не было, более того, были основания опасаться объединения зап. стран против него. И последний мой пост на эту тему.Меня тут упрекали в предвзятом отношении к СССР и Польше.Вот 2 статьи о Тешине -Интересно, кто-то увидит принципиальную разницу в поведении Польши в 1938 и СССР в 1939?Кроме того, что у Польши всё же были союзники на Западе, которые её в общем-то поддерживали и в конечном итоге начали из-за неё войну, а у СССР никаких союзников не было, более того, были основания опасаться объединения зап. стран против него.

Питання не в тому, чи була Польща реваншистом, як і Німеччина, СРСР, Угорщина, Румунія і т.д. Питання в самій Чехословаччині, яка без бою, добровільно, хоч і під тиском, погодилась на зміну своїх кордонів. Фінляндія, в аналогічній ситуацію, відкинула територіальні претензії СРСР і була війна. Закарпатська Україна теж дала бій угорським окупантам, при розподілі Чехословаччини, хоч це було безнадійно.

Зрештою, Польща повернула ці території Чехословаччині, а Словаччина окуповані польські території, під час розподілу Польщі. А от Совок Фінляндії території не повернув, бо був переможцем у війні. Питання не в тому, чи була Польща реваншистом, як і Німеччина, СРСР, Угорщина, Румунія і т.д. Питання в самій Чехословаччині, яка без бою, добровільно, хоч і під тиском, погодилась на зміну своїх кордонів. Фінляндія, в аналогічній ситуацію, відкинула територіальні претензії СРСР і була війна. Закарпатська Україна теж дала бій угорським окупантам, при розподілі Чехословаччини, хоч це було безнадійно.Зрештою, Польща повернула ці території Чехословаччині, а Словаччина окуповані польські території, під час розподілу Польщі. А от Совок Фінляндії території не повернув, бо був переможцем у війні. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9835 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 14:21 Козак-характерник написав: ...Людина має зберігати свою етнічну приналежність, мову, традиції. Це її природнє право, що закріплено в конституції України. ...Людина має зберігати свою етнічну приналежність, мову, традиції. Це її природнє право, що закріплено в конституції України.

ага.

и, при этом, поносить всё украинское последними словами, быть открытым украинофобом, ненавидеть украиноязычных, желать падения государственности...

Вова, ты в своём репертуаре.



зы. даже не знаю, кто еще сделал столько бед на этой земле, как русскоговорящие евреи. ага.и, при этом, поносить всё украинское последними словами, быть открытым украинофобом, ненавидеть украиноязычных, желать падения государственности...Вова, ты в своём репертуаре.зы. даже не знаю, кто еще сделал столько бед на этой земле, как русскоговорящие евреи. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14370 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1913 раз. Подякували: 4165 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 14:28 Yuri_T написав: Козак-характерник написав: ...Людина має зберігати свою етнічну приналежність, мову, традиції. Це її природнє право, що закріплено в конституції України. ...Людина має зберігати свою етнічну приналежність, мову, традиції. Це її природнє право, що закріплено в конституції України.

ага.

и, при этом, поносить всё украинское последними словами, быть открытым украинофобом, ненавидеть украиноязычных, желать падения государственности...

Вова, ты в своём репертуаре.



зы. даже не знаю, кто еще сделал столько бед на этой земле, как русскоговорящие евреи. ага.и, при этом, поносить всё украинское последними словами, быть открытым украинофобом, ненавидеть украиноязычных, желать падения государственности...Вова, ты в своём репертуаре.зы. даже не знаю, кто еще сделал столько бед на этой земле, как русскоговорящие евреи.

Не бачив, щоб хтось тут, на цій гілці, поносив українців. А взагалі, заперечувати існування україноненависників в Україні, не збираюся. Є й такі. Не залежно від мови і національності. Як не дивно серед українців теж є україноненависники. Вони мають повне право переселитися туди, де їм добре. І змінити громадянство.



П.С. Про "русскоговорящих евреев", це трешак. Повторю, що друге ім'я диявола - розділяючий. Не бачив, щоб хтось тут, на цій гілці, поносив українців. А взагалі, заперечувати існування україноненависників в Україні, не збираюся. Є й такі. Не залежно від мови і національності. Як не дивно серед українців теж є україноненависники. Вони мають повне право переселитися туди, де їм добре. І змінити громадянство.П.С. Про "русскоговорящих евреев", це трешак.Повторю, що друге ім'я диявола - розділяючий. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 02 лют, 2020 14:31, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27478 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 14:30 Козак-характерник написав: П.С. Про "русскоговорящих евреев", це трешак. Повторю, що друге ім'я диявола - розділяючий. П.С. Про "русскоговорящих евреев", це трешак.Повторю, що друге ім'я диявола - розділяючий.

это личное наблюдение.

кстати, Вова, ты много видел украиноязычных евреев? это личное наблюдение.кстати, Вова, ты много видел украиноязычных евреев? Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14370 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1913 раз. Подякували: 4165 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 14:34 Yuri_T написав: Козак-характерник написав: П.С. Про "русскоговорящих евреев", це трешак. Повторю, що друге ім'я диявола - розділяючий. П.С. Про "русскоговорящих евреев", це трешак.Повторю, що друге ім'я диявола - розділяючий.

это личное наблюдение.

кстати, Вова, ты много видел украиноязычных евреев? это личное наблюдение.кстати, Вова, ты много видел украиноязычных евреев?

Ні, не бачив. Але не тому, що їх немає.Просто я не запитую людину про її національність при зустрічі. Зеленський має єврейське коріння? Той розмовляє українською. Коломойський захистив Дніпро? Захистив. Розумію, що захищав шкурні інтереси, але факт є фактом. Не все так однозначно. Світ не чорно-білий. Ні, не бачив. Але не тому, що їх немає.Просто я не запитую людину про її національність при зустрічі.Зеленський має єврейське коріння?Той розмовляє українською. Коломойський захистив Дніпро? Захистив. Розумію, що захищав шкурні інтереси, але факт є фактом. Не все так однозначно. Світ не чорно-білий. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27478 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5412541354145415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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