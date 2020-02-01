Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: Украину представляют представительные органы, а не мелкие лавочники и вообще неизвестно кто объявляющие себя хозяевами страны. Я родился в Казахстане т.к. моя мать успела уехать туда в эвакуацию в отличие от своих полтавских родственников выданных местными жителями и расстрелянными в полтавском яру. А ее предки вполне коренные жители Украины, поэтому мне и плевать на мнение каких-то лавочников и пр. "патриотов".
Щоб остаточно припинити ксенофобський розгул на гілці, скажіть: "Ви є українцем?"
Этнически,конечно,нет, я гражданин Украины
Цього достатньо. Пропоную ксенофобам припинити безпідставні звинувачення. Людина має зберігати свою етнічну приналежність, мову, традиції. Це її природнє право, що закріплено в конституції України.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
shapo написав:А по поводу Шептицкого. Неизвестно сколько евреев он укрыл, но во время Львовского погрома 30 июня 1941г он голос не подал в осуждение своих земляков и не останавливал их. Его взаимоотношения с Гитлером и Сталиным указывают просто на приспособленца без каких-либо убеждений: https://was.media/microformats/mitropolit-i-gitler/ Из-за сотрудничества Андрея Шептицкого с нацистами Израиль не мог присвоить ему звание Праведника народов мира, но в 1996 году Праведником был признан его брат Климентий.
Будь яка постать історична суперечлива. І її оцінка може бути не однозначною. Бо людина слабка. Завжди треба пам'ятати про історичні умови, в яких жила ця особа. Іноді робиш не те, що душа бажає, а що треба робити раціонально. Але, що стосується постаті Шептицького, це дійсно приклад справжньої еліти. Як я оцінюю еліта це чи ні? По спадку, що залишився після смерті. Тобто, що залишила по собі людина, що мала владні повноваження? Жила лише заради шкурних інтересів? Чи залишила людям щось?
Основал Львовскую богословскую академию (единственный украинский вуз на территории Польши на тот момент), откуда отправлял лучших студентов учиться за рубеж. При Шептицком в УГКЦ впервые начали использовать живой украинский язык в литургиях.
Обладая немалым состоянием, Шептицкий стал меценатом. На его деньги или при его содействии были открыты Национальный музей во Львове с огромной коллекцией икон, библиотека, народная больница, несколько гимназий, Земельный банк и кредитный союз. Также Шептицкий покровительствовал молодым украинским художникам, учредив для них специальную стипендию.
За личный счет Шептицкого было приобретено более десяти тысяч экспонатов. Сегодня фонды музея насчитывают более 150 тысяч единиц хранения и в полной мере презентуют вековые традиции украинского культурного наследия. Особая гордость музея — коллекция средневекового сакрального искусства XII—XVIII столетий.
«Если бы отец митрополит не совершил ничего иного, кроме основания Национального музея, то уже только за это ему большая благодарность от народа. Общественность должна дорожить музеем и видеть в нем наибольшее выражение национальной культуры.»
Владимир Дицикевич, председатель наблюдательного совета музея. 1930 год
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Питання не в тому, чи була Польща реваншистом, як і Німеччина, СРСР, Угорщина, Румунія і т.д. Питання в самій Чехословаччині, яка без бою, добровільно, хоч і під тиском, погодилась на зміну своїх кордонів. Фінляндія, в аналогічній ситуацію, відкинула територіальні претензії СРСР і була війна. Закарпатська Україна теж дала бій угорським окупантам, при розподілі Чехословаччини, хоч це було безнадійно. Зрештою, Польща повернула ці території Чехословаччині, а Словаччина окуповані польські території, під час розподілу Польщі. А от Совок Фінляндії території не повернув, бо був переможцем у війні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Козак-характерник написав:...Людина має зберігати свою етнічну приналежність, мову, традиції. Це її природнє право, що закріплено в конституції України.
ага. и, при этом, поносить всё украинское последними словами, быть открытым украинофобом, ненавидеть украиноязычных, желать падения государственности... Вова, ты в своём репертуаре.
зы. даже не знаю, кто еще сделал столько бед на этой земле, как русскоговорящие евреи.
Не бачив, щоб хтось тут, на цій гілці, поносив українців. А взагалі, заперечувати існування україноненависників в Україні, не збираюся. Є й такі. Не залежно від мови і національності. Як не дивно серед українців теж є україноненависники. Вони мають повне право переселитися туди, де їм добре. І змінити громадянство.
П.С. Про "русскоговорящих евреев", це трешак. Повторю, що друге ім'я диявола - розділяючий.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 02 лют, 2020 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:П.С. Про "русскоговорящих евреев", це трешак. Повторю, що друге ім'я диявола - розділяючий.
это личное наблюдение. кстати, Вова, ты много видел украиноязычных евреев?
Ні, не бачив. Але не тому, що їх немає.Просто я не запитую людину про її національність при зустрічі. Зеленський має єврейське коріння? Той розмовляє українською. Коломойський захистив Дніпро? Захистив. Розумію, що захищав шкурні інтереси, але факт є фактом. Не все так однозначно. Світ не чорно-білий.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.