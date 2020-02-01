RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5411541254135414
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:13

  ЛАД написав:И последний мой пост на эту тему.
Меня тут упрекали в предвзятом отношении к СССР и Польше.
Вот 2 статьи о Тешине - https://topwar.ru/6015-dva-hischnika-polsha-i-germaniya-protiv-chehoslovakii.html, http://argumentua.com/stati/uroki-teshina-kak-polsha-okazalas-v-lagere-soyuznikov-gitlera.
Интересно, кто-то увидит принципиальную разницу в поведении Польши в 1938 и СССР в 1939?
Кроме того, что у Польши всё же были союзники на Западе, которые её в общем-то поддерживали и в конечном итоге начали из-за неё войну, а у СССР никаких союзников не было, более того, были основания опасаться объединения зап. стран против него.

Питання не в тому, чи була Польща реваншистом, як і Німеччина, СРСР, Угорщина, Румунія і т.д. Питання в самій Чехословаччині, яка без бою, добровільно, хоч і під тиском, погодилась на зміну своїх кордонів. Фінляндія, в аналогічній ситуацію, відкинула територіальні претензії СРСР і була війна. Закарпатська Україна теж дала бій угорським окупантам, при розподілі Чехословаччини, хоч це було безнадійно.
Зрештою, Польща повернула ці території Чехословаччині, а Словаччина окуповані польські території, під час розподілу Польщі. А от Совок Фінляндії території не повернув, бо був переможцем у війні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9834
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 15:03

Вова

например, тебя?
деньги банковские украл, налоги от операций с криптой не платишь, чуть что - белый билет светишь. при этом, всё время рассказываешь про свои права, как гражданина.
так за что тебя "полюбить"? подскажи.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14369
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1914 раз.
Подякували: 4165 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 15:08

  Yuri_T написав:Вова
например, тебя?
деньги банковские украл, налоги от операций с криптой не платишь, чуть что - белый билет светишь. при этом, всё время рассказываешь про свои права, как гражданина.
так за что тебя "полюбить"? подскажи.

Юра, якщо немає Любові, то немає. Вона або є, або немає її. Полюби себе спочатку. :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27479
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1902 раз.
Подякували: 2080 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 15:21

Yuri_T

Ну откажись от использования изобретений русскоговорящих евреев - будь принципиальным. Посмотрим, как быстро превратишься в пещерного человека... хотя... твоя мораль итак недалеко ушла...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4811
З нами з: 02.05.18
Подякував: 895 раз.
Подякували: 2041 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 15:33

  zРадио написав:Yuri_T

Откажись от использования изобретений русскоговорящих евреев - будь принципиальным. Посмотрим, как быстро превратишься в пещерного человека... хотя... ты и так недалеко от него ушел...

Щоб полюбити ближнього, в кожній людині побачити Бога, потрібно перш за все полюбити себе. Любити себе – це означає виховувати у собі Людину. Потрібно формувати в собі здатність бачити переживання людей (горе, радість, чесність, працьовитість). Коли ми навчимося розуміти інших людей, тоді легше зрозуміти і самого себе. У кожної людини є гарні і погані якості. Але всі вони сприймаються нами по-різному. Іноді ми не маємо сили зізнатися в своїх слабкостях, поганих вчинках, а інших людей вміємо покритикувати, осуджувати, тобто, як каже народна мудрість «Колоди в своєму оці не бачимо, а скалку в чужому оці бачимо».

Господь нас любить такими, якими ми є, якими нас хотів бачити, всі ми є дітьми Бога. Треба бачити свої помилки, негативні риси характеру, просити в Бога допомоги, щоб удосконалюватися, змінюватися на краще. Коли ми зуміємо полюбити в собі ту красу, яку заховав у нас Господь, усвідомимо свою неповторність, побачимо життя Бога в собі, тоді легко буде побачити Божу присутність у ближньому, полюбити його, як самого себе.

Коли апостола Івана запитали: «Що потрібно для
спасіння? – він відповів: « Любіть один одного, і цього вистачить». Отже, той, хто любить по-справжньому себе, не може робити зло своєму ближньому, в якому живе Бог.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27479
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1902 раз.
Подякували: 2080 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:01

  Козак-характерник написав:Щоб полюбити ближнього, в кожній людині побачити Бога, потрібно перш за все полюбити себе. Любити себе – це означає виховувати у собі Людину. Потрібно формувати в собі здатність бачити переживання людей (горе, радість, чесність, працьовитість). Коли ми навчимося розуміти інших людей, тоді легше зрозуміти і самого себе. У кожної людини є гарні і погані якості. Але всі вони сприймаються нами по-різному. Іноді ми не маємо сили зізнатися в своїх слабкостях, поганих вчинках, а інших людей вміємо покритикувати, осуджувати, тобто, як каже народна мудрість «Колоди в своєму оці не бачимо, а скалку в чужому оці бачимо».

Господь нас любить такими, якими ми є, якими нас хотів бачити, всі ми є дітьми Бога. Треба бачити свої помилки, негативні риси характеру, просити в Бога допомоги, щоб удосконалюватися, змінюватися на краще. Коли ми зуміємо полюбити в собі ту красу, яку заховав у нас Господь, усвідомимо свою неповторність, побачимо життя Бога в собі, тоді легко буде побачити Божу присутність у ближньому, полюбити його, як самого себе.

Коли апостола Івана запитали: «Що потрібно для
спасіння? – він відповів: « Любіть один одного, і цього вистачить». Отже, той, хто любить по-справжньому себе, не може робити зло своєму ближньому, в якому живе Бог.


Козак, прекращай :D У нас тут светский форум, а не воскресная школа :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4811
З нами з: 02.05.18
Подякував: 895 раз.
Подякували: 2041 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:09

Ітогі подвєдьом. 2020-02-02

Ітогі подвєдьом. 2020-02-02. Хорошая дата

1) New York Times: Джулиани летом на встрече с Ермаком в Мадриде просил не увольнять Кличко

Журналисты New York Times подробно описали, как Джулиани летом "спасал" Кличко от увольнения

Washington Post: Джулиани обсуждал интересы Кличко во время встречи летом с главным помощником Зеленского
Здесь даже не столько о Кличко, а очередное подтверждение факта, что от Зеленского хотели расследований в отношении Байдена.

2) На Донбассе боевики убили женщину-военврача

Стало известно имя женщины-медика, которая погибла в результате обстрела боевиками (фото, видео)

3) Украина готова открыть КПВВ "Золотое" – секретарь представителя ТКГ в Минске
Уже который год открытие КППВ "Золотое" блокируется со стороны т.н. "ЛНР"

Оккупанты готовятся к "захвату рубежей и высот" в зонах разведения сил на Донбассе – ИС

4) У Зеленского хотят провести выборы на Донбассе в конце октября
"... Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО - ред) в конце октября", - сказал он.

Обстрелы продолжаются, военные продолжают гибнуть.
Какие выборы в конце октября ?

Ермак: Донбасс может стать «современным экономическим хабом»
Нью-Васюки

5) В конечном итоге Россия и Украина должны сами решить вопрос войны - Помпео
«Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его решения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами решить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем», - подчеркнул Помпео.

Что же такого наговорил Бубочка на недавней встрече с Помпео

6) Бюджет в январе недополучил 25% плановых доходов - Минфин
Зробили це разом

7) Депутат посоветовал пенсионерке продать собаку и так расплатиться за коммуналку
Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать породистую собаку и расплатиться за коммунальные услуги.

Смешно же, па приколу ...

Их там специально отбирали, таких ур**.

PS.И это тот самый депутат, по мнению которого, в Украине притесняют русский язык.
Фильм на русском в автобусе. Шесть причин, почему водитель и депутат неправы
Мнение юриста
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3848
З нами з: 31.08.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 834 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:24



Ну еще бы водитель был юридически прав - 5 лет законотворчеством в стране занимались националисты. Правда, если принять во внимание европейский опыт, на который они так любят ссылаться, когда им это выгодно, то окажется, что и Закон об образовании, и Закон о языке его не учитывают, о чем неоднократно заявляла и Венецианка, и ЕСПЧ...

Так что законно, но недемократически и негуманно. Как то так. И дело не в защите российских сериалов - информационных продуктов нижайшего качества. Дело в защите прав и свобод людей
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4811
З нами з: 02.05.18
Подякував: 895 раз.
Подякували: 2041 раз.
 
Профіль
2
4
3
  #<1 ... 5411541254135414
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.