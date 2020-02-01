Додано: Нед 02 лют, 2020 15:33

zРадио написав: Yuri_T



Откажись от использования изобретений русскоговорящих евреев - будь принципиальным. Посмотрим, как быстро превратишься в пещерного человека... хотя... ты и так недалеко от него ушел... Откажись от использования изобретений русскоговорящих евреев - будь принципиальным. Посмотрим, как быстро превратишься в пещерного человека... хотя... ты и так недалеко от него ушел...

Щоб полюбити ближнього, в кожній людині побачити Бога, потрібно перш за все полюбити себе. Любити себе – це означає виховувати у собі Людину. Потрібно формувати в собі здатність бачити переживання людей (горе, радість, чесність, працьовитість). Коли ми навчимося розуміти інших людей, тоді легше зрозуміти і самого себе. У кожної людини є гарні і погані якості. Але всі вони сприймаються нами по-різному. Іноді ми не маємо сили зізнатися в своїх слабкостях, поганих вчинках, а інших людей вміємо покритикувати, осуджувати, тобто, як каже народна мудрість «Колоди в своєму оці не бачимо, а скалку в чужому оці бачимо».Господь нас любить такими, якими ми є, якими нас хотів бачити, всі ми є дітьми Бога. Треба бачити свої помилки, негативні риси характеру, просити в Бога допомоги, щоб удосконалюватися, змінюватися на краще. Коли ми зуміємо полюбити в собі ту красу, яку заховав у нас Господь, усвідомимо свою неповторність, побачимо життя Бога в собі, тоді легко буде побачити Божу присутність у ближньому, полюбити його, як самого себе.Коли апостола Івана запитали: «Що потрібно дляспасіння? – він відповів: « Любіть один одного, і цього вистачить». Отже, той, хто любить по-справжньому себе, не може робити зло своєму ближньому, в якому живе Бог.