Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Питання не в тому, чи була Польща реваншистом, як і Німеччина, СРСР, Угорщина, Румунія і т.д. Питання в самій Чехословаччині, яка без бою, добровільно, хоч і під тиском, погодилась на зміну своїх кордонів. Фінляндія, в аналогічній ситуацію, відкинула територіальні претензії СРСР і була війна. Закарпатська Україна теж дала бій угорським окупантам, при розподілі Чехословаччини, хоч це було безнадійно. Зрештою, Польща повернула ці території Чехословаччині, а Словаччина окуповані польські території, під час розподілу Польщі. А от Совок Фінляндії території не повернув, бо був переможцем у війні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
например, тебя? деньги банковские украл, налоги от операций с криптой не платишь, чуть что - белый билет светишь. при этом, всё время рассказываешь про свои права, как гражданина. так за что тебя "полюбить"? подскажи.
Yuri_T написав:Вова например, тебя? деньги банковские украл, налоги от операций с криптой не платишь, чуть что - белый билет светишь. при этом, всё время рассказываешь про свои права, как гражданина. так за что тебя "полюбить"? подскажи.
Юра, якщо немає Любові, то немає. Вона або є, або немає її. Полюби себе спочатку.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Откажись от использования изобретений русскоговорящих евреев - будь принципиальным. Посмотрим, как быстро превратишься в пещерного человека... хотя... ты и так недалеко от него ушел...
Щоб полюбити ближнього, в кожній людині побачити Бога, потрібно перш за все полюбити себе. Любити себе – це означає виховувати у собі Людину. Потрібно формувати в собі здатність бачити переживання людей (горе, радість, чесність, працьовитість). Коли ми навчимося розуміти інших людей, тоді легше зрозуміти і самого себе. У кожної людини є гарні і погані якості. Але всі вони сприймаються нами по-різному. Іноді ми не маємо сили зізнатися в своїх слабкостях, поганих вчинках, а інших людей вміємо покритикувати, осуджувати, тобто, як каже народна мудрість «Колоди в своєму оці не бачимо, а скалку в чужому оці бачимо».
Господь нас любить такими, якими ми є, якими нас хотів бачити, всі ми є дітьми Бога. Треба бачити свої помилки, негативні риси характеру, просити в Бога допомоги, щоб удосконалюватися, змінюватися на краще. Коли ми зуміємо полюбити в собі ту красу, яку заховав у нас Господь, усвідомимо свою неповторність, побачимо життя Бога в собі, тоді легко буде побачити Божу присутність у ближньому, полюбити його, як самого себе.
Коли апостола Івана запитали: «Що потрібно для спасіння? – він відповів: « Любіть один одного, і цього вистачить». Отже, той, хто любить по-справжньому себе, не може робити зло своєму ближньому, в якому живе Бог.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Щоб полюбити ближнього, в кожній людині побачити Бога, потрібно перш за все полюбити себе. Любити себе – це означає виховувати у собі Людину. Потрібно формувати в собі здатність бачити переживання людей (горе, радість, чесність, працьовитість). Коли ми навчимося розуміти інших людей, тоді легше зрозуміти і самого себе. У кожної людини є гарні і погані якості. Але всі вони сприймаються нами по-різному. Іноді ми не маємо сили зізнатися в своїх слабкостях, поганих вчинках, а інших людей вміємо покритикувати, осуджувати, тобто, як каже народна мудрість «Колоди в своєму оці не бачимо, а скалку в чужому оці бачимо».
Господь нас любить такими, якими ми є, якими нас хотів бачити, всі ми є дітьми Бога. Треба бачити свої помилки, негативні риси характеру, просити в Бога допомоги, щоб удосконалюватися, змінюватися на краще. Коли ми зуміємо полюбити в собі ту красу, яку заховав у нас Господь, усвідомимо свою неповторність, побачимо життя Бога в собі, тоді легко буде побачити Божу присутність у ближньому, полюбити його, як самого себе.
Коли апостола Івана запитали: «Що потрібно для спасіння? – він відповів: « Любіть один одного, і цього вистачить». Отже, той, хто любить по-справжньому себе, не може робити зло своєму ближньому, в якому живе Бог.
Козак, прекращай У нас тут светский форум, а не воскресная школа
«Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его решения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами решить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем», - подчеркнул Помпео.
Что же такого наговорил Бубочка на недавней встрече с Помпео
Еще бы водитель был юридически прав - 5 лет законотворчеством в стране занимались националисты. Правда, если принять во внимание европейский опыт, на который они так любят ссылаться, когда им это выгодно, то окажется, что и Закон об образовании, и Закон о языке его не учитывают, о чем неоднократно заявляла и Венецианка, и ЕСПЧ...
Так что законно, но недемократически и негуманно. Как то так. И дело не в защите российских сериалов - информационных продуктов нижайшего качества. Дело в защите прав и свобод людей
flyman написав:якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське
Что это было? Ежедневная двухминутка ненависти по Оруэллу? В моем комментарии не было ни антиукраинцев, ни поливания грязью украинского - там была статистика переписей населения!
у всіх опусах деяких облікових записів (іноді дві сторінки підряд) я не бачу місця для українського в Україні, одні брудні помиї про засилля українізації, нациків, фашиків, цинічних бандер, ксефонобію та антисемітизм.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Козак-характерник написав:Що стосується ідеї національної держави, ця ідея має право на життя. Хоча глобалізація і нивелює національний аспект. І ми бачимо мультикультурні держави (де є певні проблеми). Я проти глобалізації і виступаю саме за державу, що захищає СВОЄ: свій нарід, мову, культуру, економіку.
Понимаю и ваши чаяния. Но это почти так же, как выступать против ветра. Ни один из второстепенных (по степени использования - чтобы никого не обидеть) языков не уцелеет в обиходе в течение следующих 30 лет.
Как ни закрывай страну (разве только по примеру КНДР), останутся лишь выборочные олдфаги, которые будет делать из атавизма фетиш и хранить его историческую память.
Майже один-в-один чув це від одного розумника 40 років тому ))