zРадио написав: flyman написав: якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське якийсь шабаш антиукраїнців, поливають брудом все українське







Что это было? Ежедневная двухминутка ненависти по Оруэллу? В моем комментарии не было ни антиукраинцев, ни поливания грязью украинского - там была статистика переписей населения! Что это было? Ежедневная двухминутка ненависти по Оруэллу? В моем комментарии не было ни антиукраинцев, ни поливания грязью украинского - там была статистика переписей населения!

у всіх опусах деяких облікових записів (іноді дві сторінки підряд) я не бачу місця для українського в Україні,

одні брудні помиї про засилля українізації, нациків, фашиків, цинічних бандер, ксефонобію та антисемітизм. у всіх опусах деяких облікових записів (іноді дві сторінки підряд) я не бачу місця для українського в Україні,одні брудні помиї про засилля українізації, нациків, фашиків, цинічних бандер, ксефонобію та антисемітизм.

