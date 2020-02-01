Там же ясно написано - якщо хоч одна людина проти, водій повинен виключити фільм чи музику. Так само, як закривають вікно, якщо хоч одна бабуся проти протягів.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:12
Re: Політичні дискусії
Там же ясно написано - якщо хоч одна людина проти, водій повинен виключити фільм чи музику. Так само, як закривають вікно, якщо хоч одна бабуся проти протягів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:19
Ну вот как усмотришь то, о чем написал, под тем комментарием и оставляй свое недовольство. В моем этого и близко не было.
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:19
Це моральний 3,14*** Педро з камаріл"єю мародерів - націоналісти ??? Паржалатдуши
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:25
Одни 40 лет другим - рознь ))) Посмотрим. Я стою на своем
По крайней мере риторика националистическая. Да и действия в гуманитарной сфере можно к таковым отнести. Конечно, я согласен, что деньги они любят больше, чем Украину (если вы об этом), но то, что они давили на больные места настоящих националистов из числа электората - это факт
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