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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:12

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Дело в защите прав и свобод людей

Там же ясно написано - якщо хоч одна людина проти, водій повинен виключити фільм чи музику. Так само, як закривають вікно, якщо хоч одна бабуся проти протягів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:19

  flyman написав:у всіх опусах деяких облікових записів (іноді дві сторінки підряд) я не бачу місця для українського в Україні,
одні брудні помиї про засилля українізації, нациків, фашиків, цинічних бандер, ксефонобію та антисемітизм.


Ну вот как усмотришь то, о чем написал, под тем комментарием и оставляй свое недовольство. В моем этого и близко не было.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:19

  zРадио написав:


Еще бы водитель был юридически прав - 5 лет законотворчеством в стране занимались националисты. Правда, если принять во внимание европейский опыт, на который они так любят ссылаться, когда им это выгодно, то окажется, что и Закон об образовании, и Закон о языке его не учитывают, о чем неоднократно заявляла и Венецианка, и ЕСПЧ...

Так что законно, но недемократически и негуманно. Как то так. И дело не в защите российских сериалов - информационных продуктов нижайшего качества. Дело в защите прав и свобод людей

Це моральний 3,14*** Педро з камаріл"єю мародерів - націоналісти ??? Паржалатдуши :lol:
alex10
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:25

  alex10 написав:Майже один-в-один чув це від одного розумника 40 років тому ))


Одни 40 лет другим - рознь ))) Посмотрим. Я стою на своем

  alex10 написав:Це моральний 3,14*** Педро з камаріл"єю мародерів - націоналісти ??? Паржалатдуши :lol:


По крайней мере риторика националистическая. Да и действия в гуманитарной сфере можно к таковым отнести. Конечно, я согласен, что деньги они любят больше, чем Украину (если вы об этом), но то, что они давили на больные места настоящих националистов из числа электората - это факт
zРадио
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