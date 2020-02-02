zРадио написав:

Еще бы водитель был юридически прав - 5 лет законотворчеством в стране занимались националисты. Правда, если принять во внимание европейский опыт, на который они так любят ссылаться, когда им это выгодно, то окажется, что и Закон об образовании, и Закон о языке его не учитывают, о чем неоднократно заявляла и Венецианка, и ЕСПЧ...Так что законно, но недемократически и негуманно. Как то так. И дело не в защите российских сериалов - информационных продуктов нижайшего качества. Дело в защите прав и свобод людей