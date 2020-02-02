Там же ясно написано - якщо хоч одна людина проти, водій повинен виключити фільм чи музику. Так само, як закривають вікно, якщо хоч одна бабуся проти протягів.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:12
Re: Політичні дискусії
Там же ясно написано - якщо хоч одна людина проти, водій повинен виключити фільм чи музику. Так само, як закривають вікно, якщо хоч одна бабуся проти протягів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:19
Ну вот как усмотришь то, о чем написал, под тем комментарием и оставляй свое недовольство. В моем этого и близко не было.
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:19
Це моральний 3,14*** Педро з камаріл"єю мародерів - націоналісти ??? Паржалатдуши
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:25
Одни 40 лет другим - рознь ))) Посмотрим. Я стою на своем
По крайней мере риторика националистическая. Да и действия в гуманитарной сфере можно к таковым отнести. Конечно, я согласен, что деньги они любят больше, чем Украину (если вы об этом), но то, что они давили на больные места настоящих националистов из числа электората - это факт
Додано: Нед 02 лют, 2020 18:59
Это Гройсман, что ли националист ?
Или Порошенко, которого "Вальцманом" склоняли несколько лет.
shapo с ЛАДом везде ксенофобы мерещатся
Тебе везде националисты мерещатся
Это уже клиника
Замени российский сериал на блатные песни о горькой судьбе арестанта, так же будешь защищать водителя ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 02 лют, 2020 19:05
А ты попробуй в самом Израиле сказать, что ты вот так разделяешь евреев на израильских и на американских.
Это ты здесь такой смелый, а в Израиле ты бы молчал в тряпочку об американских евреях
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 02 лют, 2020 19:18
Я вас,"знатоков Израиля", уже неоднократно просил не рассуждать о том о чем вы понятия не имеете.
В Израиле ты можешь спокойно выходить на площади с любыми демонстрациями и высказываться по любому поводу на улице и в соцсетях - от соглашений с арабами по разделу Иудеи и Самарии до призыва в армию ортодоксов и устранения действующего премьер-министра.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 02 лют, 2020 19:19
Не манипулируй - речь шла о гуманитарной политике! Я уже об этом говорил не раз.
Министры образования Квит и Гриневич - Львов.
Министр культуры Нищук - Ивано-Франковск.
Министр информационной политики Стець - Чортков Тернопольской области.
Глава Института национальной памяти Вятрович - Львов.
Вся гуманитарная вертикаль - вся без исключения. Так что в клинику обратись сам!
Я защищаю не сериал и не водителя, а пассажиров. Две выскочки пытаются навязать волю всему автобусу - майдан в миниатюре
Додано: Нед 02 лют, 2020 19:24
Re: Політичні дискусії
Так і уявляю, як ідуть колони зі смолоскипами і портретами Бандери, першого січня, і вся колона виключно з жидобандерівців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 02 лют, 2020 19:45
Саакашвили предсказал развал Украины олигархами на пять разных государств
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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