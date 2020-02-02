Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Или Порошенко, которого "Вальцманом" склоняли несколько лет.
shapo с ЛАДом везде ксенофобы мерещатся Тебе везде националисты мерещатся Это уже клиника
Не манипулируй - речь шла о гуманитарной политике! Я уже об этом говорил не раз.
Министры образования Квит и Гриневич - Львов. Министр культуры Нищук - Ивано-Франковск. Министр информационной политики Стець - Чортков Тернопольской области. Глава Института национальной памяти Вятрович - Львов.
И это ты сейчас не разделяешь страну ? Да, да
zРадио написав:
pesikot написав:Замени российский сериал на блатные песни о горькой судьбе арестанта, так же будешь защищать водителя ?
Я защищаю не сериал и не водителя, а пассажиров. Две выскочки пытаются навязать волю всему автобусу - майдан в миниатюре
Не "выскочки", а парамедик и волонтёр. И парамедик возвращалась с похорон своего парня.
Но для тебя ещё проведу аналогию, у тебя повесился близкий тебе человек, ты едешь в автобусе, а все вокруг говорят о верёвках. Может так до тебя дойдёт ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав: В Израиле ты можешь спокойно выходить на площади с любыми демонстрациями и высказываться по любому поводу на улице и в соцсетях - от соглашений с арабами по разделу Иудеи и Самарии до призыва в армию ортодоксов и устранения действующего премьер-министра.
А ты с темы не спрыгивай, речь шла о США и американских евреях. Кстати, Обама не мусульманин. Но для тебя это такие мелочи.
Как и мелочи, что о Шептицком ты привёл ссылку на некий сайт was.media. Данные о владельце этого домена закрыты. ИЧСХ, последнее внесение изменений в инфо о домена было сегодня.
Да и наполнение сайта вызывает сомнение в правдивости информации.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:И это ты сейчас не разделяешь страну ? Да, да
Не я разделяю, а те, кто намеренно отбирает (отбирал) представителей одного региона управлять гуманитарной политикой всей большой страны
pesikot написав:Не "выскочки", а парамедик и волонтёр. И парамедик возвращалась с похорон своего парня.
У каждого, кто ехал в этом автобусе, было что-то свое. Может быть, не менее трагичное, чем у ехавшей с похорон. Не нужно выделять кого-то на фоне других только на том основании, что он тебе показался бОльшим патриотом, чем остальные.
pesikot написав:Но для тебя ещё проведу аналогию, у тебя повесился близкий тебе человек, ты едешь в автобусе, а все вокруг говорят о верёвках. Может так до тебя дойдёт ?
Манипулятивный пример - не было в том злосчастном сериале ничего про российских военных. Обычная пустая по содержанию жвачка для глаз
shapo написав: В Израиле ты можешь спокойно выходить на площади с любыми демонстрациями и высказываться по любому поводу на улице и в соцсетях - от соглашений с арабами по разделу Иудеи и Самарии до призыва в армию ортодоксов и устранения действующего премьер-министра.
pesikot написав:А ты с темы не спрыгивай, речь шла о США и американских евреях.
И что, для израильских евреев это священная корова на которую нужно молиться как здешние псевдо-патриоты молятся на европу?
pesikot написав:Кстати, Обама не мусульманин. Но для тебя это такие мелочи.
pesikot написав:Как и мелочи, что о Шептицком ты привёл ссылку на некий сайт was.media. Данные о владельце этого домена закрыты. ИЧСХ, последнее внесение изменений в инфо о домена было сегодня. Да и наполнение сайта вызывает сомнение в правдивости информации.
shapo написав:В Израиле ты можешь спокойно выходить на площади с любыми демонстрациями и высказываться по любому поводу на улице и в соцсетях - от соглашений с арабами по разделу Иудеи и Самарии до призыва в армию ортодоксов и устранения действующего премьер-министра.
lapay написав:Так і уявляю, як ідуть колони зі смолоскипами і портретами Бандери, першого січня, і вся колона виключно з жидобандерівців.
Этого никогда не произойдет по элементарной причине - для бывших украинских евреев он не герой. Вот когда произошла аннексия Крыма были серьезные разборки в сетях между российскими и украинскими евреями. Выходил ли кто-то на площади не знаю т.к. в 2014 в Израиль не ездил. Судя по инету были - https://www.svoboda.org/a/25289310.html/ У посольства России в Израиле – демонстрация протеста
zРадио написав:И дело не в защите российских сериалов - информационных продуктов нижайшего качества. Дело в защите прав и свобод людей
Я поставил бы вопрос так - по какому праву водители автобусов навязывают свою любовь к тому или иному фильму/радиостанции всем пассажирам? Причем вне того, на каком языке идет передача.
Я покупаю билет в автобус, а не в кинотеатр или концертную студию. Во время поездки у меня желание отдохнуть, или заняться каким-то своим делом, но мне навязывают обязательное прослушивание какой-то радиостанции (чаще всего) или просмотр фильма (намного реже). Причем уровень громкости зависит от настроения водителя. И просить водителя отключить трансляцию или уменьшить громкость бесполезно - всегда находятся несколько пассажиров, которые тут же выступают в защиту водителя, мол не нравится, едь в такси или иди пешком.
Редкое исключение - в апреле прошлого года ехал из Херсона в Киев автобусом Гюнсел'а. Там перед каждым пассажиром на спинке переднего сидения где-то 10" монитор, примерно два десятка фильмов разного жанра + больше десятка радиостанций, при этом чтобы услышать звук, надо вставить наушники в разъем, иначе тишина. Никто никого не принуждает, хочешь смотри или слушай радио по своему вкусу, не хочешь - сиди в тишине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Смотреть лучше без присутствия детей. "Пи" - не заглушено прямой текст, хотя и "простой":
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
M-A-X написав:Так еще эти шмары сами требовали, чтобы он их высадил посреди трассы. Посмотрите комментарии людей к видео на 1+1. Всех уже эта содомия достала.
1. В стране запрещены ряд "теле продуктов РФ" 2. Сам ты вправе делать, что угодно, но навязывать другим...? 3. Данный "конфликт" - именно водила не прав - на 100%, а тем более, что к нему обращались, с просьбой выключить или сменить "тему". 4. За то, что они вынуждены были выйти, не провоцируя конфликт... -..... Водила не прав трижды. Ибо на выходе:
Спецслужбы задержали беглого пограничника, который пять лет скрывался в России 16:49, сегодня https://strana.ua/news/247667-pohranich ... t-let.html Задержание бывшего пограничника. Фото: ssu.gov.ua Работники Службы безопасности Украины задержали бывшего пограничника с женой, который был дезертиром и скрывался в России, начиная с марта 2015 года. Женщина предложила пограничникам 300 долларов за содействие в оформлении фиктивного паспорта и индивидуального налогового номера.
Задержали пару в момент, когда они прибыли в отделение Государственной миграционной службы Житомирской области, куда они пришли для получения обещанных "документов", передает пресс-центр СБУ.
"В марте 2015 года военнослужащий Житомирского пограничного отряда предал присяге - после отпуска не вернулся к месту прохождения службы и уехал в РФ, где скрывался от следствия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для получения фальшивых документов, дезертир даже нелегально пересек государственную границу с Россией.
На выходе уже сепары, и пр. по полной хозяйничают в Киеве и по всей Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.