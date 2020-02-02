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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5414541554165417 Додано: Нед 02 лют, 2020 21:27 Re: Політичні дискусії





02.02.2020 12:33. https://www.ostro.org/general/society/news/584157/



Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что украинская сторона приедет на следующую встречу в Нормандском формате с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей территории Украины, включая ОРДЛО. Об этом он сказал он в интервью создателю YouTube-канала "KRYM – критическое мышление" Владимиру Федорину, - сообщает "Интерфакс".



"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в Нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО – ред.) в конце октября", - сказал он.



Помощник Зеленского подчеркнул, что выборы по украинскому законодательству невозможно проводить на тех территориях, где находятся незаконные иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу.



"У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", - отметил он.



По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине. У Зеленского хотя провести местные выборы в ОРДЛО в октябре. Синхронно со всей Украиной02.02.2020 12:33.Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что украинская сторона приедет на следующую встречу в Нормандском формате с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей территории Украины, включая ОРДЛО. Об этом он сказал он в интервью создателю YouTube-канала "KRYM – критическое мышление" Владимиру Федорину, - сообщает "Интерфакс"."Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в Нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО – ред.) в конце октября", - сказал он.Помощник Зеленского подчеркнул, что выборы по украинскому законодательству невозможно проводить на тех территориях, где находятся незаконные иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу."У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", - отметил он.По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине.

Тогда Швили правильно прогнозирует, хотя на большее количество частей...

Ибо как раз "проблема вывода" оккупационного режима, проблема не просто с экономикой и приватизацией.... На жаль даже я этого не представляю:Тогда Швили правильно прогнозирует, хотя на большее количество частей...Ибо как раз "проблема вывода" оккупационного режима, проблема не просто с экономикой и приватизацией.... Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 02 лют, 2020 21:36, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7696 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 21:31 https://strana.ua/news/247587-hosbjudzh ... riven.html



Январь принёс уже "первые ласточки" - где на папередников кивать уже нечего.

И на тёплую зиму - это наоборот шанс, для них выжить. Январь принёс уже "первые ласточки" - где на папередников кивать уже нечего.И на тёплую зиму - это наоборот шанс, для них выжить. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7696 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 21:34 yanyura написав: Я поставил бы вопрос так - по какому праву водители автобусов навязывают свою любовь к тому или иному фильму/радиостанции всем пассажирам? Причем вне того, на каком языке идет передача .



Я покупаю билет в автобус, а не в кинотеатр или концертную студию. Во время поездки у меня желание отдохнуть, или заняться каким-то своим делом, но мне навязывают обязательное прослушивание какой-то радиостанции (чаще всего) или просмотр фильма (намного реже). Причем уровень громкости зависит от настроения водителя. И просить водителя отключить трансляцию или уменьшить громкость бесполезно - всегда находятся несколько пассажиров, которые тут же выступают в защиту водителя, мол не нравится, едь в такси или иди пешком.



Редкое исключение - в апреле прошлого года ехал из Херсона в Киев автобусом Гюнсел'а. Там перед каждым пассажиром на спинке переднего сидения где-то 10" монитор, примерно два десятка фильмов разного жанра + больше десятка радиостанций, при этом чтобы услышать звук, надо вставить наушники в разъем, иначе тишина. Никто никого не принуждает, хочешь смотри или слушай радио по своему вкусу, не хочешь - сиди в тишине. Я поставил бы вопрос так -свою любовь к тому или иному фильму/радиостанцииПричемЯ покупаю билет. Во время поездки у меня желание отдохнуть, или заняться каким-то своим делом, но мне навязывают обязательное прослушивание какой-то радиостанции (чаще всего) или просмотр фильма (намного реже). Причем уровень громкости зависит от настроения водителя. И просить водителя отключить трансляцию или уменьшить громкость бесполезно - всегда находятся несколько пассажиров, которые тут же выступают в защиту водителя, мол не нравится, едь в такси или иди пешком.Редкое исключение - в апреле прошлого года ехал из Херсона в Киев автобусом Гюнсел'а. Там перед каждым пассажиром на спинке переднего сидения где-то 10" монитор, примерно два десятка фильмов разного жанра + больше десятка радиостанций, при этом чтобы услышать звук, надо вставить наушники в разъем, иначе тишина. Никто никого не принуждает, хочешь смотри или слушай радио, не хочешь - сиди в тишине.



100 лет не ездил на междугородних автобусах, но когда ездил, помню, что включить что-нибудь водилу всегда просили пассажиры. По умолчанию телевизор салона был выключен. Не претендую, что мой личный опыт является референтным, но мы и всех деталей по нашумевшему рейсу не знаем - сам водила включил российский сериал, или спрашивал у кого-то ДО (во время - наверняка, спрашивал, раз среди пассажиров нашлись защитники этого "специфического" контента)...



При всем при этом причины скандальности кейса очевидны и однозначны - есть небольшая прослойка людей, считающих свои убеждения единственно правильными, и упорно продолжающие навязывать их всему обществу 100 лет не ездил на междугородних автобусах, но когда ездил, помню, что включить что-нибудь водилу всегда просили пассажиры. По умолчанию телевизор салона был выключен. Не претендую, что мой личный опыт является референтным, но мы и всех деталей по нашумевшему рейсу не знаем - сам водила включил российский сериал, или спрашивал у кого-то(во время - наверняка, спрашивал, раз среди пассажиров нашлись защитники этого "специфического" контента)...При всем при этом причины скандальности кейса очевидны и однозначны - есть небольшая прослойка людей, считающих свои убеждения единственно правильными, и упорно продолжающие навязывать их всему обществу zРадио

Повідомлень: 4817 З нами з: 02.05.18 Подякував: 896 раз. Подякували: 2041 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5414541554165417 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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